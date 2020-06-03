Старые претензии Мариинского дворца

У тех, кто регулярно следит за жизнью петербургского парламента, порой может возникать ощущение дежавю. Кажется, что реплики, предложения и претензии, которые звучат с трибуны, уже произносились. Первое летнее заседание 2020 года - оно состоялось в среду, 3 июня - было особенно богатым на воспоминания депутатов о старых обидах.

Претензия № 1 - "барину" Иванову

Снова досталось руководителю Кировского района Сергею Иванову. Второй раз за квартал член фракции "Единая Россия" Андрей Васильев представил коллегам свое обращение к губернатору Александру Беглову по поводу деятельности районного главы.

Если в первый раз Иванова обвинили в том, что он не пошел навстречу депутатам, когда те хотели помочь с доставкой еды самоизолировавшимся пенсионерам, то теперь поводом для запроса стало объявление УФАС о начале расследования предполагаемого картельного сговора с участием районной администрации.

Депутат Васильев этой историей не ограничился. Он упрекнул главу района в "барском отношении к людям", снова пообещал при необходимости инициировать парламентское расследование и в пылу даже выронил с трибуны непонятное междометие. Однако такой же единодушной поддержки парламента, как во время обсуждения первого запроса, не было. Несколько депутатов поинтересовались, почему именно Кировский район вызывает тревогу, если, например, в Колпинском расследование УФАС уже завершено и картельный сговор там подтвердился. Васильев ответил, что отвечает за свою территорию.

Конфликт депутатов-единороссов из Кировского района с Ивановым не ограничивается этими двумя запросами. Претензии возникали и раньше. Новое обострение их отношений совпало по времени с периодом формирования территориальных избирательных комиссий, а подлил масла в огонь ответ Беглова на первый запрос. Глава города отказался проводить проверку своего подчиненного. Впрочем, единороссы претензии в адрес градоначальника не высказывают. По их мнению, ответ за подписью Беглова написал сам Иванов.

Претензия № 2 - Смольному и концессионерам

ЗакС утвердил во втором чтении корректировку бюджета Петербурга на 2020 год. Каждый раз, когда бюджет принимают или корректируют, оппозиционные депутаты предлагают сэкономить городские средства за счет отказа поддерживать проекты государственно-частного партнерства. Раньше основные вопросы были связаны с выплатами по концессионному соглашению строительства Западного скоростного диаметра. Теперь депутаты осуждают и траты на Восточный скоростной диаметр. Оба этих проекта реализует организация "Магистраль Северной столицы", аффилированная с "ВТБ Капитал" и "Газпромбанком".

На строительство ВСД в 2020 году заложено более 1 млрд рублей. При этом из-за финансово-эпидемиологического кризиса существенно урезаны программы "Расселение коммунальных квартир" и "Молодежи - доступное жилье". Оппозиционеры считают, что приоритеты расставлены несправедливо: Смольный предпочел обязательства перед бизнес-партнерами, а не перед гражданами. Вице-губернатор Эдуард Батанов, в свою очередь, напоминал и об ответственности перед федеральным центром, который тоже финансово поддерживает строительство новой магистрали.

Как обычно, все поправки оппозиционеров к бюджету были отклонены. Парламент одобрил предложения губернатора Беглова. ЗАКС.Ру подробно рассказывал о них. Кроме того, была принята поправка "Единой России". Руководитель фракции единороссов Александр Тетердинко огласил основные статьи предложенных расходов: 677 млн рублей - на здравоохранение, 390 млн - теплоснабжающим организациям, 101 млн - субсидии по линии культуры, 76 млн - на поддержку образования. Разумеется, это не все - предусмотрены еще другие траты и менее масштабные расходы. Например, поправка предусматривает финансовую поддержку 12 муниципалитетов, подконтрольных единороссам. В общей сложности им достанется 126,7 млн рублей.

Претензия № 3 - "спойлеру" Амосову

Вячеслав Макаров вновь высказался о беспартийном Михаиле Амосове. На этот раз назвал его "спойлером", намекая на участие парламентария в последних губернаторских выборах. При этом председатель Заксобрания напомнил, что искренне переживал за депутата, когда тот сломал ногу в декабре 2017 года.

На протяжении последних четырех месяцев почти за каждым критическим выступлением Амосова в адрес "Единой России" следует реакция Макарова. Спикер либо раздражается, либо едко шутит.

Все началось с того, что 5 февраля Макаров заявил, что ему известно о якобы связях Амосова с городской администрацией. С тех пор председатель парламента называл своего оппонента то самым распиаренным на телевидении депутатом, то "засланным казачком Смольного". Время от времени подключаются и другие единороссы. Несколько раз в процессе дискуссий "адвокатом Смольного" беспартийного коллегу называл председатель парламентского комитета по законодательству Денис Четырбок, а вице-спикер Анатолий Дроздов - потенциальный соперник оппозиционера на выборах в ЗакС по округу № 6 - спускался со своего места, чтобы побеседовать с Амосовым на коротком расстоянии.

Претензия № 4 - "предателю" Горбачеву

Тема распада СССР - одна из самых любимых для председателя петербургского парламента. Судя по выступлениям Макарова, за развал Советского Союза он переживает так же, как за крушение Российской Империи. Эмоциональные речи на эту тему он начинает обычно, когда кто-то из депутатов говорит о полицейском насилии или полной подконтрольности городского парламента "Единой России". Как правило, рано или поздно в этих речах Макаров доходит до личности Михаила Горбачева. Пожалуй, никого из советских лидеров он не вспоминает с трибуны так часто. Даже Иосифа Сталина. Первого и последнего президента СССР в разное время спикер упрекал в слабости, нерешительности и развале армии. На этот раз Горбачев был назван "предателем".

- Ядром политической системы Советского Союза была КПСС. Другое дело, что из-за предательства - для меня он предатель всех времен и народов - Горбачева, из-за его предательства это ядро политической системы ушло, - заявил Макаров.

Острой темы ему пришлось коснуться во время обсуждения Общественной палаты города, которую за ее лояльность власти оппозиционеры назвали номенклатурным органом и "Общественной палатой "Единой России".

Несмотря на экскурсы в историю, темой номер один в Заксобрании все равно остался коронавирус. На прошедшем заседании депутаты одобрили в первом чтении законопроект о новых налоговых преференциях, часть второго пакета антикризисных мер Смольного. А вот о грядущем голосовании по поправкам в Конституцию говорят в парламенте пока мало. За все заседание только представляющий "Единую Россию" Васильев успел сказать, что он и его единомышленники, поправки поддерживают. А депутат Резник назвал запланированный на 1 июля опрос населения "мухлежом-обнулежом".

Сергей Еремеев

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