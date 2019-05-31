Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

17:30

Шишкина не будет участвовать в выборах губернатора Петербурга

фото ЗакС политика Шишкина не будет участвовать в выборах губернатора Петербурга

Совет петербургского отделения «Справедливой России» определил четыре кандидатуры на должность губернатора Петербурга и передал список на рассмотрение центрального совета партии.

Кандидатами в губернаторы Петербурга от «Справедливой России» могут стать депутат Госдумы Олег Нилов, депутаты Заксобрания Алексей Ковалев и Надежда Тихонова, а также депутат МО № 7 Нэлли Вавилина. Лидер отделения Марина Шишкина, депутат Госдумы Елена Драпеко и депутат ЗакСа Александр Егоров взяли самоотвод.

В конце марта лидер партии Сергей Миронов сообщал, что кандидатом от справедливороссов станет один из пяти претендентов: Шишкина, Нилов, Драпеко, Тихонова или Ковалев.

На губернаторских выборах 2014 года на пост главы Петербурга от «Справедливой России» претендовала Оксана Дмитриева, но она не смогла пройти муниципальный фильтр. Теперь она представляет уже Партию роста.

В этом году «Справедливая Россия» обязала своих муниципальных депутатов отдавать подписи только за кандидата от своей партии.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете действия полиции на Первомае

Применение силы и задержания справедливы
Задержания справедливы, силу применять было не нужно
Полиция не должна была задерживать участников шествия


Все новости:
18:15 Петербург потратит на выборы губернатора 608,6 млн рублей   1

18:12 Росгвардия нуждается в "Нежности": ведомство потратит на наручники почти 2 млн рублей

17:51 Удальцов: "Звериная" "Единая Россия" и её лидеры сознательно держат людей на грани выживания

17:30 Шишкина не будет участвовать в выборах губернатора Петербурга

17:25 В Петербурге двух членов профсоюза Навального задержали во время инспекции детсада

17:20 "Во избежание поляризации настроений" Пулково временно избежал присвоения имени Достоевского   1

16:43 В губернаторы без «какой-либо партии»   1

16:41 В Астрахани должника по алиментам достали из могилы

16:29 Чиновницу из Югры лишили премии за совет жителям поднять "пятую точку"   1

16:17 Депутат-противник чеснока предлагает делить пиво на "живое" и "мертвое"   1

16:12 Самовыдвиженцам на выборах губернатора необходимо собрать 76 369 подписей избирателей   1

15:54 СМИ: Предприниматель из Петербурга стал новым фигурантом дела "Седьмой студии"

15:35 Депутат Васильев увидел в решении Беглова идти самовыдвиженцем просчеты политтехнологов   6

15:21 Глава ВЦИОМ: Результаты нового опроса о доверии россиян Путину сенсационные   10

15:18 ГИК проведет семинары для избиркомов в конце июня

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.