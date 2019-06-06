Олег Капитанов: За счет инвентаризации и силовиков нужно навести в городе порядок

Заявивший о желании участвовать в губернаторских выборах лидер петербургского отделения ЛДПР Олег Капитанов в интервью ЗАКС.Ру рассказал, что нужно делать с “серым поясом”, куда девать городской мусор, зачем фракция ЛДПР решила поддержать передачу Исаакиевского собора РПЦ и почему ему не нравится, когда его противопоставляют Александру Беглову.

- Олег Александрович, что стало вашим главным успехом за два с половиной года работы в Законодательном собрании?

- Мы потратили часть времени на то, чтобы разобраться, какие инструменты есть у депутатов. А сейчас мы вышли на хорошую крейсерскую скорость, работая над проблематикой, которая есть в городе. Если говорить о законотворческой деятельности, мы часто сталкивались с тем, что много регулирования происходит на федеральном уровне. Но также были и наши инициативы, хотя не всегда они получали поддержку.

Мы, например, говорим о снижении транспортного налога. Если помните, мы предлагали снизить его для владельцев гидроциклов, сейчас выступаем за отмену транспортного налога для многодетных семей и получили отрицательное заключение от губернатора. Наш основной посыл такой же как у президента - борьба за демографию. Мне кажется, людям необходимо создавать благоприятные условия, поощрять их в развитии семьи. У нас многодетные семьи живут в ущемленных условиях. Понятно, что у них и разговоры на кухне идут о том, что государство их не поддерживает. Мы растим поколение, которое изначально, со времен молока матери, говорит, что государство не поддерживает своих граждан. Мне кажется, это в корне неправильно и эту ситуацию надо менять. В первую очередь - вернуть все долги населению. Если обещали открыть метро, значит надо открыть метро. Обещали расселить коммунальные квартиры и помочь многодетным семьям - в первую очередь на это надо бросить все силы. Понимаю, что нам скажут, что не хватает средств. Но деньги есть, есть разные программы, которые подкреплены деньгами. Выполнения нет. А все потому что мы не пользуемся таким критерием, как эффективное расходование средств. У нас за этим не следит ни КСП, ни кто-то еще.

В ЗакСе обсуждался вопрос по поводу туризма. Абсолютно верно, что мы вышли с этой инициативой. Но практика показывает, что инициативы, которые исходят от субъектов в Государственную думу, остаются лежать где-то. Но уже раньше с этой инициативой выступали депутаты ЛДПР, в том числе Владимир Вольфович Жириновский. Думаю, это сольется воедино и мы увидим изменение в федеральном законодательстве. Поэтому, если говорить, что мы увидели за эти два с половиной, то это как раз взаимодействие депутатов субъекта и депутатов Госдумы.

В плане развития Петербурга мы увидели много наболевшего. Комитет по энергетике выступает по проблеме изношенных теплосетей. А кто производитель этих сетей? Мы огромный мегаполис. На территории нашего мегаполиса должны производиться трубы, арматура, автоматика и прочее. Те вещи, от которых стратегически зависит наш город, должны производиться у нас. Мы можем купить что-то, если производство не справилось, но мы должны поощрять свои предприятия, которые этим занимаются у нас

Мы поднимали историю с закупкой снегоуборочной техники. Машинка стоит два миллиона, а закупаем за семь. Ну объясните, зачем?. Не верю, что на базе УАЗ или “Газели” мы не можем сделать такую машину. Просто задачи такой не стоит. И сейчас город опять тратит 3 млрд на какую-то технику. А что дальше?

- “Грузовик Капитанова”, который зимой участвовал в акциях ЛДПР, отечественного производства?

- Совершенно верно. Это ГАЗ “Валдай”. Стоит около миллиона рублей. Можно использовать с навесным оборудованием.

Сейчас нам пришел ответ от губернатора по поводу закупки техники. Говорят, что нет у нас нет таких производителей. То есть мы танки строим, ракеты строим, а машину построить не можем? Чушь полнейшая. Нет четкой стратегии по развитию производства - это я вижу, понимаю и говорю Александру Дмитриевичу, чтобы он обратил внимание.

- А на ближайшее время вот эта закупка новой техники, о которой объявлял Беглов, поможет решить проблему со снегом?

