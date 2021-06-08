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18:54

Пользователи "Госуслуг" заметили взлом своих аккаунтов для использования на сайте праймериз "Единой России"

фото ЗакС политика Пользователи "Госуслуг" заметили взлом своих аккаунтов для использования на сайте праймериз "Единой России"

Пользователи портала "Госуслуг" из разных городов России рассказали, что их аккаунты использовали взломщики для входа на сайт праймериз "Единой России", пишет "Фонтанка.ру".

О подобных случаях, в частности, рассказали жители Петербурга, Москвы и Екатеринбурга. Москвичка по имени Диана рассказала, что она получила уведомление от "Госуслуг" о смене номера телефона. После этого она вошла в свой аккаунт, написала в чат поддержки - и вместо сотрудников ей ответил взломщик, который еще не вышел из ее профиля. После короткой переписки, по словам Дианы, взломщик написал: "Ок, выхожу из системы, поменяйте пароль".

Взломщик успел с помощью личного кабинета Дианы войти в центр обработки персональных данных всероссийской политической партии "Единая Россия". Такой же след во вкладке "Действия в системе" на "Госуслугах" нашли ведущая "Эха Москвы" Арина Бородина и журналист из Екатеринбурга Алексей Новоселов. Журналисты обнаружили, что после чужого входа в их профиль у них изменилось место прописки: у Бородиной - на Челябинск, у Новоселова - на Воронеж.

Со схожей ситуацией столкнулась корреспондентка ЗАКС.Ру Екатерина Хабидулина. Она заметила, что в ее профиль в течение мая несколько раз входили с IP-адресов в Москве и Красноярске. Однако проверить, смогли ли взломщики проголосовать вместо нее и, если да, то за кого, оказалось сложно. На сайте праймериз для проверки учета голоса система требует ввести публичный ключ или номер транзакции, которые выводились на экран по итогам голосования, и которые нужно было записать.

"К сожалению, если Вы не сохранили эти данные, Вы не сможете найти свой голос в электронном реестре", - указано на сайте праймериз.

Новоселов сообщил, что он подал заявление в Роскомнадзор о краже персональных данных. В пресс-службе партии пока не ответили на запрос издания. Также редакция поинтересовалась у ГКУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг", есть ли у сотрудников МФЦ доступы к логинам и паролям акаунтов на "Госуслугах", и обратилась в пресс-службу северо-западного филиала "Ростелекома". В последнем случае журналистов попросили обратиться напрямую в министерство цифрового развития.

Ранее Минцифры подтвердило, что во время предварительного голосования за кандидатов "Единой России" на портале "Госуслуги" были попытки взлома аккаунтов пользователей портала.

Напомним, "Единая Россия" подвела итоги праймериз за кандидатов на выдвижение в Госдуму и в ЗакС в Петербурге 31 мая. Практически во всех случаях имена лидеров праймериз упоминались в списках тех, за кого, по информации ЗАКС.Ру, якобы настоятельно просили отдавать голоса работников бюджетной сферы. Петербургские бюджетники жаловались на рекомендации участвовать в голосовании на праймериз: в частности, ЗАКС.Ру писал об одном из детских садов в Выборгском районе города, где сотрудников призывали не только голосовать самим, но и регистрировать избирателями родителей своих подопечных.

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