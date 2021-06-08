Наблюдать за конференцией "Единой России" в Петербурге можно будет только с ПЦР-тестом

Петербургское отделение "Единой России" предупредило журналистов, аккредитовавшихся на конференцию партии, что посетить ее можно будет только предъявив результат ПЦР-теста. В редакцию ЗАКС.Ру уведомление пришло 8 июня, за два дня до мероприятия.

Ранее спикер Заксобрания и лидер единороссов Петербурга Вячеслав Макаров рассказал, что помимо подведения итогов праймериз и обсуждения кандидатов на участие в предстоящих выборах в ходе конференции планируется выбрать делегатов на съезд партии. Он состоится 19 июня в Москве. Петербургская конференция пройдет традиционно в КДЦ "Московский".

Напомним, "Единая Россия" подвела итоги праймериз за кандидатов на выдвижение в Госдуму и в ЗакС в Петербурге 31 мая. Практически во всех случаях имена лидеров праймериз упоминались в списках тех, за кого, по информации ЗАКС.Ру, якобы настоятельно просили отдавать голоса работников бюджетной сферы. Петербургские бюджетники жаловались на рекомендации участвовать в голосовании на праймериз: в частности, ЗАКС.Ру писал об одном из детских садов в Выборгском районе города, где сотрудников призывали не только голосовать самим, но и регистрировать избирателями родителей своих подопечных. Партия отрицала свою причастность к давлению на бюджетников, но не отрицала, что такие случаи были.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

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