- Понятно, что техники не хватало. Но мы говорим об эффективном использовании имеющихся средств, не только денег, но и техники. Когда был “Грузовик Капитанова”, многие посчитали, что это просто ответ на “Лопаты Беглова”, но на самом деле нет. Мы выявили огромнейшую проблему, о которой знают люди внутри системы, но не поднимают это наверх, к управленцам. Когда мы приезжали на снегоплавильный пункт, видели, что из трех пунктов один не работал, при всем при этом выстраивалась очередь. Дальше. У нас закуплены рыжие грузовые машины ГУДП “Центр”. У них борт 50 см. Вы возите снег, ребята, посмотрите, у частников метровые борта, а на машинах, в которые вложился город - 50 см. О каком управлении идет речь? Возможно, это говорит о том, что государственное управление, к сожалению, оставляет желать лучшего. Если мы понимаем, что частник работает эффективнее, наверное, мы должны быть неким надзорным органом и распределять уборку территории среди частников. Пусть зарабатывают деньги, пусть закупают нужную технику. Городу это выйдет дешевле и бизнес обрадуется, если ему отдадут уборку снега.

Самое главное - должно быть плановое развитие города. Пока этого нет. Мы говорим, что надо строить ВСД, а по факту можно сделать дополнительные заезды на Кольцевую автомагистраль и имеющийся ЗСД, допустим, чтобы решить проблему пробок на юго-западе. Это не так трудно сделать. Если проблема с быстрым строительством метро, давайте здесь поработаем. Вложим в это деньги и сразу поменяем картину в городе. А пока планового развития нет. Мы купили стратегию развития региона у иностранной компании за 52 миллиона рублей! Я вам могу сейчас абсолютно бесплатно рассказать, как должен развиваться город. Должны быть четкие цели и задачи, а в стратегии этого нет, там есть какие-то коэффициенты и все.

- Фракция ЛДПР внесла в ЗакС законопроект о снижении муниципального фильтра до 6%. Почему он не был рассмотрен?

- Такой законопроект параллельно вносили и депутаты Госдумы от ЛДПР. Сейчас он, насколько я понимаю, вылеживается. По факту этот закон ничего не поменяет для города. Как было тяжело собрать эти муниципальные подписи, так и останется. Ты должен собрать подписи от 75 муниципалитетов. Это число я поменять не могу. Если у нас нет в 75 муниципалитетах по депутату от ЛДПР, то получается, мы эти подписи не соберем.

- Когда вы вносили этот законопроект, вы рассчитывали, что он поможет на следующих выборах?

- Я понимал, что должен обратить внимание всех на эту проблему. Еще до внесения законопроекта в Петербург приезжала Элла Памфилова, я задал ей соответствующий вопрос. В ответ услышал критику в свой адрес: “Пускай регионы меняют сами”.

Иногда сверху не видно, что происходит внизу. Регионы должны дать свою проблематику наверх. Но, к сожалению, пока мы не можем повлиять на предвыборную картину.

- Как для себя вы решаете этот вопрос?

- Мы понимаем, что у нас есть 53 наших депутата, хотя по факту их уже меньше - кто-то сложил полномочия. Плюс мы отправили во все муниципальные образования просьбу, чтобы поддержали кандидата от ЛДПР. Сейчас ждем сигнала. Пока, честно скажу, идем тяжело.

- Вы ждете реакции Смольного или вы надеетесь на личную инициативу депутатов?

- Вы знаете, я больше жду реакции от следующих муниципальных выборов. Мы сейчас в партию приглашаем людей, чтобы они становились муниципальными депутатами. Но многие даже не понимают, что это такое. У всех семьи, у всех работа, многие даже не знают, в каком муниципальном образовании они живут. То, что внутри образований еще есть округа, вообще чем-то новым становится для людей. Должна быть, наверное, не то что социальная реклама, а отдельное образование “муниципальное управление”. Можно даже в школах такой предмет ввести, чтоб люди понимали, как устроена власть и структуры внутри нее.

- За месяц до партийной конференции по выдвижению кандидата в губернаторы вы говорили, что ничего не ясно и у ЛДПР есть несколько претендентов. Вы не спешили раскрывать все карты или действительно были другие кандидаты?

- Поначалу было действительно несколько вариантов развития событий. Некоторые нас пытались упрекнуть, что по итогу кандидат остался только один. Мне кажется, что это абсолютно правильная и выверенная позиция без шатания влево и вправо. Определились, выбрали и большое спасибо, что Владимир Вольфович Жириновский и Высший совет доверили столь ответственное назначение. Сейчас главное - дать хороший результат. Все возможности для этого у нас есть и понимание, как это сделать, тоже есть. Мы готовы в рамках имеющихся средств добиться поставленных целей. В первую очередь, повторюсь, это вопрос демографии, прироста населения. Владимир Владимирович Путин о том же говорит: если страна развивается, регионы развиваются, то все будет хорошо.

- Вы уже определились со своими кандидатами в Совет Федерации?

