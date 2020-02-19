Амосов вслед за коллегами-депутатами призвал Генпрокуратуру отменить приговоры по делу "Сети"*

Депутат ЗакСа Михаил Амосов обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой опротесовать приговор фигурантам дела «Сети» в Пензе и отказаться от предъявленных обвинений по этому делу нескольким петербуржцам.

Ранее схожее обращение в Генпрокуратуру подписали семь депутатов ЗакСа. Амосов, как и его коллеги, указал на то, что суд проигнорировал заявления подсудимых о том, что их пытали, выбивая признательные показания. Уголовные дела по их заявлениям возбуждены не были, напомнил депутат.

Амосов просит генпрокурора опротестовать приговоры по делу и добиться оправдания, расследовать законность ведения следствия. Также он просит отказаться от обвинений, предъявленных петербургским фигурантам дела «Сети»: Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову.

10 февраля фигурантов дела «Сети» в Пензе приговорили в общей сложности к 86 годам колонии по обвинению в участии в террористическом сообществе. В основу приговора легли признательные показания фигурантов: сами подсудимые заявили, что были вынуждены дать показания под пытками, в том числе электрическим током. Правозащитники фиксировали следы пыток на их телах. Однако суд счел, что подсудимые ввели в заблуждение общественность своим «благодетельным» поведением.

Многие профессиональные сообщества и граждане выступили за отмену этого переговора: мультипликаторы, книготорговцы, петербургские муниципалы. Накануне опротестовать приговор от Генпрокуратуры потребовал Союз журналистов Петербурга и Ленобласти.

*«Сеть» признана террористической организации и запрещена в РФ

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