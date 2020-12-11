Мироновский кулак

"Справедливая Россия" на выборы 2021 года может пойти в союзе с непарламентскими политическими силами, чтобы единым "кулаком" бить по монополии партии власти. Об этом 11 декабря журналистам рассказал лидер и основатель СР Сергей Миронов. Озвучивать конкретные имена он не стал, но подчеркнул, что на выборы эсеры пойдут под лозунгами, объединенными идеей народосбережения.

За три недели до новогодних праздников Сергей Миронов встретился с петербургскими журналистами, чтобы поговорить о главном политическом событии 2021 года - парламентских выборах. Раскрывать все карты будущей избирательной кампании эсер не спешил, объясняя, что по многим вопросам окончательных решений пока нет.

Отвечая на вопрос ЗАКС.Ру, Миронов подтвердил, что продолжает вести переговоры с отдельными непарламентскими партиями о возможности совместных действий на выборах в Госдуму и региональные парламенты. С некоторыми силами переговоры, по его словам, уже прекращены. Партийный лидер не назвал ни одной организации ни из первой, ни из второй группы.

- Логика моя очень простая. "Единая Россия" не допускает сознательно изменения избирательного законодательства, протестуя против создания избирательных блоков и объединений. По принципу "разделяй и властвуй". Они понимают, что когда с ними растопыренными пальцами борются, им очень просто… Я понимаю, что нам правильно и лучше объединяться в кулак и этим кулаком уже бороться с монополистами в лице "Единой России", - поделился Миронов.

Эсера спросили напрямую - идет ли речь о писателе Захаре Прилепине и его партии "За правду". Миронов отказался называть конкретные имена. Сказал только, что переговоры ведутся "многовекторные".

Инсайды о возможном союзе СР и малых партий попадают в СМИ с конца ноября. Одними из первых об этом написали "Ведомости". Помимо "За правду" в число вероятных союзников издание записало "Родину", "Патриотов России" и Партию пенсионеров, заявив, что об объединении с ним могут объявить на декабрьском съезде "Справедливой России". Позже проведение съезда отменили из-за коронавируса, а Прилепин заверил, что никаких переговоров с Мироновым не вел, хотя и не исключил, что может провести в дальнейшем. В "За правду" уже озвучили свою первую тройку федерального списка на выборах в Госдуму. Помимо Прилепина, в нее вошел петербуржец, один из лидеров движения "Антимайдан" Николай Стариков и телеведущий Сергей Михеев.

Известно, что партия ведет переговоры с другими политическими организациями и на региональном уровне. Самый очевидный союз ожидается с Движением демократического обновления (ДДО), c представителями которого действовали совместно с эсерами еще в муниципальную кампанию 2019 года. О том, что лицо движения - депутат ЗакСа Михаил Амосов - пойдет на новый парламентский срок скорее всего от "Справедливой России" говорили и сам Амосов, и руководитель петербургского отделения СР Марина Шишкина. По информации ЗАКС.Ру, с ДДО обсуждалось также выдвижение партией в Заксобрание главы МО "Гражданка" Елены Беляевой.

Миронов заверил, что в планах "Справедливой России" выдвижение по всем избирательным округам, не только думским, но и региональных парламентов, в том числе петербургского. Однако системная оппозиция города на Неве уже давно обсуждает возможность раздела округов, чтобы не мешать друг другу конкурировать с "Единой России". О поддержке этой инициативы заявляли и в региональном отделении СР и, по данным ЗАКС.Ру, его представители участвовали в совместных переговорах на эту тему.

Если внешний вид будущего "кулака" Миронов пока описывает очень схематично, то о ценностях, за которые им будут крушить оппонентов, партийный лидер рассказал охотно. Ключевым термином предвыборной кампании станет "народосбережение". Об этом понятии в последние годы часто вспоминают президент Владимир Путин и участники Всемирного русского народного собора, общественной организации под руководством патриарха Кирилла.

- Главная наша идея заключается в народосбережении, - поделился Миронов. - Отсюда уровень доходов населения, пенсии и индексации пенсий для работающих пенсионеров, нормальные зарплаты для работающих. Мы не можем смириться с тем, что только в России есть очень странное социально-экономическое явление, которое называется "работающие бедные". Во всем мире это нонсенс.

Лидер эсеров заявил, что никогда не примет повышение пенсионного возраста и оптимизацию здравоохранения, отметив, что это ее следствием стала необходимость разворачивать ковид-госпиталь в "Ленэкспо". Самым конкретным предложением стал призыв ликвидировать Фонд обязательного медицинского страхования. Миронов назвал его "абсолютно ненужной придумкой". Он считает, что здравоохранение должно финансироваться государством напрямую.

Хотя в партии еще свежи воспоминания о скандалах последних муниципальных выборов, о новой кампании Миронов думает с оптимизмом. Он надеется и на главу ЦИК Эллу Памфилову, и что партийцы плошать не будут:

- Элла Александровна в курсе, реагирует, на мой взгляд, адекватно. К сожалению, слишком частая смена председателя городской [избирательной] комиссии - это свидетельство особого внимания Центральной избирательной комиссии к нашему городу. Надеюсь, сейчас мы увидим какие-то позитивные изменения. Но, конечно, мы делаем выводы.

Миронов рассказал, что сейчас в региональных отделениях партии на примерах скандалов петербургских избирательных кампаний обучают наблюдателей и потенциальных кандидатов.

Сергей Еремеев

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