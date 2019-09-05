«Надо уважать людей»: Итоги общественного расследования разгона 1 мая

Итоги общественного расследования разгона Первомайского шествия представили в виде книги «В защиту человеческого достоинства». В выводах авторы просят власти, МВД и суды пересмотреть квалификацию своих петербургских сотрудников. На самой презентации книги отметили, что необходимо менять действующий закон и уважать друг друга.

Научиться себя защищать

Общественники Петербурга в Интерьерном театре 4 сентября представили итоги своего расследования разгона общедемократической колонны на шествии 1 мая. Само расследование, его методы и выводы представлены в виде книги «В защиту человеческого достоинства». Один из авторов книги, социолог Владимир Костюшев на презентации заявил, что издание будет опубликовано в электронном виде.

Он рассказал, что методами расследования были интервью с 50 участниками акции, но в книгу вошли только 30 из них. Также общественники анализировали фото- и видеоматериалы с шествия и посещали судебные процессы, которые последовали за событиями 1 мая.

Социолог заявил, что ответственность за разгон несет администрация губернатора Петербурга и временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов. Авторы книги в выводах своего расследования представили свои предложения. В частности, рекомендовали Законодательному собранию Петербурга изменить законы о проведении публичных мероприятий, а также провести общественные слушания по итогам расследования разгона Первомайского шествия. Помимо этого, авторы издания предложили федеральным властям рассмотреть вопрос профессиональной компетенции руководителей Петербурга при работе с населением города, организации и проведении публичных мероприятий. Также предлагается руководству МВД и высшим судебным инстанциям рассмотреть вопросы о квалификации своих сотрудников в Петербурге.

По словам депутата ЗакСа Бориса Вишневского, в петербургском парламенте уже почти два года лежат предложения по изменению законов о публичных акциях. Однако особых продвижений в деле нет. Максимум – создание ещё нескольких гайд-парков на окраинах города, напомнил Вишневский.

- Сказали, что у вас теперь будет такой невиданный разгул демократии: вместо четырех гайд-парков будет восемь, но всё равно все по окраинам. Вот, получите такой неслыханный либерализм. А реальные поправки к этому закону, которые бы предусматривали гайд-парк в каждом из районов Петербурга, уменьшение расстояния между одиночными пикетами и открытый публичный реестр всех публичных акций, чтобы нельзя было устраивать фейковые мероприятия и говорить: «Вы знаете, за 5 минут до вас пришли с другой заявкой, поэтому место, на которое вы претендовали, уже занято». И другие крайне разумные предложения, как облегчить реализацию свободы собраний в Петербурге – они все положены в долгий ящик, - рассказал парламентарий.

В феврале 2019 года администрация Петербурга согласовала четыре новых гайд-парка в городе. Новые места для митингов создали на площади Ленина, в саду 9-го Января, в Екатерингофском и Пионерском парках. Наиболее популярной стала площадь Ленина, где оппозиция регулярно проводит митинги. Остальные гайд-парки остались не востребованы.

Депутат считает, что важно менять действующее законодательство. Однако с нынешним составом ЗакСа это вряд ли получится, поделился своими мыслями Вишневский. Он также отметил, что власть так и не взяла на себя ответственность за разгон шествия. Беглов, отвечая на соответствующий вопрос, пожаловался на обидные лозунги у участников колонны, напомнил Вишневский.

Он спросил у врио губернатора Александра Беглова, не хочет ли он извиниться перед участниками Первомайского шествия. Временный глава города тогда на это не ответил, но заявил, что некоторые лозунги были оскорбительные.

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов же считает, что законодательство менять не обязательно. Он уверен, что может быть достаточно выполнения действующего закона всеми слоями общества.

- Для того, чтобы такого не происходило, не надо менять законы, надо просто выполнять существующие. И, конечно, надо уважать друг друга, надо уважать людей, - сказал Шишлов.

По его мнению, представленное расследование важно не только для Петербурга. После разгона 1 мая произошло уже много событий, в том числе в Москве, где так же были жесткие задержания и уже уголовные дела, напомнил омбудсмен.

Политическая ответственность

Авторы расследования представили его итоги за несколько дней до губернаторских и муниципальных выборов в Петербурге, которые пройдут 8 сентября. Это произошло не случайно, сообщил представитель Правозащитного совета Петербурга и соавтор расследования Юрий Нестеров.

- Для нас важно заявить об этом до 8 сентября. Не будем играть в прятки с властью. Мы хотим, чтобы хоть каким-то образом общество знало дополнительные подробности о том безобразии, которое было, и о той ответственности, которую власть должна нести, прежде всего политической ответственности. 8 сентября речь будет идти о политической ответственности власти, - сказал Нестеров.

Его поддержал один из участников шествия Александр Александров. Он напомнил, что одним из лозунгов шествия был лозунг «За свободные выборы».

Кроме этого, книга – не окончание расследования, заявил Владимир Костюшев. Оно будет продолжаться до завершения последнего суда по событиям Первомайского разгона, сообщил социолог. Он добавил, что новые материалы группа общественников намерена публиковать в электронном виде в интернете.

Помимо исков к участникам митингов, есть ответный иск к властям, сообщил Костюшев. Это коллективный иск от 31 петербуржца. Сейчас заявление оставлено без движения, но заявители намерены подать уточнения 6 сентября. Они требуют признать незаконными действия сотрудников полиции во время первомайского шествия общедемократической колонны на Невском проспекте.

София Саттарова

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