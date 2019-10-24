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13:50

Вслед за коллегами под "письмом трехсот" подписалась и Оксана Дмитриева

фото ЗакС политика Вслед за коллегами под "письмом трехсот" подписалась и Оксана Дмитриева

Петербургский парламентарий, глава фракции Партия Роста в городском Законодательном собрании Оксана Дмитриева решила поддержать коллег, выразивших солидарность с фигурантами "московского дела" и оставила свою подпись под так называемым "письмом трехсот", рассказал в себя в Facebook депутат Максим Резник.

На данный момент в числе подписантов, кроме Резника и Дмитриевой, числятся и другие их коллеги по ЗакСу: Надежда Тихонова, Сергей Трохманенко, Михаил Амосов, Борис Вишневский, Алексей Ковалев, Александр Рассудов.

Также поддержать фигурантов дела о "массовых беспорядках" в столице решили свыше ста петербургских муниципалов.

Письменное обращение депутатов адресовано главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, генпрокурору Юрию Чайке, руководителю Администрации президента Антону Вайно и его первому заместителю Сергею Кириенко.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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18:10    
16:05, Вам поручили шельмовать тех, кто коррупцию на Родине не приемлет, законности требуе, непосредственно закордонные хозяева или местные стяжатели?

16:12    
16:05 Ну, вы-то, власовцы на прикорме, настоящие "патриоты" России... Кому же это не известно?

16:05    
Что удивительного в подписи этой жидовочки ? Давно известна как активная пятиколонница, ненавистница России. Чего об этом писать ? Странно было бы отсутствие её подписи. И так что-то долго думала. Пархатые паскудники-подельники давно сориентировались.

15:28    
14:32 Который из великих 14:05 (Саша) и в какой он палате?

14:39    
14:32 Это вам к Путину. Он как-то жаловался, что после смерти Ганди, ему и поговорить не с кем.

14:32    
14:26. От имени народа говорили Ю.Цезарь, Рузвельт, Черчиль, Ганди и масса других великих людей, причём здесь фашисты?

14:26    
14:05 Любимое занятие фашистов говорить от имени народа. Твои фантазии о "требованиях применения водомётов и газов" выглядят настолько глупо и смешно, что только такой известный дурачок местного интернета, как ты, Саша, этого не понимает.

14:22    
Я тоже подписала.

14:05    
Эти 300 русофобствующих подписантов совершенно ОТОРВАНЫ от российского народа, который по всем соц.опросам поддержал действия полиции при разгоне московских бунтовщиков, и рост поддержки и ДОВЕРИЯ значительный! Многие россияне требовали применения водомётов и газов против подрывников стабильности в России!

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