Жесткие выборы, обновление ЗакСа и другие прогнозы на 2021 год

Кампания по выборам в Законодательное собрание 2021 года пока выглядит достаточно туманно, считают опрошенные ЗАКС.Ру политологи. Определенно можно сказать только то, что больше половины мест в парламенте вновь получит "Единая Россия", но будут и новые партии, отметили эксперты. Они уверены, что персональный состав ЗакСа изменится. Как именно - зависит от договоренностей со Смольным и федеральным руководством, считают политологи.

Сплошные изменения

Главным политическим событием 2021 года в Петербурге станут выборы в Законодательное собрание, уверены опрошенные ЗАКС.Ру политологи. Кампания пройдет с достаточно большой активностью, считает политолог и ректор Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина Станислав Еремеев. Связано это с тем, что практически весь 2020 год прошел в социальной изоляции, заявил политолог. По его мнению, существующее психологическое напряжение выльется в активность людей на выборах, если этому не помешают новые ограничения из-за коронавируса. Еремеев считает, что в борьбу активно включатся партии, которые сейчас в ЗакСе Петербурга не представлены.

- Снова явят нам свое предложение. Это и те лица, которые представляют "Российскую партию пенсионеров", это и "Новые люди". Я думаю, что есть запрос на представление всех стратов нашего большого разнообразного мегаполиса, и они будут представлены. И это здорово, потому что парламент - это то место, где должно быть согласование городских интересов.

Политолог и доктор социологических наук Дмитрий Гавра тоже считает, что в ЗакС могут пройти новые игроки. Но они займут лишь незначительную часть мандатов, уверен политолог. По его словам, уже представленные в городском парламенте политические организации несомненно продолжат свою работу в новом созыве. "Единая Россия" или ее "клон" точно не потеряет большинство в ЗакСе, считает Гавра.

- Это связано с тем, что эта партия будет идти под флагом поддержки президента, а президент имеет достаточно высокую электоральную поддержку. Рейтинг властной вертикали будет работать на то, чтобы проправительственная партия получила большинство.

Кампания перед голосованием пройдет "очень жестко", считает политолог Александр Конфисахор. По его мнению, есть много сил, которые хотят оказать влияние на жизнь в Петербурге. У ряда из них для этого есть потенциал, заявил Конфисахор. Он считает, что во время кампании появятся "яркие, авторитетные люди".

Член Общественной палаты Петербурга и политолог Дмитрий Солонников считает, что кампания 2021 года будет достаточно интересной. По его словам, на это повлияют как "внешние", так и "внутренние" факторы. К первым он относит изменение политического ландшафта во всей стране и транзит власти: переформатирование старых игроков и появление новых. Он напомнил, что ранее появилась информация о возможном объединении "Справедливой России" с рядом новых партий. Последние являются реальными конкурентами, так как представители партий "Новые люди" и "За правду" смогли выиграть на выборах 2020 года в нескольких регионах, отметил Солонников. К "внутренним" факторам он отнес перестановку в петербургских отделениях партий. Он напомнил, что изменилось руководство КПРФ в Петербурге, "Единая Россия" давно взяла курс на обновление кадров, а "Яблоко" вновь запустило перерегистрацию. Поэтому, считает политолог, сложно сказать, кто именно и как пойдет на выборы, но состав Законодательного собрания определенно обновится от 1/3 до 2/3.

Политолог и доктор социологических наук Дмитрий Гавра уверен, что сильно состав городского парламента не изменится. Не смогут значительно увеличить свои позиции и непровластные партии, отметил политолог.

- В существенной мере это определяется не в Петербурге, а в рамках федеральной повестки. Если бы мы имели разведенные выборы в Государственную Думу и Законодательное собрание Санкт-Петербурга с интервалом в год или два года, тогда городская повестка была бы определяющей. Когда мы имеем дело с большой игрой, с федеральными договоренностями, то многие из вопросов о соотношении представительства фракций будут замкнуты на переговорах, которые ведутся в администрации президента, - считает Гавра.

