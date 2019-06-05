Машковцев официально выдвинулся в губернаторы Петербурга

Кандидат в губернаторы Петербурга от партии "Коммунисты России" и экс-глава Камчатки Михаил Машковцев 5 июня подал документы о выдвижении в Горизбирком.

О своем желании побороться за кресло градоначальника Машковцев заявил еще в ноябре 2018 года. Тогда же была представлена и программа кандидата. Его программа состоит из 16 пунктов, среди которых отмена зарплат депутатам Заксобрания, воссоздание советской системы местного самоуправления, восстановление в черте города промышленных предприятий и НИИ. Главное требование - сокращение чиновничьего аппарата. В случае своей победы кандидат от "Коммунистов России" планирует предложить нынешнему врио губернатора Александру Беглову пост вице-губернатора.

- Нельзя построить социализм в отдельно взятом субъекте. Я себе такую задачу никогда не ставил. Беглов, кстати, делает много правильного и умного, но есть вещи, которые он сделать не может, потому что его партия не позволит. У нас в городе сегодня 44 комитета, управления, комиссии. Максимум нужно 30, потому что они дублируются и просто мешают друг другу, - рассказал Машковцев ЗАКС.Ру.

Также кандидат намерен изменить систему управления жилыми домами.

- Нужно ликвидировать все эти жилищные управления, которые обьединяют по два-три дома. В советское время был управдом, а у него подчиненные: бухгалтер, водопроводчик, дворник и так далее. А сейчас генеральный директор по тому, директор по этому - целый совет директоров по управлению тремя домами. Нужно восстановить единое городское жилищно-коммунальное управление и пусть оно конкурирует [с частниками]. Эти все частные жилищные хозяйства мгновенно проиграют конкуренцию и исчезнут, - считает он.

Официально партия "Коммунисты России" проголосовала за выдвижение Машковцева 4 июня.

Михаил Машковцев стал 16-м кандидатом в губернаторы Петербурга, подавшим документы о выдвижении в Горизбирком. Первым в качестве претендента на пост градоначальника заявился Александр Беглов. Также о своем желании выдвигаться в избирательную комиссию сообщили Надежда Тихонова ("Справедливая Россия"), Михаил Амосов ("Гражданская платформа"), Олег Капитанов (ЛДПР), Владимир Бортко (КПРФ), Игорь Михайлов (самовыдвиженец) и другие. В ближайшее время документы в ГИК планирует подать и представитель партии "Яблоко" Борис Вишневский.

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