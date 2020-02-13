Новая реставрация: Спасение витражей или создание дворянских гнезд?

В Петербурге 13 февраля представили новую программу по реставрации домов-памятников в центре города. Касаться она будет только многоквартирных зданий, которые еще пригодны для жизни. Программа создана под законопроект, который еще не приняли. Первое чтение прошло еще в июне 2019 года, но с тех пор документ не рассматривали. Соавтор законопроекта, депутат от «Партии роста» Оксана Дмитриева считает, что ее коллеги проводят «итальянскую забастовку», а парламентарий от КПРФ Александр Рассудов заявил, что законопроект «нежизнеспособен» и принимать его не надо.

Законопроект раздора

Депутаты Законодательного собрания Петербурга в 2019 году предложили законопроект «О реставрации, капитальном ремонте и приспособлении для современного использования жилищного фонда исторического центра Санкт-Петербурга». Авторами документа выступили парламентарии от «Партии роста» Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко, а также депутаты от «Единой России» Денис Четырбок, Мария Щербакова вместе с беспартийным Михаилом Амосовым и эсером Алексеем Ковалевым.

Законопроект предполагает введение новой программы по реставрации исторического центра. Точнее его части – многоквартирных жилых домов, которые являются объектами культурного наследия. В пояснительной записке документа сказано, что в Петербурге сложилась проблемная ситуация с состоянием таких зданий. Их необходимо реставрировать не только снаружи (внешний фасад, крыши и др.), но и внутри: сохранившиеся витражи, входную группу, лестницы, камины и аналогичные объекты исторического интерьера, отмечается в материалах законопроекта.

Согласно документу, правительство города должно будет выбрать оператора, который отвечает за расселение коммунальных квартир в историческом доме, выкуп других помещений, создание проекта реставрации и ее проведения. При этом часть полномочий оператор вправе передать инвестору, следует из 15 статьи законопроекта. После проведения работ часть затраченных денег оператору или инвестору восполняет бюджет Петербурга, а прибыль он может получить от продажи квартир в отреставрированном доме.

ЗакС принял законопроект в первом чтении в июне 2019 года. После этого началась «итальянская забастовка», заявила соавтор документа Оксана Дмитриева.

- Пытаясь затормозить законопроект, некоторые коллеги осуществили «итальянскую забастовку» - внесли 310 поправок. Большая часть поправок имеет такое содержание: они меняют слова «капитальный ремонт» и «реставрация». Коллеги у нас есть такие: [депутат от КПРФ Александр] Рассудов и [депутат от «Единой России» Сергей] Никешин. Они не скрывают, что главное – затормозить принятие законопроекта, - заявила Дмитриева 13 февраля на круглом столе «Исторический центр: жилье и/или музей?».

В разговоре с ЗАКС.Ру она добавила, что, по ее мнению, нет рациональных причин не принимать документ. Она считает законопроект полностью готовым к принятию в целом. Кроме того, его уже одобрил губернатор Петербурга Александр Беглов, отметила Дмитриева.

Парламентарий из фракции КПРФ Александр Рассудов сообщил ЗАКС.Ру, что не выступает против реставрации исторического центра города. Просто предложенный закон нежизнеспособен, считает депутат. По его словам, документ предполагает создание элитного жилья за счет бюджетных средств.

- Получается, что мы просто за деньги горожан будем создавать для кого-то уникальные условия. Они должны быть обеспечены парковочными местами, эти дома. То есть мы будем создавать за деньги всех обычных горожан какие-то дворянские гнезда не понятно для кого. Как обеспечить дом-памятник парковочными местами? Я себе это даже не представляю. Рыть под ними невозможно, потому что дом рухнет, значит, где-то надо отрезать земельный участок, - заявил Рассудов.

По словам депутата, другие парламентарии также считают, что документ принимать не стоит – поэтому к нему подано более 300 поправок. Все они поданы по существу, добавил коммунист. Он отметил, что законом не предусмотрен контроль расходования денежных средств, которые потратит оператор на реставрацию.

- Законопроект абсолютно нежизнеспособен. Это общее мнение всех. Нужно искать другие пути, потому что город не выдержит такой нагрузки. Тем более, когда какая-то частная компания будет бесконтрольно расходовать наши с вами деньги, - заявил представитель КПРФ.