- Хороший вопрос. Мысли есть, но согласия ни от одного человека пока нет. Это могут быть абсолютно различные люди, но я не сбрасываю со счетов абсолютно никого из действующей власти. Вот мне недавно задали откровенный вопрос: “Вы против Беглова?” Что это за постановка вопроса? Я для себя этого не понимаю. Неверно быть против одной или другой партии, потому что задача каждой партии, чтобы человеку жилось лучше. Если вы против кого-то, что теперь, всю систему выметать? Ничего мы не сможем сделать, если тупо будем бороться с системой. Нужно корректировать решения, которые были заложены ранее. Должно быть плавное перестроение. Что хорошего есть в этой предвыборной гонке? Тот человек, который изберется, он в себя впитает программы абсолютно всех кандидатов и будет произведена корректировка в системе управления.

- После выборов 2014 года это произошло?

- Трудно анализировать. Если помните, партия шла с лозунгом “Альтернатива есть”. Хорошо, что он был, но мы сделали выводы. Должно быть более конкретное движение и более конкретные цели. С чем мы в этот раз и идем. Мы понимаем, чего городу не получилось достигнуть.

- Кто из ваших однопартийцев смог бы занять места в Смольном в случае вашей победы?

- Должно быть коалиционное правительство. Как, допустим, в ЗакСе выстроена работа: люди из разных фракций отстаивают каждый свою точку зрения. Можно в более жестких ежовых рукавицах держать всю эту систему как раз-таки за счет этого коалиционного правительства. Мы развили бюрократический механизм до такой степени, что имеем то, что сейчас имеем. Адресная инвестиционная программа у нас по определенным показателям реализовывалась на 30%, сейчас на 60% кое-как с ней выкарабкались. Мы всегда найдем, как объяснить, почему не получилось, но главное, чтобы конечная цель была достигнута четко в намеченные сроки. Пускай в метро не будет красивого панно, но оно будет работать.

- Сегодняшнее региональное правительство не коалиционное?

- Нет. Начиная с правительства, заканчивая муниципалами нас не хотят видеть с конструктивными предложениями. Маховик запущен и так он и идет. Я очень надеюсь, что благодаря выборам многое будет поменяно.

Например, мы ездили в садоводческие массивы, где живут обычные люди, и спрашивали у них для послания губернатору, чего они хотят. Ответ номер один - жилье. Верните людям долги и идите дальше, развивайте стратегию. Но долги в первую очередь.

Когда был переходный период из девяностых в двухтысячные, мы тоже пытались городу найти какие-то средства, приглашали инвесторов. Получилось неплохо, но мы пожертвовали Генпланом, согласились на уплотнительную застройку. Наступали на шею тем устоям, которые заложили наши предшественники. В результате сейчас у нас проблемы с детскими садами, с развитием метрополитена, со школами, больницами, боремся с парками. Говорят еще про промышленность - тут мы заложники того, что в целом у нас в государстве происходило. Но сейчас есть положительная динамика. Грустить из-за того, что сейчас происходит с “Красным треугольником”, я не буду. Эта территория должна развиваться, как и весь “серый пояс”, и развиваться не в жилье, а в парки, скверы и гостиницы. Нужно создавать хорошие зеленые зоны с гостиницами, чтобы и туристам было приятно приезжать, и гражданам отдыхать.

- А где же развивать производство, о котором вы говорили?

- Город должен расти вширь. У нас достаточно территорий, полей. Надо переходить в Ленобласть. Как раз-таки члены Совета Федерации должны менять границы субъектов. Либо нужно достигать соглашений между субъектами. В Европе есть деревушки, в которых работают автосалоны. Порой едешь и думаешь, кому в деревне нужен такой автосалон. Но они там нужны, чтобы люди в деревушках могли как-то существовать, для этого салоны и выносят за пределы городов.

Сейчас все говорят о мусоропереработке. Понимаю, что люди в Ленобласти могут сказать, что им питерский мусор не нужен. Но мы поставим современное мусороперерабатывающее производство и оно будет вырабатывать тепло и электричество. Я ничего плохого не вижу в этом. Самое главное - и это должно быть закреплено законодательно - через 10-15 лет на его месте должен вырасти мусороперерабатывающий завод нового поколения, а не как сейчас - то, что было заложено в Советском союзе, на том и живем.

- В свое время вы и ваша фракция поддержали передачу Исаакиевского собора Русской православной церкви. Недавно социологи объявили, что большинство петербуржцев высказалось против передачи. Видя отношение людей к этому вопросу, вы остались при своей точке зрения?

- Вы знаете, у ЛДПР никогда не было такого, чтобы мы что-то ломали через колено. Был вопрос, как мы относимся к этому. Да, мы поддерживаем, если люди верующие говорят, что им это необходимо. Если мы понимаем, что большинство людей говорит, что не стоит, значит не стоит. Но вообще мне кажется, что вся эта история была раздута политически. Политическая история, мне кажется, с дележом денег, прибыли от Исаакиевского собора.

- Политическую историю, по вашему мнению, раздули лидеры уличного протеста или кто-то еще?

