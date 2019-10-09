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9 октября, 23:00

ЗакС против Фредди Крюгера

На состоявшемся 9 октября пленарном заседании Законодательного собрания депутаты приняли поправки, губернаторские и свои, в бюджет 2019 года. Но главной темой дня стали квеструмы, которые единороссы намерены запретить для детей. А еще у комитета по образованию, культуре и науке появился новый председатель - единоросс Юрий Авдеев. Вообще он спортсмен, но зато на оппозиционные митинги не ходит.

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Отвечать за вопросы культуры, образования и науки в петербургском парламенте теперь будет член “Единой России” Юрий Авдеев, вице-президент Всероссийской федерации самбо и бывший председатель комитета по физической культуре и спорту. Авдеев - один из самых “тихих” петербургских депутатов, ни в какие скандалы не попадал, громких заявлений не делал, а все восемь своих законопроектов написал в соавторстве с другими парламентариями, чаще всего экс-футболистом из ЛДПР Виктором Сысоевым

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров потенциал Авдеева оценивает высоко и считает, что тот может справиться с любой работой. 

Бывший тренер по борьбе Авдеев будет руководить культурой и наукой вместо профессионального учителем истории Максима Резника, который попросил освободить себя от должности после критики Макарова на прошлом заседании ЗакСа. Резник счел это выступление ультиматумом.  

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Вице-губернатор Евгений Елин и председатель комитета финансов Алексей Корабельников пришли в ЗакС представлять поправки губернатора Александра Беглова ко второму чтению осенней корректировки городского бюджета на 2019 год. Однако на трибуну их так и не пригласили. 500 листов предложений главы города, а также поправки бюджетно-финансового комитета ЗакСа, депутатов Дениса Четырбока, Дмитрия Тугова и Андрея Васильева приняли без обсуждения.

Расходную часть бюджета Беглов предложил снизить примерно на 3,5 млрд - до 666,5 млрд рублей. Доходы должны сократиться на 1,3 млрд рублей - до 628 млрд рублей. Таким образом, дефицит бюджета составит 38,6 млрд рублей.

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Так и не выступивший перед депутатами Елин, объяснил журналистам, что перераспределение расходов городской казны было социально ориентированным. Судя по словам чиновника, в основном, оно связано с выполнением предвыборных обещаний Беглова.

- Мы перераспределили средства. В первую очередь это, конечно, пошло на увеличение социальных расходов. Мы приняли целый ряд решений, которые стоят денег. Решения связаны с введением бесплатного проезда на электричках, с платежами по целому ряду социальных категорий, мы ввели доплаты к классному руководству, ввели доплаты для многодетных матерей, увеличили средства на благоустройство, на субсидии транспортные, - прокомментировал Елин.

Наиболее горячая дискуссия развернулась во время обсуждения законопроекта единороссов о запрете интеллектуальных игр в замкнутых пространствах, так называемых “квестов”. Соавтор инициативы, член “Единой России” Александр Ходосок рассказал об очень мрачных событиях, творящихся за закрытыми дверями игровых комнат:

- “Квесты” становятся причиной шока у детей, которым не посчастливилось оказаться в одной комнате с маньяками или Фредди Крюгером.

Он добавил, что даже у некоторых взрослых после посещения таких комнат седеют волосы, а для многих подростков походы в “квеструмы” заканчиваются "слезами, бессонницей и другими психологическими проблемами". Единоросс привел и пару конкретных фактов, когда участники подобных игр получали травмы, в том числе от топора.

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Раскритиковали законопроект сразу несколько депутатов. В частности, коммунистка Ирина Иванова рассказала, что в годы ее детства “квесты” были своеобразными, например, сама она тонула в шубе. Интеллектуальные игры, в которые можно сыграть с детьми, член КПРФ предложила поддержать, чтобы подрастающее поколение не ходило по стройкам и другим действительно опасным местам. 

Депутат Резник назвал инициативу единороссов дискредитирующей парламент и призвал коллег заниматься более важными вещами.

- Сегодня в закрытых помещениях по всей стране находятся люди по политическим мотивам. В стране политические заключенные, об этом надо говорить, - заявил с трибуны Резник. - Говорить нужно о главных вещах. А главный “квест”, из которого нужно выбраться всей стране сегодня - это та безысходность, в которую погрузила страну нынешняя власть. 

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Законопроект все равно приняли в первом чтении за счет голосов единороссов. Председатель парламента Макаров позже на брифинге признался, что в его жизни тоже есть “квесты”, но это не игровые комнаты, а работа в Заксобрании.  


текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников


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