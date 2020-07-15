18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

17:23

На внеочередном заседании ЗакСа в окончательном чтении одобрили еще семь законопроектов

фото ЗакС политика На внеочередном заседании ЗакСа в окончательном чтении одобрили еще семь законопроектов

Законодательное собрание Петербурга 15 июля сразу после основного заседания, провело внеочередное. Оно стало последним в текущей парламентской сессии. 

На внеочередном заседании депутаты в окончательном третьем чтении без обсуждения приняли семь законопроектов, которые во втором чтении обсудили несколькими часами ранее.

В частности, парламентарии одобрили закон о проведении публичных слушаний по градостроительным вопросам онлайн. Документ в ЗакС внес губернатор, но парламентариям его содержание не понравилось. По словам единороса Сергея Никешина, депутаты практически полностью переписали проект закона. Парламентарий от "Яблока" Борис Вишневский продложил критиковать новый вид слушаний, но его большинство коллег не поддержало

Также на внеочередном заседании ЗакС утвердил в третьем чтении закон о возможности исключать из проектов проектирования территорий некоторые части. В изначальном варианте документа такими полномочиями наделялись исполнительные органы власти для исправления недостатков, но законодатели добавили и себе аналогичные возможности. 

В третьем чтении парламентарии приняли и предложенный губернатором законопроект о сохранении архитектурного наследия. Согласно документу, в Невском, Выборгском и Курортных районах устанавливаются новые зоны охраны. Проект закона также вводит понятие "смежный уличный фронт" - в него будут входить территории рядом с историческими зданиями. В таких зонах застройка будет регламентироваться так, чтобы снизить влияние современных зданий на исторически сложившуюся архитектурную среду. Внося документ в первом чтении 8 июля представитель губернатора в ЗакСе Юрий Шестериков заявил, что при разработке закона достигнут компромисс между необходимостью проводить реновацию и сохранять архитектурное наследие. 

Парламентарии приняли закон, по которому муниципальные депутаты от двух до шести дней в месяц могут не посещать основное место работы. 

Комитет по контролю за имуществом депутаты удостоили права не только выписывать протоколы за нарушение антивирусных ограничений, но и рассматривать соответствующие дела. 

Помимо этого, депутаты окончательно одобрили новые налоговые льготы и освобождение от оплаты аренды предпринимателей и НКО, которые используют помещения в городской собственности. Последнее касается только признанных пострадавшими от коронавируса организаций, которые освобождаются от уплаты аренды на определенный период, определяемый правительством Петербурга. При этом, в документе отмечается, что период не может превышать три месяца: с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

15:28 Вишневский в очередной раз высказался против поправок в Конституцию

14:59 Резник призвал "Единую Россию" показать свой патриотизм и увеличить пенсии ветеранам

14:23 ЗакС одобрил изменение закона о комиссиях по делам несовершеннолетних

14:05 Депутаты Петербурга одобрили отдельное выделение денег в бюджете города на выкуп объектов социнфраструктуры

12:31 Макаров похвалил поправки в Конституцию и отправил недовольных "искать другую страну"

11:50 Депутаты переписали законопроект Смольного об онлайн-слушаниях по градостроительству

11:43 Вишневский предложил проводить не онлайн-слушания по градостроительным вопросам, а очные дискуссии

11:40 Депутаты утвердили свои полномочия по изменению проектов проектировки территорий

10:58 ЗакС рассмотрел поправки к новым налоговым льготам

14 июля, 16:54 Четырбок возглавит группу по разработке правил для "авторских баров"


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
20:54 Муниципал: Депутат МО "Гражданка" просит Беглова пресечь деятельность "лжекоммунальщиков"

20:50 Трансляцию "Эха Москвы в Петербурге" об акции против поправок в Конституцию заблокировали на YouTube

20:28 Шульман: Антимосковские настроения - долгосрочная и объективно обусловленная тенденция

20:14 В Петербурге во время сбора подписей против изменения Конституции поддержали лозунгами Хабаровск

19:54 Московская полиция игнорирует "антипутинские" кричалки протестующих против поправок

19:14 В Москве началась акция против поправок в Конституцию

19:01 В Петербурге начался сбор подписей под иском против поправок в Конституцию

18:56 В Румянцевском саду восстановят фонтаны

18:56 Петербургских чиновников отправят общаться с воспитанниками хосписов и ПНИ без пиджаков и галстуков

18:32 СМИ: Всех пациентов "ковидария" в "Ленэкспо" перевели в Госпиталь для ветеранов войн

18:30 Администрация "Ленфильма" рассчитывает возобновить кинопроизводство до конца года

18:00 Директором "Центра комплексного благоустройства" станет Иван Лапшин

17:59 Главреда "Медиазоны" оштрафовали за поддержку арестованного Азара

17:56 На близкую к Верзилову активистку напали на Московском вокзале

17:29 Фургал рассказал ОНК, что до ареста от него требовали уйти в отставку

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru