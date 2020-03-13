Штаб Навального напомнил главе «Лиговки-Ямской» о краже телевизора и осужденном помощнике Путине

Петербургский штаб Алексея Навального в пятницу, 13 марта, опубликовал на своем YouTube-канале видеоролик о главе муниципалитета «Лиговка-Ямская», члене «Единой России» Вадиме Войтановском, известном своими заявлениями о «навальнистах». Авторы сюжета напомнили о скандалах, в которые ранее попадал единоросс, например, о краже телевизора или его помощнике по фамилии Путин, отправившемся в тюрьму за избиение старика. Войтановский заявил ЗАКС.Ру, что значительная часть представленной информации не соответствует действительности.

«Навальнисты» напоминают о старых инцидентах, связанных с Войтановским – в первую очередь, уголовном преследовании. Издание «Невское время» еще в 2002 году писало о том, что он в 1981 году украл телевизор «Вечер» и двое настенных часов из кабинета ЖЭУ-22 и пытался вынести чужое имущество из помещения «Ленхлебторга» в Апраксином дворе, за что в 1982 году был осужден Куйбышевским районным судом Ленинграда. В разных версиях официальной биографии политика о его судимости ничего не сказано. Однако сам он ранее этих фактов не отрицал.

Инциденты в ЖЭУ-22 и «Ленхлебторге» Войтановский объяснил ЗАКС.Ру ошибками молодости:

- Выпил и разбил стекло – вот и всё. Знаете, как обычно молодой человек… Что такое 19 лет? Это же было 40 лет назад.

Кроме того, в видеоролике рассказывается о занимающейся изготовлением окон компании «Трайв», которую до избрания главой МО «Лиговка-Ямская» возглавлял Войтановский. Сотрудники штаба Навального обнаружили, что имя и фамилия нового генерального директора предприятия – Антонины Новиковой – совпадают с именем и фамилией матери служащей «Лиговки-Ямской».

«Таким способом Войтановский, вероятнее всего, ушел от необходимости продавать свою фирму посторонним людям. Ведь не хочется из-за депутатской должности прекращать предпринимательскую деятельность», - заявила глава штаба Ирина Фатьянова.

Войтановский заверил ЗАКС.Ру, что это всего лишь совпадение.

Также авторы сюжета обратили внимание, что благотворительный «фонд Войтановского» проявляет активность только в предвыборные периоды. По мнению Фатьяновой, глава «Лиговки-Ямской» использовал фонд имени себя для собственного продвижения на выборах. Сотрудники штаба Навального заявили, что не смогли дозвониться до организации по телефонам, указанным на ее ресурсах.

«Очень грустно. Все телефоны, по которым можно было связаться с фондом во время предвыборной кампании, получить продуктовый набор, отличную автобусную экскурсию – все они канули в лету вместе с деятельностью фонда», - заключила «навальнистка».

Отметим, что подобные обвинения не новы. Кандидаты от «Яблока» во время парламентской кампании 2016 года утверждали, что через «фонд Войтановского» осуществлялся подкуп избирателей.

Фатьянова рассказала, что направила жалобу в Министерство юстиции, поскольку ни на сайте «фонда Войтановского», ни на сайте Минюста нет никаких отчетов об аудитах и расходовании поступлений в НКО.

Войтановский заявил ЗАКС.Ру, что фонд не переставал работать. По его словам, все держится на плечах волонтеров - отсюда и могут возникать сложности с возможностью дозвониться до организации.

- Это же не фонд Хабенского. Тут общественность работает, сами жители, волонтеры, - отметил глава МО «Лиговка-Ямская».

Наконец, авторы сюжета напомнили об еще одном инциденте более чем десятилетней давности, связанном с бизнес-партнером и помощником Войтановского Улугбеком Хамдамовым, взявшим себе имя Андрей Путин. Путин-Хамдамов в 2008 году избил кастетом пенсионера Евгения Григoрьевa, за что предстал перед судом. В открытом письме дочери Григорьева Ирины Венгервельд, опубликованном в 2008 году «Агентством политических новостей», утверждается, что Войтановский – на тот момент депутат Законодательного собрания Петербурга – пытался помочь Путину, в том числе предлагая внести залог, чтобы того выпустили из СИЗО. Однако это не помогло и однофамилец лидера нации был осужден за разбой.

Глава «Лиговки-Ямской» уверен, что появление видеоролика связано с предстоящими в 2021 году выборами в Законодательное собрание, в которых он тоже может принять участие.

- После муниципальных выборов «Яблоко» и «навальнисты» взяли – надо отдать должное, поработали хорошо - «Литейный округ», «Владимирский округ», «Смольнинское»… Но у нас они не доработали. Они понимают, что есть высокая вероятность, что я буду кандидатом-противником «Яблока» и других демократов, - заявил глава муниципалитета.

Отметим, что отношения к Войтановскому в отделении «Единой России» по Центральному району, как минимум, не однозначное. В феврале он был исключен из районного политсовета партии, а его место там заняла рядовой депутат «Лиговки-Ямской» Ольга Гнатюк. После этого «штаб Войтановского» разослал пресс-релиз, в котором сообщил, что атаман станицы «Ладожская» Александр Калинин отозвал свою грамоту, ранее врученную Гнатюк «за победу над навальнистами».

Подробнее о противостоянии команды Войтановского и муниципальных депутатов «Лиговки-Ямской», избравшихся при поддержке штаба Навального, читайте в материале ЗАКС.Ру.

Сергей Еремеев