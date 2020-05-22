Агитация без правил

В СМИ появилась информация о намерении Кремля провести общероссийское голосование по поправкам в Конституцию 24 июня. Пока точная дата не определена, города России, в том числе Петербург, продолжают украшать рекламные щиты с призывом голосовать за принятие изменений в Основной закон страны. ЗАКС.Ру разбирался, кто и как может проводить агитацию по поправкам в Конституцию.

Билборды без заказчиков

Центральная избирательная комиссия еще до переноса голосования по поправкам в Конституцию на заседании 11 марта одобрила логотип, слоган и рекламу компании, которые создала компания "ИМА-Консантинг". Слоганом стала фраза "Наша страна, наша Конституция, наше решение!".

Среди разработанных "ИМА-Консалтинг" роликов есть видео с "лидерами мнений", как назвал их глава компании Вартан Саркисов. Он представил на заседании ролик с актером Сергеем Безруковым, где тот рассуждает о достоинствах русского языка, хвалит стихи Александра Пушкина, цитирует Ивана Тургенева и говорит о важности поправок в Конституцию.

В аналогичных роликах снялись актер Владимир Машков и музыкант Олег Газманов - их на заседании не показывали, но позже видео распространилось в интернете. На заседании же ЦИК 11 марта Саркисов показал ролик в котором несколько разных людей ставят большие "галочки" на листах бумаги, а на фоне звучит голос: "Конституция – это мы. Только вместе, только всей страной. 22 апреля – общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации".

Как заявила на заседании глава центризбиркома Элла Памфилова, всего "ИМА-Консалтинг" должна подготовить 30 роликов, 10 динамических заставок и другие материалы. Стоимость контракта составила 35,8 млн рублей, уточнила глава комиссии.

Найти соответствующую закупку ЗАКС.Ру на портале государственных закупок не удалось. Ранее с этим не справились и РБК.

В марте же в городах России стали появляться баннеры о голосовании по поправкам. Кроме плакатов с логотипом и слоганом кампании, на улицах появились изображения с агитацией за изменения в Конституции. На них разместили фотографии детей и пожилых людей с подписями о плюсах поправок. Например, изображение девочки с котом в руках и слова "Ответственное отношение к животным. Конституция 2020" или семья из четырех человек с подписью "Сохраним семейные ценности. Конституция 2020". В том числе такие изображения появились на улицах Петербурга.

В Санкт-Петербургской избирательной комиссии ЗАКС.Ру сообщили, что не имеют отношения к подобным плакатам. Пресс-секретарь Горизбиркома отметил, что на бумажных носителях никакой информации пока не размещалось, были заказаны только цифровые билборды и цифровые суперсайты по 135 адресам с 19 марта по 22 апреля.

Все макеты баннеров для размещения присылает ЦИК, уточнили в ГИК. Там же добавили, что в Петербурге от избиркома размещали только белые баннеры с логотипом и слоганом общероссийского голосования. Для этого СПбИК обращался в комитет по печати и взаимодействию со СМИ, сообщили в Горизбиркоме:

- Санкт-Петербургская избирательная комиссия обращалась в органы исполнительной власти, которые оказывают содействие информированию граждан об общероссийском голосовании, в частности, в комитет по печати. Туда были направлены соответствующие материалы, подготовленные Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.

Там же уточнили, что деньги на размещение информации не тратили, так как она размещалась только на цифровых носителях - бумажные плакаты еще не печатали.

Плакаты с изображениями детей, пожилых людей, писателя Александра Пушкина и других людей, призывающие голосовать за поправки, размещены в Петербурге на конструкциях компании Russ Outdoor. ЗАКС.Ру направил запрос организации с просьбой сообщить подробности размещения данных плакатов. На момент публикации материала ответа от компании не поступало.

По информации BBC, этот вид агитации является совместной кампанией Общероссийского народного фронта, ЦИКа и Russ Outdoor.

ЗАКС.Ру направил запрос в петербургское отделение ОНФ, на момент публикации текста организация не прислала ответы. Также издание связалось с представителями Центризбиркома, ответ пока не получен.

Если бы да кабы

Поправки предлагается внести в главы 3-9 Конституции. По действующему законодательству, для этого проводить никакого голосования не надо. Референдум необходим только при изменении глав 1,2 и 9 Основного закона.

Однако, президент России Владимир Путин решил провести общероссийское голосование для одобрения поправок россиянами. Такая форма в законодательстве страны ранее прописана не была.

По словам доктора юридических наук Елена Лукьяновой, предложенное общероссийское голосование находится вне ранее принятых правил в Конституции и других законах о народном волеизъявлении. Его нельзя назвать ни референдумом, ни плебисцитом, считает она. Доктор юридических наук уточнила, что у плебисцита есть определенные черты. В частности, решение принимается от определенного числа участников и голосов, уточнила Лукьянова.

