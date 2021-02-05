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14:49

Суд арестовал подозреваемого в нападении на омоновца на митинге 31 января в Петербурге

фото ЗакС политика Суд арестовал подозреваемого в нападении на омоновца на митинге 31 января в Петербурге

Ленинский суд Петербурга арестовал Евгения Туганкова, которого обвиняют в нападении на полицейского во время митинга 31 января, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствия, Туганков во время митинга на Пионерской площади не менее двух раз якобы ударил кулаком в голову и толкнул в туловище омоновца, чем причинил ему "физическую боль". После этого Туганков скрылся, "имея цель избежать своего задержания", сообщили в суде. Его задержали в тот же день.

Под арестом Туганков останется до 30 марта.

Ранее суд отправил в СИЗО участников стычки с полицейскими на Сенной в день акции – Кирилла Богданова и Артема Попова

Митинги 31 января прошли в ряде городов России на фоне суда по требованию ФСИН заменить политику Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. По данным "ОВД-Инфо", были задержаны свыше 5 тысяч человек, в Петербурге – более 1,3 тысяч, это рекорд для города.

О том, как прошли протесты 31 января в Петербурге - в материале и фоторепортаже ЗАКС.Ру.

 

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