Голосование "на уровне трюка"

Проведение общероссийского голосования по поправкам в Конституцию вовсе не обязательно, заявили опрошенные ЗАКС.Ру юристы. По их словам, власти вообще могут его отменить и принять изменения в главный закон страны без мнения народа. ЗАКС.Ру поинтересовался у экспертов, насколько соответствуют нормам закона проведение голосования и форма его подготовки.

Политический консультативный акт

Общероссийское голосование по изменению Конституции планируется провести 22 апреля. При этом, согласно статье 136 действующей версии главного закона страны, поправки к главам 3-8 Конституции принимаются так же, как и федеральный конституционный закон (ФКЗ), а в силу вступают после их одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов России. Статья 108 Конституции гласит, что ФКЗ должны одобрить не менее ¾ членов Совета Федерации и не менее ⅔ депутатов Государственной Думы.

Федеральный парламент 11 марта одобрил поправки практически единогласно. Никто не был против, только 43 депутата воздержались от голосования. В тот же день изменения одобрил Совет Федерации. Одобрили инициативу 160 сенаторов из 164. Следом, 14 марта, закон о поправках подписал президент России Владимир Путин. Он передал “эстафету” одобрения Конституционному суду. Судьи заседали три неполных дня в закрытом режиме и не подвели главу государства - все поправки одобрены, в частности, об обнулении президентских сроков Путина.

Также Конституционный суд в своем заключении о легитимности поправок в Конституцию сообщил, что общероссийское голосование «имеет особую юридическую природу». КС отметил, что голосование хоть и не предусмотрено действующим законодательством, но инициатор поправок вправе его провести. При этом суд уточняет, что закон о поправках не определяет число людей, которые обязаны принять участие в процедуре. Изменения будут считаться одобренными, если за них проголосует более половины принявших участие в волеизъявлении граждан России, добавил Конституционный суд

Член президиума Санкт-Петербургской объединенной коллегии адвокатов Алексей Горичев в разговоре с ЗАКС.Ру рассказал, что какое-либо голосование по поправкам в Конституцию проходит при внесении изменений в главы 1, 2 и 9. С другими главами никакого голосования или референдума не требуется, уточнил Горичев.

- У нас в эти главы (1, 2, 9) не вносятся изменения, поэтому необходимости такой нет. Но, я так понимаю, чтобы поднять легитимность изменений в Конституцию, было принято решение о проведении такого всеобщего голосования. Думаю, это необходимо, чтобы поднять статус этим поправкам, что это было не только принято Государственной Думой и Советом Федерации, но и было вынесено на всенародное обсуждение, - считает юрист.

О том, что референдум не предусмотрен законом при изменении 3-8 глав Конституции, ЗАКС.Ру рассказал и управляющий партнёр Северо-Западного объединения юристов Герман Ященко. Он сообщил, что процесс принятия изменения регламентируется статьей 136 Конституции РФ и федеральным законом от 04.03.1998 N 33-ФЗ, который не предусматривает проведение референдума. Выбранная же форма не согласуется с действующими законами, отметил Ященко.

- Общероссийское голосование – это что-то совершенно непонятное. Проверить на формальное противоречие не получится поскольку оно вообще не предусмотрено законодательством, - заявил юрист.

Он добавил, что проверка поправок Конституционным судом и всеобщее голосование - дополнительные этапы, придуманные Путиным. Подтвердил это доктор юридических наук, профессор ВШЭ Владимир Мазаев.

- Если поправки не затрагивают 1, 2, 9 главы, тогда все принимается вот так, как сейчас принимается. Только не предусмотрено вот это голосование. Это такой некий политический консультативный акт, который сейчас у нас появился, - заявил Мазаев.

Один из авторов действующей Конституции 1993 года и декан юридического факультета РАНХиГС Сергей Цыпляев также отметил, что в самой Конституции прописана четкая схема принятия поправок. Отход от этой схемы не идет на пользу авторитету главного закона страны, считает эксперт.

- Если принимают поправки в главы 3-8, то там четкая схема: они принимаются в порядке предусмотренном федерального конституционного закона и подлежат одобрению ⅔ региональных парламентов. Если эта схема прошла, то поправки вступают в силу. И вообще-то, правильное и красивое поведение, это четкое следование вот этой схеме. Вот и все, это было бы правильно, потому что любые отступления от конституционной схемы, даже такие полуобоснованные, они, на самом деле, умаляют авторитет Конституции и конституционного текста, - заявил Цыпляев.

Он считает, что логичнее было бы вставить голосование после одобрения поправок Федеральным собранием и до их рассмотрения региональными парламентами, которые потом строили бы свои решения на основе мнения россиян. Такая схема была бы более логичной, уверен соавтор действующей Конституции.

