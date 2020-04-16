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15:29

Коммунисты и эсеры ЗакСа поддержали идею переоборудовать "Экспофорум" под инфекционную больницу

фото ЗакС политика Коммунисты и эсеры ЗакСа поддержали идею переоборудовать "Экспофорум" под инфекционную больницу

К обращению к губернатору Петербурга Александру Беглову с идеей приспособить культурно-выставочные центры "Экспофорум" в Шушарах и "Ленэкспо" присоединились депутаты Закса от "Справедливой России" и КПРФ, полный текст заявления в соцсетях опубликовал депутат ЗакСа от "Яблока" Борис Вишневский.

В обращении депутаты указали, что нельзя исключать распространение коронавирусной инфекции в Петербурге "по московскому или еще более негативному сценарию". Они предлагают переоборудовать "Экспофорум" и "Ленэкспо" для временного размещения заболевших: эти площадки все равно пока не могут работать до окончания режима повышенной готовности и вынуждены простаивать.

Под документом подписались депутаты ЗакСа Максим Резник, Михаил Амосов, Вишневский, представители фракции "Справедливая Россия" Надежда Тихонова, Алексей Ковалев, Александр Егоров, депутаты от КПРФ Александр Рассудов, Ирина Иванова и Ольга Ходунова.

Напомним, накануне Боткинская и Покровская больницы сообщили о приостановке приема пациентов из-за переполненности.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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