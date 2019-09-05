Жители Петербурга провели митинг в защиту Муринского парка

Более 300 человек пришли на митинг против строительства второго спортивного комплекса “Нова Арена” в Муринском парке. Собравшиеся требовали, чтобы Смольный перевел участок парка обратно в перечень зелёных насаждений общего пользования. Перед местными жителями выступал кандидат в губернаторы Петербурга и депутат Законодательного собрания Михаил Амосов, который призывал идти на выборы 8 сентября и защищать Муринский парк. Организаторы собрали 650 подписей под резолюцией митинга, которую направили в Смольный.

Во время митинга петербуржцы предложили строительной компании либо отказаться от проекта, либо выбрать другой участок для спортивной арены. Выступающие также неоднократно говорили, что решить вопрос с Муринским парком можно, только если люди пойдут на выборы и будут голосовать.

На территории Муринского парка компания “Анна Нова” хочет построить спортивный комплекс. Против застройки выступают местные жители, которые регулярно устраивают пикеты у Смольного, акции протеста и митинги в парке. Врио губернатора Александр Беглов пообещал, что проект реализуют только после того, как “концепцию благоустройства Муринского парка” согласуют горожане.

Жители Калининского района считают, что им пытаются "продать" проект спортивного стадиона под “концепцией благоустройства Муринского парка”. Активисты говорят, что до сих пор разрешение на строительство арены не отозвано. Некоторые общественники связывают слова властей с предвыборными обещаниями.

фотографии: Михаил Масленников

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