В законе о голосовании по поправкам не прописано, каков минимальный порог явки - сколько людей должно принять участие в волеизъявлении, чтобы считать решение законным и принятым. По документу, если большинство проголосовавших будет за, то поправки в Конституцию будут считать легитимными. То есть проголосовать, например, могут только три человека: два - за, один - против - и это примут как решение россиян одобрить изменения в основной закон страны.

Сопредседатель движения за права избирателей "Голос" Григорий Мельконьянц считает, что общероссийское голосование можно назвать одним из видов референдума:

- Если рассматривать международные стандарты, то, конечно, общероссийское голосование является одним из видов референдума. То есть то, что оно так не называется, не значит, что это не референдум в международном плане.

Он уточнил, что целью голосования является определение воли народа.

В федеральном законе России об основных гарантиях избирательных прав дается определение агитации. В частности определяется, что "агитация по вопросам референдума - деятельность, осуществляемая в период кампании референдума и имеющая целью побудить или побуждающая участников референдума поддержать инициативу проведения референдума либо отказаться от такой поддержки, голосовать либо отказаться от голосования на референдуме, поддержать либо отвергнуть вынесенный на референдум вопрос".

Согласно федеральному конституционному закону о референдуме, политические партии и участники референдума могут создавать инициативные группы и проводить агитации по вопросам такого голосования. Для этого они должны зарегистрироваться, открыть специальный счет и оплачивать из него агитацию. Запрещается проводить агитацию органам исполнительной власти, представителям СМИ, благотворительным, религиозным и военным организациям, а также иностранным гражданам и комиссиям референдума и их членам с правом решающего голоса, указано в документе.

При референдуме власти должны в равной степени обеспечить сторонников принятия поправок и противников изменений эфирным временем и печатными площадями для проведения их агитации.

Информирование и агитация

В законе о внесении поправок в Конституцию об агитации ничего не сказано. Нет об этом речи и в порядке проведения голосования, который принял ЦИК.

Так как общероссийское голосование находится вне правил, то и агитировать могут все как хотят, считает Лукьянова:

- Поэтому будут агитировать как хотят, кто хочет и как угодно, и с любым финансированием. И никого за это не накажут.

Мельконьянц отметил, что в случае с органами власти действует принцип: все, что не разрешено, запрещено. Поэтому Центризбирком не имеет права проводить агитацию, заявил сопредседатель "Голоса". По его словам, ЦИК как минимум может нарушать бюджетный кодекс, так как деньги комиссии выделили на информирование, а не агитацию или что-то иное. Это может подпадать под статью о нецелевом расходовании бюджетных средств, отметил представитель движения за права избирателей.

Подготовленные же ЦИК ролики являются агитацией, считает Мельконьянц. Содержащиеся в них призывы уже не нейтральное информирование, уточнил сопредседатель "Голоса".

- Когда начинается говорится о том, что ваш долг прийти на избирательный участок и проголосовать по этому важному вопросу или снимают ролики, где идет агитация за какие-то конкретные поправки, почему они так важны, почему их нужно поддержать - это, конечно, выходит за рамки информирования, которое предполагает лишь только в нейтральном виде формально сообщать гражданам о выборах или, в данном случае, об общероссийском голосовании, - считает Мельконьянц.

Он добавил, что фактически бюджетные ресурсы тратятся на склонение людей проголосовать за поправки в Конституцию. Об этом же заявили представители кампании "НЕТ", выступающие против поправок в Конституцию, Юлия Галямина, Андрей Пивоваров и Илья Азар. Они обратились в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело из-за трат Центризбиркома на агитацию, хотя в полномочиях комиссии только информирование. В разговоре с ЗАКС.Ру Пивоваров сообщил, что СК прислал документ о направлении материалов на проверку. Он добавил, что также активисты писали обращение в ЦИК. Там его перенаправили в финансовое управление и ответа пока не прислали, рассказал Пивоваров.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова еще до запуска информационной кампании заявила, что комиссия не будет заниматься агитацией.

- Никакой жесткой регламентации "за" или "против" не будет. Спорьте, дискутируй, обсуждайте. Есть, кому это делать. Задача избирательной комиссии - информировать, чтобы каждый гражданин России, имеющий право голосовать, в полной мере знал всё: когда будет проходить голосования, где, какие у него есть возможности, - сказала Памфилова на II Общероссийском электоральном медиафоруме, сообщал "Интерфакс".

На заседании ЦИК 27 марта Памфилова заявила, что комиссия не занимается агитацией.