Программа уже готова

Несмотря на то, что законопроект еще не принят Законодательным собранием, комитет по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга заказал у компании «НИиПИ «Спецреставрация» и городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры «Программу реставрации и капитального ремонта многоквартирных жилых домов исторического центра Санкт-Петербурга». Стоимость исследовательской работы составила около 34 млн рублей, сообщил ЗАКС.Ру председатель комитета Валерий Москаленко. Представляли программу во время круглого стола 13 февраля.

Генеральный директор «Спецреставрации» Игорь Пасечник на мероприятии рассказал, что они изучали Центральный, Василеостровский, Петроградский и Адмиралтейский районы. Всего было исследовано 1327 домов-памятников, уточнил Пасечник.

- Несколько групп специалистов осуществили большой комплекс работ по изучению этих домов-памятников. Обошли все эти здания, общались с эксплуатирующими организациями, которые занимаются конкретно каждым домом, уточнили очень многие данные о каждом из этих зданий. Поняли, какой действительный процент коммунальных квартир в каждом из этих домов, зафиксировали их физическое состояние. Очень подробная была проведена фотофиксация для того, чтобы мы понимали, в каком состоянии дома находятся, - рассказал о проделанной работе гендиректор компании.

Заместитель председателя ВООПиК СПб Александр Кононов сообщил во время круглого стола, что их организация принимала участие в исследовании домов в двух районах. По его мнению, программа – это очень важный банк данных о состоянии и сохранности различных элементов. Он добавил, что предложенный депутатами законопроект очень важен. Его необходимо принять и приступить в реализации программы, считает Кононов.

Он и Пасечник уверены, что разработанная концепция поможет сохранить архитектурно-художественные элементы не только на фасадах исторических домов, но и внутри них. По мнению Кононова, существующие законопроекты и программы не справляются с этой задачей.

Депутат от «Партии роста» Оксана Дмитриева рассказала ЗАКС.Ру, что также принимала участие в создании новой программы реставрации. На мероприятии она сообщила, что в концепцию вошли 605 домов. Это те здания, которые пригодны для дальнейшего использования как жилые дома и где доля коммунальных квартир выше 20%, пояснила парламентарий.

По словам депутата, новая программа требует меньшего вложения денег, чем уже существующие. В частности, благодаря тому, что не предполагается полное расселение дома для проведения реставрации, уточнила Дмитриева.

- Этот вариант дешевле и для бюджета, и для инвестора. Потому что, если всех расселять, все выкупать, а потом давать инвестору и говорить: «Давайте, ремонтируйте». По нашим объектам, 605 домам, это бы стоило 807 млрд рублей. В варианте, который предложен по закону, это стоит 434 млрд рублей. В варианте «рубль за метр» бюджет за счет выкупа и полного расселения должен был 271 млрд, в нашем варианте – 130 млрд, - рассказала парламентарий.

Концепция в действии

По словам главы комитета по экономической политике Валерия Москаленко, компенсация затраченных средств инвестору будет проходить поэтапно. Бюджетная нагрузка будет равномерно распределяться в зависимости от востребованности данной программы, уверил чиновник. Он уточнил, что реставрация будет стартовать, когда все стороны будут согласны на условия друг друга.

Руководитель «Спецреставрация» Игорь Пасечник рассказал ЗАКС.Ру, что в среднем работы по одному дому-памятнику растянутся на три-четыре года. При этом, если возникнут непредвиденные обстоятельства, то срок может увеличиться, отметил гендиректор компании.

Какое ведомство будет руководить реализацией программы - пока не ясно. В законопроекте прописано, что выбрать ответственного должно правительство города. Участники круглого стола предположили, что ответственным может стать жилищный комитет. Первый заместитель председателя жилкома Сергей Шарлаев был не так уверен в этом.

- Коллеги, я думаю, что говорить об этом пока… Не то чтобы мы отказываемся. Будет закон, будет подготовлен соответствующий подзаконный акт, который будет проходить обсуждение, - отметил представитель ведомства.

Он добавил, что программа предполагает и работу с инвесторами, что находится в поле деятельность комитета по инвестициям. Также часть исследованных фасадов входит в зону ответственности комитет по градостроительству и архитектуре, заявил Шарлаев. Он предположил, что выбранный ответственным комитет в итоге будет взаимодействовать и с другими ведомствами города.

София Саттарова

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