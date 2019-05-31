Вавилина о своем возможном выдвижении в губернаторы: Ко мне обратились жители

Депутат муниципального образования №7 от «Справедливой России» Нэлли Вавилина стала одним из кандидатов партии на выдвижение в губернаторы Петербурга. В разговоре с ЗАКС.Ру мундеп сообщила, что это не спонтанное решение, и она «работала над этим вопросом».

Вавилина напомнила, что давно занимается политической и общественной деятельностью.

- В партии я состою со дня её основания и достаточно хорошо знаю и партийную работу, и политику, и общественную работу, и так далее. У меня очень удачное отделение, Василеостровское, которое я тоже возглавила и создала, можно сказать, с самого начала. Почему бы и нет, - рассказала депутат.

По словам Вавилиной, к ней обратились местные жители с предложением выдвинуть кандидатуру в губернаторы. В партии мундепа поддержали.

Кроме депутата МО №7, совет петербургского отделения «Справедливой России» предложил на рассмотрение центрального совета партии в качестве потенциальных кандидатов в губернаторы депутата Госдумы Олега Нилова, а также парламентариев Законодательного собрания Алексея Ковалева и Надежду Тихонову.

В конце марта лидер партии Сергей Миронов сообщал, что кандидатом от справедливороссов станет один из пяти претендентов: Марина Шишкина, Олег Нилов, Елена Драпеко, Надежда Тихонова или Алексей Ковалев. Сегодня стало известно, что Шишкина и Драпеко взяли самоотвод.

Напомним, в 2016 году Вавилина выдвинула свою кандидатуру в ЗакС Петербурга. Однако не набрала нужное количество голосов. Ковалев тогда заявил, что результаты Вавилиной занизили. После завершения голосования в 2016 году полиция оцепила главный вход в ТИК №2 на Васильевском острове. Знакомые с ситуацией источники сообщали, что бюллетени заносили в белую дверь без опознавательных знаков.

Также Вавилина является участником инициативной группы жителей в кампании за парк на Смоленке. Ранее в мае Куйбышевский районный суд признал незаконным разрешение на строительство в устье реки Смоленки на Васильевском острове.

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