Вслед за коллегами под "письмом трехсот" подписалась и Оксана Дмитриева

Петербургский парламентарий, глава фракции Партия Роста в городском Законодательном собрании Оксана Дмитриева решила поддержать коллег, выразивших солидарность с фигурантами "московского дела" и оставила свою подпись под так называемым "письмом трехсот", рассказал в себя в Facebook депутат Максим Резник.

На данный момент в числе подписантов, кроме Резника и Дмитриевой, числятся и другие их коллеги по ЗакСу: Надежда Тихонова, Сергей Трохманенко, Михаил Амосов, Борис Вишневский, Алексей Ковалев, Александр Рассудов.

Также поддержать фигурантов дела о "массовых беспорядках" в столице решили свыше ста петербургских муниципалов.

Письменное обращение депутатов адресовано главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, генпрокурору Юрию Чайке, руководителю Администрации президента Антону Вайно и его первому заместителю Сергею Кириенко.

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