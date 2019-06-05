ЗакС и «похороны надежд»

На состоявшемся 5 июня заседании Законодательного собрания было рассмотрено почти три десятка вопросов и сделано множество заявлений, которые к обсуждаемым законопроектам никакого отношения не имели. Оппозиционеры говорили о губернаторских выборах и муниципальном фильтре, а единоросс Андрей Анохин рассказал с трибуны анекдот про еврея. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров несколько раз выражал недовольство подобными дискуссиями, сорвавшись в итоге на незнакомом ему юноше, который слишком расслабился, наблюдая за парламентскими спорами.

Два месяца назад депутаты петербургского ЗакСа утверждали, что у них на рассмотрении слишком мало законопроектов. Они даже отменили три пленарных заседания, потому что нечего обсуждать.

5 июня выяснилось, что это было сделано зря. Вопросов оказалось так много, что сразу после основного назначили внеочередное заседание, а отмененную ранее встречу 19 июня вернули назад, приняв соответствующее постановление.

По незаявленным в повестке темам выступали либо касались этих вопросов весьма опосредованно. Например, лидер фракции «Яблоко» Борис Вишневский записался высказаться по поправкам в закон о похоронном деле, но очень быстро перешел к теме выборов:

- Похороны надежд и похороны уважения к власти – это когда в воскресенье муниципальных депутатов строем, как солдат на учения, отправляют подписываться за тщательно отобранных, нужных кандидатов в губернаторы. О каком уважении граждан к власти можно говорить, если это происходит у них на глазах и это даже не скрывается? Такие же похороны, когда вчера…

- Борис Лазаревич, о погребении и похоронном деле в Санкт-Петербурге, - напомнил, смеясь, выступавшему председатель парламента Вячеслав Макаров. Микрофон Вишневскому он при этом выключил, но «яблочник» продолжал говорить.

-… господина Беглова, отказавшегося, кстати, идти от «Единой России», уважаемые коллеги, - сказал депутат уже во включенный микрофон.

- Борис Лазаревич, это не про те похороны, - еще раз пошутил Макаров.

Упоминание оппозиционером фамилии врио губернатора Петербурга снова послужило триггером для единоросса Андрея Анохина, регулярно защищающего честь и достоинство первого городского лица.

Свой ответ Вишневскому Анохин выдал, когда в ЗакСе уже обсуждали внесенный городской прокуратурой закон о чинах для госслужащих. Единоросс был единственным, кто захотел выступить по этой теме.

- Борису Лазаревичу не нравится закон о муниципальном фильтре. Он требует от муниципальных депутатов «Единой России» поддержки его кандидатуры на губернаторских выборах, - начал Анохин.

Эта речь закончилась анекдотом о еврее и пенсии.

- Из письма в собес о предоставлении персональной пенсии. Подпись: «Соломон Маркович Бенимович, участник штурма, а также обороны Зимнего дворца», - попытался подколоть оппонента Анохин.

Вишневский в разговоре с ЗАКС.Ру признался, что анекдот его не обидел, но выступления Анохина, по его словам, стали слабее.

Позже, во время обсуждения законопроекта о посещении детдомов членами комиссии по делам несовершеннолетних, другой оппозиционер Максим Резник снова поднял тему выборов и Беглова:

- Неуважение во всем, в ложном самовыдвижение члена высшего совета партии «Единая Россия» Александра Беглова (Беглов состоит в партии, но последние несколько лет не входит в высший совет партии – прим. ЗАКС.Ру), - заявил Резник, вновь заставив спикера ЗакСа отключить расположенный на трибуне микрофон.

Макаров попросил говорить по заявленной теме.

- Уважаемый Вячеслав Серафимович, я все-таки хотел сказать, что это неуважение. Зачем в метро собирать подписи? Кого хотят обмануть? Все же знают, как на самом деле собирают подписи, - продолжил депутат.

Председатель парламента пытался успокоить выступавших, не только время от времени отключая им микрофоны, но и несколько раз призвав к порядку и регламенту. Досталось и людям, которые от дискуссии были далеки. Например, во время перебранки Анохина и Вишневского, председатель парламента поднял голос на сотрудниц технической группы, которые, по его словам, неправильно записывали желающих выступить.

Позже Макаров выгнал из зала заседаний молодого человека – вероятно, помощника депутата – слишком вольготно расположившегося на кресле в последнем ряду.

- Что это там за молодой человек прилег в кресле? Он устал? Что это он прилег на плечо к девушке? Выведете его из зала, - обратился спикер к охране.

«Уставшего» молодого человека вывели из зала, отчитали, а потом он удалился.

Макаров 5 июня тоже говорил о выборах, но не на пленарном заседании, а в рамках своего брифинга. Он заверил журналистов, что никто из руководства «Единой России» не оказывает давления на муниципалов-единороссов и те в праве отдать свои подписи любому из потенциальных кандидатов в губернаторы. Вместе с тем официальная позиция партии, по его словам, неизменна – поддержка Александра Беглова. В руководство штаба действующего главы города Макаров не попал, но принять участие в избирательной кампании намерен.

- Как вы думаете, если я руководитель «Единой России» в Санкт-Петербурге, могу ли я оставаться в стороне от избирательного процесса? Это трудоемкий процесс, который должен быть организован. Самое главное, чтобы в нем выиграл Санкт-Петербург, - отметил спикер.

Длительных споров вокруг непосредственно содержания обсуждаемых законопроектов на заседании почти не было. Хотя в повестке было без малого три десятка вопросов, их рассмотрели за три часа. Успели, в частности, одобрить текст федерального законопроекта, ужесточающего правила работы экскурсоводов и гидов-переводчиков, работающих с иностранными туристами. Для обоснования необходимости этой инициативы единоросс Алексей Макаров рассказал о китайских туристах, которым их гиды-соотечественники рассказывают небылицы о России во время экскурсий.

Был принят в первом чтении законопроект Смольного, предусматривающий выделение из бюджета 17 млрд рублей на ремонт фасадов многоквартирных домов-памятников культуры.

По инициативе единоросса Елены Киселевой перенесшие ишемический инсульт петербуржцы будут в течение года обеспечены бесплатными лекарствами. За несколько минут до принятия этого законопроекта депутат Михаил Амосов представил коллегам свой запрос на имя Беглова. Парламентарий просил обратить внимание на проблему больных рассеянным склерозом, которым городская администрация лекарственные препараты не закупает. Единороссы этот запрос утверждать отказались.

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.