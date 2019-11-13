ЗакС, нищета, льготы и проблемы СПбГУ

На заседании Законодательного собрания 13 ноября депутаты говорили о ситуации вокруг СПбГУ, замене льгот на субсидии и необходимости борьбы с бедностью. Обсуждение некоторых вопросов в получившейся форме не планировалось. Некоторые из таких незапланированных обсуждений спикер парламента Вячеслав Макаров прерывал выключением микрофона. Например, речь депутата Максима Резника о скандальной ситуации в СПбГУ.

«Узаконенная нищета»

Одним из обсуждаемых вопросов было изменение закона о прожиточном минимуме и потребительской корзине. Как заявила с трибуны депутат от КПРФ Ольга Ходунова, при первом взгляде на повестку дня петербуржцы наверняка обрадовались.

- Они внутренне порадовались: «Наконец-то Законодательное собрание Санкт-Петербурга рассматривает вопрос, который касается каждого жителя Санкт-Петербурга». Я думаю, что их постигнет сегодня жесточайшее разочарование, потому что мы принимаем вновь изменения в законопроект, которые никак не меняют жизнь горожан. Мы прекрасно понимаем, что прожиточный минимум – это узаконенная нищета, - считает Ходунова.

По ее мнению, без разницы, какие юридические и технические изменения вносить в закон, если они никак не меняют ситуацию в городе. Согласно проекту закона, в документе предлагается заменить название Федеральной службы государственной статистики из-за его переименования.

За II квартал 2019 года прожиточный минимум в городе составляет 11 465 рублей 30 копеек в расчете на душу населения. Для трудоустроенного населения показатель равен 12,5 тысячам рублей. У пенсионеров с несовершеннолетними суммы меньше: 9,3 тысячи и 11,1 тысяча рублей соответственно. В III квартале показатели остаются на том же уровне.

Ходунова уверена, что в рамках закона о прожиточном минимуме и потребительской корзине надо заниматься другими вопросами. В частности, проблемой роста стоимости проезда на общественном транспорте, отчислений на капитальный ремонт и платы за услуги ЖКХ. Самая главная задача – победа над бедностью, заявила коммунистка. Она добавила, что это проблема федерального уровня, а не только городская.

Аналогичного мнения придерживается депутат от «Справедливой России» Алексей Ковалев. Он также напомнил про рост тарифов ЖКХ и транспорта. Ковалев сообщил, что от потребительской корзины зависит размер прожиточного минимума.

- Я предлагаю в наш закон о порядке определения потребительской корзины внести норму, согласно которой потребительская корзина учитывается в абсолютном отношении, а никак не в процентном от каких-то других трат, - заявил депутат.

Он пояснил, что сейчас в абсолютной величине в корзине учитываются только продукты питания. Предполагается, что остальные траты составляют примерно такую же сумму, уточнил Ковалев. По его мнению, если ввести расчет всех составляющих потребительской корзины в абсолютной величине, то ее размер вырастет на 40-50%.

Пока же депутаты ЗакСа приняли за основу лишь законопроект с правкой об изменении названия службы статистики.

Субсидии вместо льгот

Представитель губернатора в ЗакСе Юрий Шестериков представил депутатам законопроект о внесении изменений в законы о налогах. Документ вводит, в частности, льготы по налогу для владельцев комнат в коммуналках, льготы для бизнеса по транспортному налогу на авто с газомоторным топливом и льготы по налогу на весельные и моторные лодки мощностью меньше пяти лошадиных сил. Помимо этого, законопроект предлагает часть налоговых льгот заменить субсидиями.

- Принятие проекта закона Санкт-Петербурга позволит оптимизировать налоговую систему, политику города, усилит адресность получения налоговых льгот, повысит надзорность за расходованием бюджетных средств, - рассказал представитель губернатора.

Вопросов к законопроекту у депутатов было достаточно. Они уточняли способ расчета льготы в коммунальной квартире, предлагали расширить льготы по газомоторному транспорту на физических лиц и другое. В частности, депутатов заинтересовала замена льгот субсидиями.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, часть льгот признаны неэффективными. Среди них льготы организациям, которых финансирует федеральный бюджет, и льготы тем, кто не исполняет требования налогового кодекса и обязательства перед бюджетом Петербурга. Также неэффективно давать льготы без определенного результата их применения, сказано в документе. Если льготы заменить на субсидии, то распределение денег будет проще контролировать, уверены в правительстве.

- В данном случае мы говорим о том, что мы исключаем из льготированных те виды деятельности, в которых считаем предоставление тех льгот либо неэффективными, либо неоправданными. Поэтому мы говорим о том, что мы при предоставлении субсидий будем более четко учитывать расходные обязательства этих организаций и их социальную направленность, - сообщил представитель губернатора.

Нареканий к документу у парламентариев возникло много. В частности, депутат от КПРФ Ирина Иванова отметила, что в законе не до конца аргументирована замена льгот субсидиями. Представительница «Единой России» Елена Киселева поинтересовалась, почему выделение субсидий будет регулироваться не законом, а напрямую правительством. Внятного ответа, по ее мнению, от Шестерикова она не получила. Главе фракции Партии роста Оксане Дмитриевой же не понравилось оформление таблицы, в которой рассчитывается денежные поступления в бюджет от исполнения документа.

- Это, конечно, очень интересное составление таблицы. Первый раз я такое вижу за 25 лет депутатской деятельности, - заявила парламентарий.

