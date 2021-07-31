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Новости 10:25

Замглавы МО №72 зарегистрировали кандидатом в депутаты Госдумы

фото ЗакС политика Замглавы МО №72 зарегистрировали кандидатом в депутаты Госдумы

Территориальный изберком №8 зарегистрировал замглавы МО "№72" Александра Голованова кандидатом в депутаты Госдумы, сообщил Голованов ЗАКС.Ру.

Решение было принято 30 июля. Голованов зарегистрирован как кандидат от Партии роста по округу № 212. Изначально о намерении баллотироваться по этому округу от Партии роста заявлял другой кандидат, замглавы МО "Ульянка" Павел Кондрашов.

Напомним, региональный список Партии роста на выборах в Госдуму возглавляют депутаты ЗакСа Оксана Дмитриева, Сергей Трохманенко и Алексей Ковалев. При этом Дмитриева решила не выдвигаться в новый созыв петербургского ЗакСа, сосредоточившись на думских выборах. ЗАКС.Ру рассказывал, что будет баллотироваться от Партии Роста в ЗакС, а кто - в Госдуму.

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