По мнению Еремеева, оппозиционные партии не смогут объединиться для противостояния "Единой России". Они не смогли сделать этого на прошлых выборах, не смогут и сейчас, считает политолог.

- Это обусловлено тем, что в политике очень важны амбиции, без амбиция политик - не политик. И в этих условиях очень сложно гармонизировать интересы: они у всех разные. Одни интересы у коммунистов, у левых, другие интересы у либералов, третьи - у консерваторов. И, даже находясь в оппозиции, люди имеют свои разные взгляды на развитие города, базовые ценности. Поэтому я не верю в проект создания единого фронта оппозиции, - заявил Еремеев.

Политолог Гавра считает, что об объединении оппозиционных сил можно было бы говорить, если бы они более активно выступили против поправок в Конституцию. Не сработает в достаточной мере в городе "Умное голосование" или другая консолидация оппозиции против "Единой России", уверен Гавра.

- Сейчас партия власти представляет в целом рациональные предложения относительно испуганному и не очень самостоятельному избирателю, который как правило ходит на выборы, в контексте защиты его интересов в условиях глобальных рисков, - сказал политолог.

Также, по его словам, лидеры петербургской оппозиции раз за разом показывают не очень хорошую договороспособность. Выдвижение единого кандидата в округе, внутренние компромиссы - это не про петербургскую оппозицию, считает Гавра.

По его мнению, получится пройти в ЗакС у непартийных кандидатов, например, самовыдвиженцев выигравших муниципальные выборы в 2019 году и представителей "Объединенных демократов". Однако, это "не сделает погоды", уверен политолог.

Смольный vs Мариинский

Влияние на кампанию в ЗакС окажет администрация губернатора Петербурга, считает Конфисахор. По его словам, Смольный через свои структуры может воздействовать на проведение выборов.

- Естественно, там (в администрации губернатора - прим. ЗАКС.Ру) будут внимательно смотреть за тем, чтобы прошли в ЗакС, скажем так, достаточно лояльные руководству города люди. С другой стороны, ЗакС тоже у нас пытается обрести свою субъектность и будет пытаться остаться достаточно независимым органом власти, - считает политолог.

О попытке Смольного и Мариинского дворца "мериться мускулами" упомянул и Солонников. Он считает, что далеко не однозначно, кто и как будет действовать. От этого и возникает неопределенность, отметил политолог. В частности, по его словам, туманно выглядит парламентское будущее спикера ЗакСа Вячеслава Макарова.

- Самый яркий политик Петербурга, при всем к нему отношении разных участников, Вячеслав Серафимович Макаров явно сейчас находится в более сложном положении, чем он же перед предыдущими выборами в 2016 году. И его личное участие, хотя он сказал, что никуда не уйдет, но как оно будет построено, как будет организовано, пока однозначно сказать нельзя, - заявил Солонников.

Он отметил, что ситуация скорее всего прояснится к марту-апрелю 2021 года. По мнению политолога Бианки, "дискуссия" между ЗакСом и Смольным будет проходить в основном на стадии формирования списков на выдвижение. Им в любом случае придется прийти к консенсусу, чтобы не портить общий результат "Единой России" по городу, отметил Бианки. При этом, по его словам, на голосовании по территориям Смольный и Мариинский могут попытаться "подтопить" друг друга.

- Если каждый будет пытаться натянуть побольше [голосов], то это рискованно тем, что в этой гонке, кто больше покажет цифры, скажем аккуратно, рамки приличия будут преодолены, - считает Бианки.

Политолог Дмитрий Гавра также считает, что ЗакС и Смольный вступят в переговоры по составлению списков кандидатов. Они будут негласными и скрытыми от публики, так как от открытой "войны" проиграют все участники, уверен политолог. Произойдет это из-за смены руководства Санкт-Петербургской избирательной комиссии - "негласный центр влияния" сместился в администрацию губернатора, отметил Гавра. Ранее пост главы Горизбиркома заняла экс-глава Курортного района Наталья Чечина, которая несколько лет проработала вместе с губернатором города Александром Бегловым.