О том, что закон необходимо еще прорабатывать, высказался и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. На своем брифинге после заседания он отметил, что правительство должно будет предоставлять субсидии «четко, конкретно, прозрачно и адресно». Также Макаров считает, что при предоставлении выплат необходимо видеть, как и когда можно будет получить результат.

- Если мы высокотехнологичным предприятиям предоставляем субсидии, то мы должны через сколько лет получить отдачу? Порой даже годы пройдут… Но мы должны видеть этот экономический эффект, результат. Это должны быть строгие, жесткие расчеты, - заявил спикер ЗакСа.

На заседании документ за основу приняли. Депутатов же попросили внести свои поправки до вечера 18 ноября.

«Единая Россия» и Муринский парк

Четыре депутата от «Единой России» решили стать частью движения за сохранение Муринского парка. Анатолий Дроздов, Галина Назарова, Вера Сергеева и Владимир Носов предложили направить депутатский запрос губернатору Александру Беглову с просьбой разъяснить, кто занимается разработкой концепции развития парка.

Как с трибуны заявил Дроздов, он получил около 100 обращений петербуржцев, которые просят защитить парк от постройки второго спортивного комплекса «Нова Арена». Летом застройщик уже начал вырубать деревья, после чего прошла волна митингов за сохранение парка, рассказал депутат. По его словам, «пожар» удалось потушить только после вмешательства Беглова. При этом, у застройщика ещё осталось право на работы, уточнил Дроздов.

Он добавил, что в комитете по контролю за имуществом ему пояснили: итоговое решение по парку примут с учетом концепции его развития. Поэтому единороссы и решили обратиться к губернатору, рассказал депутат.

До этого за сохранение Муринского парка боролись оппозиционные парламентарии. В частности, Михаил Амосов принимал участие в митинге против строительства «Нова Арены». Он же в конце октября выступил в ЗакСе с предложением внести Муринский парк в список зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП), что запрещает там любое строительство. За эту поправку выступили только девять парламентариев. Большинство – 38 депутатов – не стали голосовать.

На заседании ЗакСа 13 ноября Амосов поинтересовался у Дроздова, выступает ли он за включение Муринского парка в ЗНОП.

- Во-первых, я, конечно, поддерживаю ваш запрос, и я рад, что вы подключились к этой работе. Но правильно ли я понимаю, что на сегодняшний день позиция ваша, так же как и моя, состоит в том, что всё-таки эту спорную территорию нужно перевести в зеленые насаждения общего пользования? – спросил Амосов.

- Позиция носит следующий характер. Мы как законодатели должны действовать только в рамках закона. Поэтому, прежде чем решать вопрос о переводе в ЗНОП данной территории, вы прекрасно знаете, надо провести инвентаризацию в рамках закона. Запрос сделан, ответ получен – будем продолжать работу в этом направлении, - ответил Дроздов.

Большинство депутатов запрос единороссов поддержали.

Стратегическая тема СПбГУ

Высказывались депутаты с трибуны не только по теме законопроектов из повестки дня. Во время обсуждения поправок в документ о стратегии развития Петербурга, депутат Максим Резник заявил, что одна из стратегических тем города – тема Санкт-Петербургского государственного университета.

- Мы ещё недавно с вами все вместе обсуждали тему переезда университета. Очень многие коллеги, я, Вишневский, Ковалев и другие, говорили, что это 1001-ая проблема и что в университете много других проблем. И навязывание темы переезда лишь попытка: а) уйти от реальных проблем университета; б) это вопрос распила огромных ресурсов, которые будут на это выделены. Коллеги, к сожалению, страшное событие, которое произошло, как мне кажется, делает ситуацию вокруг университета ещё более сложной, - сказал парламентарий.

В начале недели Октябрьский районный суд арестовал доцента-историка СПбГУ Олега Соколова по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Сам Соколов признался, что совершил преступление на почве личного конфликта.

На сайте Change.org опубликовали петицию с требованием отправить в отставку руководство университета. Как сообщается в петиции, на Соколова неоднократно жаловались в вуз и правоохранительные органы, но он продолжал занимать свою должность. Подписавшиеся под обращением хотят добиться увольнения ректора СПбГУ Николая Кропачева, директора института истории Абдуллы Даудова, заместителя ректора по безопасности Елены Шарыгиной и первого проректора Елены Черновой. Также Генпрокуратуру и Следственный комитет просят проверить бездействие руководства вуза.

Резник тоже считает, что ответственность за происходящее в вузе несет его руководство. Парламентарий выступил за снятие с должности Кропачева. Депутат напомнил о петиции и отметил, что она набрала уже 71 тысячу подписей (на момент публикации данного материала – уже 75 тысяч подписей). Закончить свою мысль Резник не успел – его микрофон выключил Макаров, сославшись на регламент и попросив вернуться на свое место: «Присаживайтесь, пожалуйста. Всё. Присаживайтесь. Вы услышали меня? Время, время. Присаживайтесь».

Но Резник к этой теме ещё вернулся. После выступления члена Совета Федерации Андрея Кутепова, депутат предложил не продлевать контракт с ректором СПбГУ, который истекает 20 декабря. И вообще стоит вернуться к выборности глав Санкт-Петербургского и Московского государственных университетов, считает парламентарий. Кутепов обещал разобраться в вопросе после получения обращения от Резника по проблеме.

текст: София Саттарова / фото: Михаил Масленников

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