ЗакС и законодательная засуха

Депутаты петербургского ЗакСа 27 марта выслушали доклад детского омбудсмена Светланы Агапитовой, предварительно наделив ее дополнительными полномочиями. Также парламент документально закрепил дружбу с коллегами из Бишкека и отменил три пленарных заседания под предлогом того, что нечего рассматривать. Предложение «Яблока» об изменении Устава города при этом даже не стали обсуждать.

Повестка последних заседаний ЗакСа не предполагает больших и острых дискуссий. Вопросы рассматриваются быстро, а споры и наиболее яркие выступления, как правило, не имеют прямого отношения к принимаемым законопроектам. Например, на «пленарке» 27 марта, депутат Максим Резник призвал коллег обратить внимание на проблему неравномерного финансирования негосударственных театров и «хлестаковщины» режиссера Рудольфа Фурманова во время обсуждения законопроекта о помощи бездомным.

- Безусловно, отношение к бездомным – это существенный барометр, по которому оценивается здоровье общества. Наличие бездомных в принципе в нашей стране, где как грибы после дождя на фоне экономического кризиса растут долларовые миллионеры, это символ существенной несправедливости. Но позвольте мне, коллеги, в рамках этого вопроса сказать о других бездомных. В год театра у нас в Петербурге есть бездомные театры, - заявил Резник.

Лидер фракции «Яблоко» Борис Вишневский и вовсе не смог обсудить с коллегами свою инициативу. Законопроекты «яблочников» в принципе редко доходят до рассмотрения. Единороссы предпочитают не включать их в повестку. Некоторые депутаты партии власти уверены, что Вишневский пишет документы только для собственного пиара и возможности лишний раз выйти на трибуну.

На этот раз оппозиционная фракция предлагала наделить главу города обязанностью согласовывать кандидатуры всех членов правительства и глав районных администраций с депутатами ЗакСа. Хотя еще полтора года назад эта идея была популярна в том числе и в «Единой России», в этот раз большинство парламентариев не стали голосовать за наделение себя дополнительными полномочиями.

- Практика показала необходимость согласования всего правительства города в Законодательном собрании, а также глав районных администраций. Мы с вами постоянно наблюдаем броуновское движение. Сегодня человек вице-губернатор, завтра он глава района, послезавтра – председатель комитета. Мы за этим наблюдаем, но никак повлиять на этот процесс не можем, - тщетно пытался убедить коллег депутат Вишневский.

Можно было бы предположить, что петербургский парламент слишком занят, чтобы тратить время на предложения оппозиционера. Но в конце пленарного заседания выяснилось, что, напротив, рассматривать ЗакСу особо нечего. Настолько, что депутаты сделали перерывы в пленарных заседаниях. Согласно принятому сразу в трех чтениях проекту постановления, заседания не состоятся 17 апреля, 8 мая и 19 июня 2019 года. По словам депутата «Единой России» Дениса Четырбока, органы исполнительной власти не успели согласовать некоторые законопроекты депутатов, из-за чего инициативы пока не могут быть рассмотрены. Также единоросс добавил, что не планируется весенняя корректировка бюджета.

Депутат Вишневский в разговоре с корреспондентом ЗАКС.Ру подтвердил, что когда вопрос о перерывах обсуждался на совете фракций, основным аргументом единороссов был довод о том, что в ЗакСе сейчас мало законопроектов.

Законотворческую деятельность весной разбавляют отчеты омбудсменов. 20 марта перед депутатами выступал уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов, 3 апреля в Мариинском дворце ожидается бизнес-омбудсмен Александр Абросимов. 27 марта свой доклад прочла уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Светлана Агапитова.

Она отчиталась о своей деятельности в 2018 году, сообщив в том числе и не самые приятные данные. Агапитова рассказала депутатам, что в городе за год в три раза – с 5 до 15 – увеличилось количество самоубийств среди несовершеннолетних, что в 2018 году было выявлено 25 ВИЧ-инфицированных младше 18 лет, а всего на учете стоит 387 детей с ВИЧ, что многодетные семьи и родители детей-инвалидов продолжают годами ждать положенное им по закону социальное жилье. Агапитова высказалась за возвращение в школы второй смены и отметила, что чаще всего в ее аппарат обращаются по вопросам устройства детей в школы и детские сады.

Перед выступлением детского омбудсмена депутаты приняли в первом чтении законопроект о расширении ее полномочий. Документ, в частности, расширяет круг официальных лиц, у которых она может требовать безотлагательного приема.

За время заседания главный единоросс Петербурга, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров дважды ностальгически вспомнил об СССР. В первый раз, поздравляя с днем рождения главу фракции КПРФ Ольгу Ходунову. Макаров поблагодарил коммунистку за то, что та помнит, что она родом из Советского Союза.

Второй раз – после подписания меморандума о взаимопонимании с депутатами городского кенеша города Бишкека.

- Россия, точнее, Советский Союз, – это наш общий дом, - объяснил спикер киргизским депутатам.

Глава бишкекского кенеша Жаныбек Абиров, в свою очередь, восхитился красотой Петербурга и вспомнил о подвиге жителей блокадного Ленинграда. Макаров в ответ рассказал ему про «генетический код» петербуржцев. Теперь о нем знают и в Киргизии.

Текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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