- Мы не занимаемся пропагандой. Мы не занимаемся агитацией - хорошие поправки или плохие поправки, голосовать "за" или "против". Ни в коем случае. Но разъяснять гражданам суть поправок и информационно создавать мотивацию, чтобы люди пришли на избирательные участки, чтобы люди выразили свое мнение, это наше полное право, - сказала председатель Центризбиркома.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод также считает, что ЦИК никакой агитации не проводит. Работа Центризбиркома проходит в полном соответствии с законом, заявил Брод. Он добавил, что агитацию нельзя соотносить с голосованием по поправкам.

"В данном случае общероссийское голосование - это мнение российских граждан относительно поправок, которые вносятся в основной закон. Понятие агитации здесь абсолютно неуместно, потому что нет никаких избирательных процессов, соревнований кандидатов, партий, программ и так далее. Речь идет об информировании, информирование обозначено в законе и в порядке о подготовке и проведении голосования, который был принят еще до пандемии", - передавал ТАСС слова члена СПЧ.

Без возможности протестовать

Соорганизатор кампании против поправок в Конституцию Андрей Пивоваров сообщил, что организация планирует запросить эфирное время для агитации против поправок.

- Мы планируем в ближайшее время, когда тема вернется в повестку - когда появится дата, потребовать эфира. То есть по хорошему, если у нас есть люди, которые агитируют за поправки, то логично будет предоставить эфир тем, кто считает, что надо голосовать против поправок.

Петербургский активист Павел Чупрунов узнал у трех занимающихся размещением наружной рекламы компаний, возможно ли разместить на улицах Петербурга плакаты с агитацией против поправок (переписка с организациями есть в распоряжении ЗАКС.Ру). В организации "Постер" ему ответили, что этим не занимаются:

"Мы не размещаем агитационную информацию на наших рекламоносителях", - заявили в компании в ответном письме Чупрунову.

Организация All-Billboards попросила у потенциального клиента макет предполагаемых плакатов. Чупрунов предложил несколько вариантов. Сначала активист представил первые варианты макетов, среди которых были надписи "За сменяемость власти. Голосуй против путинских поправок в Конституцию" и "Хотите, чтобы Путин правил вечно? Нет поправкам в Конституцию" на белом фоне. В размещении таких вариантов компания отказала. Тогда организации были предоставлены макеты с надписями "Конституция 1993 года гарантирует сменяемость власти. Голосуй против поправок в Конституцию" и "Мы говорим "Нет" поправкам в Конституцию". Такие варианты All-Billboards также не понравились, менеджер сообщила, что в размещении этих макетов отказано.

В петербургском филиале Russ Outdoor Чупрунову заявили, что не занимаются размещением социальной рекламы, к которой, по мнению организации, относится агитация против поправок в Конституцию. Для того, чтобы поместить плакаты с призывом не голосовать за изменение Основного закона, представитель Russ Outdoor предложил обратиться в "Городской центр размещения рекламы". По информации компании, размещение социальной рекламы возможно только с разрешения этого ведомства. В организации подчеркнули, что так у них размещается любая реклама за поправки в Конституцию.

"Городской центр размещения рекламы" уже три года как был переименован в государственное казенное учреждение "Городской центр рекламы и праздничного оформления", организация является подведомственной комитету по печати. В казенном учреждении не ответили на запрос ЗАКС.Ру о том, какие компании обращались к ним для размещения информации о голосовании по Конституции и занималось ли этим ГКУ вообще. В комитете по печати изданию сообщили, что такая работа не проводилась.

По словам сопредседателя "Голоса" Мельконьянца, представители власти не могут заниматься агитацией. При этом, он отметил, что обычный гражданин России может высказываться за или против поправок. Например, человек может встать в одиночный пикет и агитировать не голосовать за изменение Конституции, пояснил Мельконьянц.

Однако в Петербурге участников подобных одиночных пикетов задерживали. В частности, на акции 15 марта. Тогда общественники собрались у Конституционного суда, где принималось решение о легитимности поправок, поставили у стены здания Основной закон и возложили к немцу цветы. Затем активисты провели серию одиночных пикетов на Сенатской площади. У Медного всадника в тот день задержали 22 активистов. Задерживали их и на других акциях против изменения Конституции. Избежать отправки в отделения удалось представителям партии "Яблоко", которые пикетировали у Гостиного двора 11 марта.

на фото: задержание на акции 15 марта у Конституционного суда

На следующие же день в Законодательном собрании, как и многих других региональных парламентах России, депутаты одобрили внесение поправок. Выступавших против этого активистов у стен ЗакСа задержала полиция, а трансляция заседания городского парламента внезапно оборвалась, когда выступали оппозиционные депутаты, которые тоже не одобряют изменения.

Тогда же, 12 марта, Роскомнадзор заблокировал сайт кампании "НЕТ". Причиной надзорное ведомство назвало нарушение закона о персональных данных. В настоящий момент сайт размещается по другому адресу.

текст: София Саттарова / фото: Михаила Масленникова

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