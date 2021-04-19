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14:17

ЗакС Петербурга подготовил "парламентский видеословарь"

фото ЗакС политика ЗакС Петербурга подготовил "парламентский видеословарь"

Законодательное собрание Петербурга опубликовало ролики "Парламентского видеословаря", который подготовлен к Дню парламентаризма. Депутаты в коротких видео объясняют значение политических терминов и словосочетаний.

В частности, депутат от "Единой России" Андрей Васильев рассказывает о голосовании:

- Голосование - это принятие коллегиального решения, путем подачи голосов и их подсчета. Голосование - главная стадия избирательного процесса. В России оно проводится в календарный выходной день на избирательных участках. В 2021 году мы будем выбирать депутатов Государственной Думы и Законодательного собрания Санкт-Петербурга. 

Всего подготовлено 47 роликов - по одному от каждого парламентария. Один мандат в петербургском ЗакСе остается свободным, а депутат Роман Коваль сейчас находится в СИЗО. Нет своего ролика у главы фракции Партии роста Оксаны Дмитриевой

Остальные депутаты рассказывают о бюджете, гимне и гербе Петербурга, законопроектах, Мариинском дворце, повестке дня в ЗакСе, разделении властей и другом.

Приветственное видео и разъяснение термина "законодательная власть" записал спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. Вице-спикеры и депутаты от "Единой России" Сергей Соловьев и Анатолий Дроздов поведали о значении Совета Федерации и Федерального Собрания соответственно. Про политические партии рассказывает беспартийный депутат Максим Резник, про судебную власть - парламентарий от "Справедливой России" Надежда Тихонова, про право законодательной инициативы - представитель КПРФ Александр Рассудов, про Государственную Думу - глава фракции "Яблоко" Борис Вишневский. О статусе депутата в рамках проекта рассказывает самый молодой парламентарий ЗакСа Виктор Сысоев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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