Беглов вновь не пришел на предвыборные дебаты

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга 23 августа Александр Беглов не пришел на предвыборные дебаты.

Во время эфира участники губернаторских выборов, Михаил Амосов, Надежда Тихонова и Владимир Бортко, обсудят социальную политику, здравоохранение и образование.

Впервые кандидаты в губернаторы встретились на теледебатах 13 августа. Вторые дебаты состоялись 17 августа без участия самовыдвиженца Беглова. В третий раз кандидаты в губернаторы встретились 20 августа.

Ранее штаб Беглова сообщал, что врио губернатора не сможет присутствовать на всех эфирах из-за занятости. Точные даты дебатов, которые пропустит Беглов, не анонсировались.

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