По мнению Конфисахора, вряд ли кто-то из исполнительных органов власти решит идти в ЗакС. Скорее произойдет наоборот, считает политолог. Солонников с ним не согласен. Он считает, что кто-то из исполнительной власти вполне может принять участие в выборах в ЗакС.

- Ничего сверхъестественного в этом нет. Возможно, и сейчас это произойдет, - считает политолог.

Новые петербуржцы в Госдуме

Политолог Солонников считает, что достаточно существенно изменится состав депутатов Петербурга в Госдуме - значительнее, чем в ЗакСе. В частности, уйдет половина парламентариев от "Единой России", заявил политолог.

С ним согласен Конфисахор. Он также считает, что состав депутатов от Петербурге в Государственной Думе обновится. В новый созыв не пройдет как минимум половина из действующих парламентариев, считает политолог.

- Есть люди, которые там оказались случайно, которые были, скажем так, ставленниками предыдущего губернатора Георгия Полтавченко. Я думаю, что состав изменится достаточно сильно, - считает Конфисахор.

По мнению политолога Валентина Бианки, под вопросом все депутаты Госдумы, которые избираются по округам. В частности, не гарантирована победа представителя "Единой России" Михаила Романова и парламентария от "Справедливой России" Елены Драпеко, считает политолог. По его словам, эсерке для переизбрания придется вести сильную агитационную кампанию, а у единоросса слабая позиция и сильный соперник - Оксана Дмитриева из Партии роста.

Дмитриева с 1993 года избиралась депутатом в Госдуму. В 2016 году она также выдвигалась в федеральный парламент, но проиграла выборы сопернику по округу Романову. Сама Дмитриева считает, что виной тому фальсификации.

Бианки считает, что переизбрание депутата от "Единой России" Виталия Милонова в частности зависит от работы оппозиции на выборах. Если она сможет объединиться и выставить единого кандидата, то шансы Милонова уменьшаются, заявил политолог. Если же будет несколько разных кандидатов от оппозиции, то единоросс точно выиграет, уверен Бианки.

Активность избирателей

Ряд политологов отметили, что во время кампании 2021 года для агитации будут активно использовать интернет. Еремеев отметил, что новые способы агитации появляются к каждому избирательному циклу. Сейчас же активно используются "плоды цифрового мира", считает политолог.

Политолог и доктор социологических наук Дмитрий Гавра уверен, что на кампанию 2021 года наложит отпечаток коронавирус. В основном агитация всегда проходит в виде личных встреч кандидата и избирателей, но из-за COVID-19 "существенная часть бюджетов" может уйти в онлайн и на административный ресурс, заявил политолог. Если же у большей части населения к моменту активной агитации будет иммунитет, то оффлайн- и онлайн-активности будут равны, считает Гавра.

Явка на выборах 2021 года будет высокой, считает Еремеев. Причина - объединение голосования в ЗакС и в Госдуму, заявил политолог. По его словам, явка должна быть точно выше показателя за 2019 год даже несмотря на возможный коронавирус.

- Люди хотят социального контакта. И, если к ним будут адресоваться правильно, если послания кандидатов будут адресными, если они будут затрагивать те интересы, которые волнуют наших сограждан, то и люди среагируют, - сказал Еремеев.

Политолог Бианки не так уверен в высокой явке. Он считает, что есть вероятность обратного: избиратели могут буть скептично настроены и не прийти на голосование. Но если же люди все же пойдут на участки, то, несмотря на консолидацию административного и политического ресурса, результаты будут не очень позитивными для власти, либо скандальными, если будут попытки добиться независимых итогов голосования, считает Бианки.

София Саттарова

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