- Все было бы логично и не вызывало никаких вопросов. Сейчас построена очень сложная юридическая конструкция на уровне трюка, которая, можно сказать, кое-как сложена, но по существу это отход от девятой статьи, неизменяемой. Попытки построить другие процедуры, которые отличаются от того, что прописано в Конституции, это опять умаление Конституции, - заявил Цыпляев.

По мнению Алексея Горичева, всеобщее голосование может быть отменено из-за эпидемиологической ситуации в России - распространением коронавируса. Согласно самим поправкам, проведение голосования определяет президент. В данный момент у президента и Центральной избирательной комиссии “вся власть над порядком проведения голосования”, добавил Ященко.

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова 18 марта заявила, что при ухудшении ситуации с коронавирусом голосование могут перенести на другую дату. Это произойдет при угрозе жизни и здоровью россиян, уточнила Памфилова.

- В условиях развернутой пандемии никто не собирается проводить голосование, - заявила глава ЦИК.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после слов Памфиловой сообщил, что Путин примет окончательное решение о дате голосования после совещания с экспертами по коронавирусу. Песков подтвердил, что дату могут перенести при ухудшении положения.

Если бы да кабы

Согласно статье 6 ФКЗ о референдуме, Конституционное собрание вправе вынести на всенародное голосование проект новой Конституции России. По словам Горичева, проект нового главного закона страны и поправки в него - разные вещи. Критерий отличия одного от другого всего один, добавил юрист.

- Критерий - это главы. Для определенных глав (1-я, 2-я, 9-я - прим. ЗАКС.Ру) есть необходимость квалифицированного большинства для принятия этой Конституции. В том числе и проведение всенародного голосования. А некоторые главы (с 3-ей по 8-ю - прим. ЗАКС. Ру) такого не требуют, - рассказал Горичев.

Ященко считает, что от референдума власти отказались сознательно. При его проведении усложнилась бы сама процедура одобрения поправок народом и увеличились сроки, отметил юрист. Также, по его словам, порядок проведения референдума более прозрачный и у такой формы одобрения есть ограничения. В частности, на референдум не могут выноситься вопросы о досрочном прекращении или продлении срока полномочий президента России, добавил Ященко.

Мазаев отметил, что голосование и референдум - это совершенно разные вещи. Касательно Конституции референдум проводится при поправках в главы 1, 2 и 9, добавил Мазаев.

- Когда речь идет о внесении поправок в 1, 2, 9 главы, когда собираются что-то существенно поменять, самое базовое, тогда все полномочия принадлежат Конституционному собранию. На основании федерального закона собирается собрание, которое рассматривает инициативу и принимает решение: менять Конституцию или нет. Если нельзя ее вот так поменять, значит нужно новую создать, они ее создают и решают, самим принять Конституцию или вынести на референдум, - рассказал профессор.

Он уточнил, что данное положение прописано в 9 главе Конституции. В ФКЗ о референдуме сказано, что в нем должно принять участие не менее половины россиян, и за изменения проголосовать не менее половины из них, добавил Мазаев.

Противоречивое обнуление

Конституционный суд в своем заключении отметил, что не видит ничего незаконного в обнулении президентских сроков Путина. Более того, это создаст баланс между ограничением президентских сроков и возможностью народа выбирать на пост главы государства то лицо, которое хочет население.

По мнению Ященко, обнуление сроков совершенно нелогично и не соответствует принципам конституционализма. Он добавил, что оценку с точки зрения права этому положению дать сложно.

- Это решение исключительно политическое и правовую оценку дать очень сложно. Принцип сменяемости власти позволяет обществу и государству эволюционировать, а его отсутствие ведет к застою, - заявил юрист.

Он отметил, что положение об обнулении сроков включили как в текст основных поправок, так и в ч. 6 ст. 3 Закона. То есть положение об обнулении президентских сроков вступило в законную силу и действует вне зависимости от результатов голосования, уточнил Ященко.

При этом, Конституционный суд писал, что больше двух сроков президент сможет избираться только при одобрении всех поправок народом.

Цыпляев отметил, что в Конституцию можно вписать многое. Однако, положение об обнулении президентских сроков находится не в юридической сфере, добавил декан.

- Я бы так сказал, вписать в Конституцию можно все, что угодно. Конституция позволяет включать туда политические решения. Это политическое решение, а не юридическое. Сказать: “Знаете, на этих людей поправка [об ограничении президентских сроков] не распространяется”, - сказал Цыпляев.

Он добавил, что аналогичным путем шел бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он несколько раз менял Конституцию, а затем стал “отцом нации”, напомнил Цыпляев. По его мнению, обнуление может плохо отразиться на будущем страны.

- Сам смысл поправки о двух сроках - это плановая сменяемость власти. В этом смысл. Обнуление находится в полном противоречии с идейной частью. В конце концов, и это можно пережить. Но это человеческая слабость. Надо закладывать правильные традиции. Потому что придет следующий президент и скажет, что ему эта поправка о двух сроках “жмет” и начнет ее отменять, - считает декан юрфака.

София Саттарова