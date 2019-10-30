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10:47

Депутаты ЗакСа от КПРФ Иванова и Ходунова подписались под "письмом трехсот"

фото ЗакС политика Депутаты ЗакСа от КПРФ Иванова и Ходунова подписались под "письмом трехсот"

Руководитель петербургского отделения КПРФ Ольга Ходунова и её коллега по Законодательному собранию Ирина Иванова оставили свои подписи под "письмом трехсот" - обращением в поддержку фигурантов "московского дела", рассказал у себя в Facebook депутат Максим Резник.

Таким образом, всего парламентариев, высказавшихся против политических репрессий, стало десять. Кроме Ходуновой, Ивановой, Резника, это - Борис ВишневскийОксана Дмитриева, Надежда Тихонова, Сергей Трохманенко, Михаил Амосов, Алексей Ковалев, Александр Рассудов.

Также к подписантам присоединился актер, народный артист СССР Олег Басилашвили.

Кроме того, поддержать фигурантов дела о "массовых беспорядках" в столице решили свыше ста петербургских муниципалов.

Письменное обращение политиков и общественных деятелей адресовано главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, генпрокурору Юрию Чайке, руководителю Администрации президента Антону Вайно и его первому заместителю Сергею Кириенко.

 


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12:26    
Сначала эта партия приложила руку к развалу и уничтожению великой Российской империи. Затем то же сделала с великим Советским Союзом. Сейчас начала действия по развалу Российской Федерации в одном ряду с антироссийскими элементами, руководимыми и финансируемыми америкосами и жидовьём. Не пора-ли господ-коммунистов по этапу в Шушинское? Места знакомые.

12:17    
Докатились! Коммунисты встали в один ряд с ярым антироссийским отребьем. Полная деградация наследников великого Ленина.

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