- Все сложнее. Гораздо сложнее. Мне кажется, это дележ каких-то средств. Людям без разницы, на мой взгляд, кому это принадлежит - музею или нет - если есть возможности. Если верующий человек может прийти в храм и провести обряды, слава Богу! Я недавно участвовал в Исаакиевском соборе в акции “Дети рисуют” - тоже слава Богу! Это очень интересно. Не знаю, дали бы верующие или нет провести такое мероприятие для деток. Благодаря таким мероприятиям в сердце нашего города дети получают духовное воспитание и впитывают, как губка, что такое Петербург, что такое наши исторические святыни и памятники.

- Вы были и предпринимателем, и водителем-экспедитором, и инженером. Как вы попали в политику?

- Меня всегда интересовали технические специальности. С детства в моем распоряжении была библиотека папина с книгами по устройству автомобилей. Папа у меня водитель. Вместо того, чтобы нормально учить уроки, я их читал. Мне было интересно понять, что и как работает, найти логику. Для себя я понял, что в технике существуют логические цепочки, которые приводят в движение автомобиль и так далее. Потом я не смог сразу же поступить в институт и решил пойти в техникум. Родители сказали мне: “Занимайся сам”. Я стал сам заниматься собой. Двигался вперед, кругозор становился шире, но вопросы техники мне были все интереснее и интереснее.

Был момент, когда я устроился на работу в конструкторское бюро. Там я добрал то, чего, возможно, недополучил во время обучения. Занимался я энергосберегающим оборудованием. Попал туда тоже, кстати, благодаря автомобилям. На тот момент не было станций технического обслуживания. Вместо них были кулибины в гаражах, и я был одним из них. Опытным путем доходил до того, как работают современные технологии. Так я попал в конструкторское бюро. Пошел дальше. Стал заниматься тепловыми насосами. На 1 кВт электроэнергии мы получали 3 кВт тепла. Полезно? Полезно. Для сравнения, небольшим электрическим чайником мы могли обогревать большие дачные дома. Когда понимаешь, что так можно, задумываешься, а как так, почему у нас все стоит?

Я пошел еще чуть дальше. Меня стали подключать к противовоздушной обороне, в том числе нашего города. У нас неподалеку, в деревне Лехтуси, стояла станция размером с футбольное поле, такая здоровая микроволновка, я стал разбираться, как там все работает. Я понял, что программное обеспечение, “железо” - все делается руками обычных людей, для которых уже написаны правила и в которых все заложено с советских времен, но потихоньку модернизируется и, в принципе, у нас и в управлении творится то же самое. Так логическим путем медленно, но верно я пришел в политику, после того как все руками перещупал и увидел все препоны, которые встают перед людьми. Грубо говоря, законодательные, а по факту бюрократические.

- Судя по декларациям о доходах, у вас большой автопарк. Откуда все эти автомобили, например, тот же грузовик?

- Это все от той же любви к технике. Мне это все действительно нравится. Если выпадает свободное время, я переодеваюсь в спецовку и сам ремонтирую и грузовик, и любую другую технику имеющуюся. Чаще меня спрашивают о моем спортивном автомобиле, всем он интересен. Хотя спортивным его трудно назвать, это уже старое поколение. Мне опять-таки было интересно понять что и как в нем устроено, руками пощупать. И знаете, хочется плакать от того, что мы простейшими вещами, простейшими технологиями не смогли обеспечить себя сами. Это огромнейший провал и доказательство того, что мы отвлеклись не на то, что было необходимо. Взять Германию. Когда после мировой войны им запретили развивать военную промышленность, они занялись технологиями, которые были нужны для людей, чтоб людям жилось хорошо. Сейчас у них есть нормальная техника. Понятно, что мы их сейчас не догоним. Нужно купить чьи-то технологии и их развивать.

- Представим, что вы только что победили на выборах. Что сделаете в первую очередь?

- В первую очередь - проведу инвентаризацию. У нас с вами 37 комитетов. Вы можете перечислить все?

- С ходу не могу.

- А есть еще 3 инспекции и 3 управления. Все распределены по вице-губернаторам. Зачастую, вице-губернаторы между собой путаются, у кого что в полномочиях. Прихожу к одному с конкретным вопросом, а он меня к другому отправляет. Говорю, да нет же, это у вас! Поэтому надо провести инвентаризацию, посмотреть, насколько эффективен такой штаб. Конечно, нужна и инвентаризация на местах. У нас есть КИО, имущество городское, до которого просто не добраться. Все удачные городские проекты происходят либо за счет ручного управления либо за счет колоссальных вложений, а скорее всего - и того, и другого. За счет инвентаризации и нормальной работы силовиков нужно навести в городе порядок. По наболевшим точкам нужны волевые решения. Все для этого есть.

Беседовал Сергей Еремеев

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