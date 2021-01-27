ЗакС и стрелы Госдепа

Петербургский парламент во время заседания 27 января на споры о Навальном и всероссийских протестах потратил времени больше, чем на любой вопрос повестки. Спорить было тяжело, потому что в основном выступал спикер Вячеслав Макаров. Депутат Максим Резник постоянно переходил на тему дворцов и говорить ему приходилось в выключенный микрофон.

Очередное пленарное заседание Законодательного собрания началось не в 10-00 как обычно, а на четыре часа позже. Утром депутаты участвовали в торжественно-траурных мероприятиях в честь годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Большинство парламентариев и в Мариинском дворце не снимали желтых лент с лацканов своих пиджаков, в память о блокаде.

"Справедливая Россия" совершила попытку спасти муниципальных депутатов от новых попыток лишения мандатов по сомнительным поводам. Эсеры своей поправкой предложили ввести дополнительные критерии оформления деклараций муниципалов, чтобы было понятно, что является существенным нарушением, а что нет.

- Кто не хочет эти критерии вводить, тот хочет дальше насиловать муниципальных депутатов. Это надругательство над ними - то, что сегодня происходит. Прекратите насиловать депутатов, - призвал с трибуны лидер фракции Алексей Ковалев.

"Единая Россия" заблокировала принятие предложения. Депутат Денис Четырбок объяснил, что поправка концептуально не вписывается в обсуждаемый законопроект.

"Материнский капитал" скоро можно будет направлять не только на строительство дачных домов, но и на их ремонт. Соответствующий законопроект "Единой России" ЗакС принял в первом чтении. Противников инициативы в парламенте не нашлось, но отдельные депутаты отметили, что предложенной меры явно недостаточно.

- Наивно полагать, коллеги, что люди будут говорить: "Ах, какие молодцы депутаты. Мы теперь свои садовые дома и домики сможем не только строить, но и перестраивать". Наивно полагать, что, перестраивая свои садовые дома и хижины, люди забудут про дворцы начальства, - заявил беспартийный Максим Резник.

Как только прозвучало слово "дворец", спикер ЗакСа Вячеслав Макаров отключил выступавшему микрофон. Потом это повторилось еще несколько раз в течение двух выходов Резника на трибуну. Парламентарий так и не смог сказать все, что хотел.

О том, что оппозиционер перекинет "мостик" от "материнского капитала" к расследованию Алексея Навального о дворце в Геленджике было очевидно, наверное, всем присутствовавшим в зале заседания. Депутат Андрей Васильев увидев Резника на трибуне даже крикнул с места: "Так он опять про Навального будет говорить".

Прерывая в первый раз выступление Резника Макаров напомнил:

- Сегодня День ленинградской Победы.

- Уважаемый Вячеслав Серафимович, прекратите прикрываться славными победами прошлого, - ответил оппозиционер.

Это заметно задело спикера:

- Вы что [говорите] со мной все равно что полковник с солдатом первого года службы.

Резник в перерывах между спорами с Макаровым все-таки успел сказать, что доверие народа к власти "утонуло на аквадискотеке" и что два главных вопроса русского народа "Кто виноват?" и "Что делать?" теперь объединились в новый, риторический - "Чей дворец?"

Тему ожидаемо поддержал представитель "Яблока" Борис Вишневский. Он заявил, что 23 января власти направили полицию и ОМОН навстречу мирным демонстрантам:

- Сегодня, через 77 лет после полного освобождения нашего города от фашистской блокады, город опять нуждается в защите… от тех, кто навстречу гражданам, желающим высказать свое мнение и свой протест - мирным гражданам - посылает опричников и жандармов с дубинками.

Оппонировать оппозиции вышел сам Макаров. Он говорил одиннадцать с половиной минут. Речь, как обычно, была полна экскурсов в историю. Если на прошлом заседании спикер сравнивал Навального с Лениным и Плехановым, то теперь - с попом Гапоном, Гитлером и даже Пол Потом.

Спикер на субботних протестах, разумеется, не был. Но, по его собственным словам, изнутри знает все, что там происходило. Он рассказал, что несколько дней изучал видео с шествия и слушал рассказы очевидцев. Результаты этого исследования главный единоросс города представил с парламентской трибуны.

По версии Макарова, к уличной акции 23 января россиян подстрекал Госдеп США; силовики, творившие "беспредел", были "фейковыми"; а на реальных полицейских набрасывалась толпа.

- Понятно, что стрелы все нацелены на самое крепкое, на то, что держит Россию - институт президентства. Это то, что делает Россию великой, сильной мировой державой, - заметил Макаров.

Сотрудников правоохранительных органов спикер поблагодарил за работу:

- Памятник нужно ставить росгвардейцам - офицерам, военнослужащим - и сотрудникам полиции. Вы представляете, какая на них морально-психологическая нагрузка, физическая, эмоциональная?

После завершения заседания он продолжил свои рассуждения на брифинге. Главный единоросс города пообещал, что депутаты ЗакСа обязательно встретятся и выразят свою признательность полицейскими и росгвардейцами, работавшими в центре города 23 января.

Следом спикер рассказал, что уволил блогера Анну Довгалюк, которая последние два года трудилась в Заксобрании юристом. Не проработав в Мариинском дворце и полгода, она запостила в своем Instagram "сторис" об отдыхе в дорогом номере сочинского отеля. А на днях Довгалюк попала в дорожно-транспортное происшествие, находясь в нетрезвом состоянии.

- Скомканную репутацию никаким утюгом не разгладишь, - повторил Макаров свой любимый афоризм.

И года не прошло с тех пор, как он употреблял его в отношении своего теперь уже бывшего однопартийца и соратника Олега Калядина, в квартире которого нашли подпольное казино. А всего месяц назад Макаров вспоминал про утюг и репутацию, отвечая на вопрос "Фонтанки" о депутате "Единой России" Романе Ковале, арестованном по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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