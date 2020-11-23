Резник не исключил, что пойдет в ЗакС от "Яблока"

Беспартийный депутат Максим Резник допускает, что будет выдвигаться в новый созыв Законодательного собрания Петербурга от партии "Яблоко", в которой состоял до декабря 2012 года. Об этом политик заявил 23 ноября в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Петербурге".

- Не исключен такой вариант. Я для себя рассматриваю разные возможности, - ответил Резник на вопрос о планах идти в городской парламент от партии Григория Явлинского и Николая Рыбакова.

Он отметил, что примет свое решение об участии в выборах по итогу переговоров с представителями оппозиционных сил. Депутат ратует за общую стратегию противников "Единой России", в том числе, заотказ оппозиционеров от борьбы между собой на одномандатных округах. "Яблоко" при этом Резник назвал наиболее близкой для себя партией.

- Несмотря на сложность наших взаимоотношений прошлых, я считаю, что мы в политике не для того, чтобы дружить. Мы в политике для того, чтобы выполнять ту функцию, которую на нас возлагают граждане. Если граждане будут требовать от нас объединения усилий, несмотря на наши личные прошлые сложности, мы обязаны это делать, - сообщил депутат.

Напомним, Резник состоял в "Яблоке" с 1995 по 2012 год. Был заместителем председателя и председателем петербургского отделения партии. Исключен 8 декабря 2012 года по обвинению однопартийцев в фактическом согласии с фальсификациями при подсчете голосов на выборах депутатов ЗакСа. Резник вину не признал, расценив случившееся как политическую расправу.

Выборы депутатов ЗакСа намечены на 19 сентября 2021 года.

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