"Фонтанка": Кандидаты от "Единой России" в Госдуму и ЗакС Петербурга могут сменить округа

Несколько кандидатов на выборах от "Единой России" могут сменить свои избирательные округа, пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на источники.

По данным издания, от других округов могут выдвинуться депутат Госдумы Михаил Романов, депутаты ЗакСа Любовь Егорова и Елена Рахова. Так, Романов может подать документы на участие в праймериз по 211 избирательному округу (включает Невский и часть Центрального района) – сейчас его в Госдуме представляет бывший вице-губернатор Петербурга Игорь Дивинский.

Рахова и Егорова подали документы на праймериз по 214 и 217 округам: по последнему в Госдуму прошел Романов. По 217 округу на выборы намерена выдвинуться депутат от Партии Роста Оксана Дмитриева, а по 214 – представитель "Справедливой России" Елена Драпенко.

Еще ранее источники сообщала, что в Госдуму по 211 округу может выдвинуться глава Фрунзенского района Петербурга Константин Серов. Однако собеседники издания утверждают, что его участие в выборах под вопросом, поскольку его кандидатура не была согласована с Москвой.

Пока единороссы до 29 апреля подают документы на праймериз, в конце мая их ждет электронное голосование через госуслуги. Пока принять участие в праймериз захотели около 70 кандидатов, в их числе – депутаты Госдумы Виталий Милонов, Евгений Марченко, депутаты ЗакСа Денис Четырбок, Алексей Цивилев, Александр Тетердинко и другие. Также документы подал глава Выборгского района Валерий Гарнец: по его словам, он еще не принял решение, будет ли он при этом баллотироваться в седьмой состав Заксобрания.

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