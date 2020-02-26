Территорию яхт-клуба на Петровской косе включили в перечень ЗНОП

Законопроект спикера Законодательного собрания Вячеслава Макарова о включении территории в 12,86 га на Петровской косе в перечень зеленых насаждений общего пользования 26 февраля был принят в третьем чтении. Часть защищенной от застройки зоны занимает Речной яхт-клуб профсоюзов. За проект проголосовало 40 депутатов.

Ранее, представляя свою инициативу в парламенте, Макаров заявлял, что в Петроградском районе не хватает социальных объектов, хотя застройщики эту территорию «рвут на части». По словам спикера, внести участок на Петровской косе в ЗНОП его попросили местные жители и яхтсмены.

Свои поправки в перечень ЗНОП пытались внести также депутаты Ирина Иванова (КПРФ), Борис Вишневский («Яблоко»), Надежда Тихонова («Справедливая Россия») и Михаил Амосов. Они предлагали защитить от застройки Муринский парк, парк 300-летия, сквер на Одоевского, парк Академика Сахарова и другие территории. Однако представители «Единой России», занимающие большинство мест в городском парламенте, эти предложения на этапе второго чтения не поддержали.

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