Тайна рейтинга главного потенциального

В Петербурге проводилось сразу несколько исследований популярности врио губернатора Александра Беглова, результаты которых общественности не представили. Изучением электората предположительно занимаются политтехнологи, выстраивающие стратегию будущего кандидата. СМИ и Telegram-каналы, рассуждая о готовности горожан проголосовать за главного потенциального претендента на губернаторское кресло, в основном, опираются на слухи, демонстрируя совершенно разнообразные цифры. Социологи, которым заказы от окружения Беглова не достались, за несколько месяцев до выборов начали собственный краундфандинговый проект по изучению настроений петербуржцев.

В интернете можно найти совершенно противоречивые данные о рейтинге временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова: от 15% до 50%. Ретрансляторы их сведений ссылаются, как правило, на закрытые источники в социологических службах. Официально информацию о народной популярности врио озвучили только однажды. По сообщению «Интерфакса», генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров 21 марта объявил, что рейтинг Беглова – 48%. 17 апреля ВЦИОМ опубликовал уточненные данные на своем сайте. Согласно им, уровень электоральной поддержки не превысил 43%.

Нашлись эксперты и политики, которые этим цифрам не поверили. На состоявшемся вскоре митинге за честные выборы координатор «Объединенных демократов» Андрей Пивоваров объявил со сцены, что люди из ВЦИОМ инкогнито сообщили ему, что рейтинг временного губернатора был искусственно завышен, а в реальности он составляет около 19%.

ВЦИОМ продолжает обзванивать петербуржцев с изучением мнений о предстоящих выборах. Такие обзвоны ведутся с конца 2018 года, время от времени меняются только потенциальные соперники врио. В мае респондентам предлагали выбрать своего кандидата из списка: Беглов (самовыдвиженец), Владимир Бортко (КПРФ), Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), Олег Капитанов (ЛДПР) и Михаил Амосов (самовыдвиженец).

В пресс-службе ВЦИОМ ЗАКС.Ру сообщили, что новых данных опросов о петербургских выборах публиковать пока не планируют. Сотрудники центра также не стали говорить, кто заказал исследование:

- Если заказчик хочет, чтобы его узнали, мы об этом пишем. Если нет – это прерогатива заказчика. В данном случае информации о заказчике не говорится.

Говорить о сроках проведения опроса представители ВЦИОМ тоже не стали. В крупнейшем негосударственном центре социологических исследований «Левада-центр» ЗАКС.Ру рассказали, что изучением рейтингов потенциальных кандидатов в губернаторы не занимались и в ближайшее время не планируют.

По словам старшего научного сотрудника Социологического института РАН Татьяны Протасенко, полтора года назад по решению Смольного социологию убрали из публичного поля, а все исследования перевели в городской Информационно-аналитический центр, отчеты о работе которого, как правило, нигде не публикуются.

- Это вообще нонсенс. Они существуют на наши деньги, на наши налоги. Люди, которые участвуют в опросах, имеют право что-то знать, - возмутилась Протасенко.

Она предположила, что Информационно-аналитический центр, наряду с ВЦИОМ, и в этот раз измеряет рейтинг будущего кандидата от власти. Однако, по словам социолога, никто из ее коллег не признается, что участвует в каких-либо предвыборных исследованиях.

- Это проводится по заданию штабов или каких-то протоштабов. Они решают свои задачи в зависимости от вопросов, которые нужно исследовать политтехнологам, - подтвердил исполнительный директор консалтинговой компании «Решение» Владимир Сократилин.

Протасенко и Сократилин совместно с кандидатом социологических наук Марией Мацкевич запустили собственный проект «Открытое мнение. Санкт-Петербург-2019». Они заявили, что намерены обеспечить жителей Петербурге достоверной социологической информацией в ходе избирательной кампании. На первом этапе планируется установить портрет «идеального губернатора», а уже летом – оценить будущую явку электората и рейтинги зарегистрированных кандидатов.

Деньги социологи будут собирать всем миром – через краундфандинговый портал Planeta.ru. На это у них есть две причины. Во-первых, так проект останется независимым и не ангажированным. Во-вторых, других источников финансирования у независимых социологов нет.

- Информации о выборах в Петербурге не хватает. Все - и журналисты, и политическая общественность - обмениваются слухами. Ситуация явно ненормальная, неадекватная. Поэтому нами было принято решение, что этот профессиональный вызов мы принимаем, - отметила Мацкевич.

Подобные проекты успешно проводились в разных регионах России с 2012 года. Но не факт, что идея будет воплощена в Петербурге. По словам Мацкевич, для проведения независимого исследования необходимо порядка 700 тысяч рублей. Если эта планка не будет взята, всем жертвователям вернут деньги назад.

Сергей Еремеев

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