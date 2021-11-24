ЗакС и вопросы открытости

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Парламент Петербурга 24 ноября окончательно принял бюджет города на 2022 год. Особых претензий депутаты уже не высказывали, но активно дискутировали о предложениях по новым правилам своей работы и продлении онлайн-обсуждений по градостроительным вопросам. Несмотря на возмущения парламентариев отдельными моментами, документы в первом чтении все же приняли.

Поддержка бюджета

Бюджет Петербурга на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов уже обсуждали при втором чтении. Тогда большинство депутатов одобрили только одну поправку - от губернатора города Александра Беглова. Внесенные предложения КПРФ, "Яблока" и "Справедливой России - За правду" их коллеги отклонили. Но при окончательном принятии документа 24 ноября сильно депутаты не протестовали.

"Яблоко" же вообще поддержало губернатора - в вопросе отказа от "депутатской поправки". Перед голосованием за бюджет слово взял лидер фракции яблочников Александр Шишлов. Он отметил, что не помнит, чтобы "Яблоко" с трибуны ЗакСа одобряло действия исполнительной власти. Но сейчас фракция отдает должное Беглову и руководству парламента за то, что бюджет города сформирован без "прямого подкупа депутатов". Шишлов считает, что "депутатская поправка" - "коррупционная по своей сути основа лояльности парламентского большинства".

- Это была явная форма политической коррупции, существовавшая только в нашем городе: депутатам, в обмен на послушные голосования и лояльность к исполнительной власти, давалось право по своему усмотрению распорядиться суммой от одного до двух процентов бюджета. <...> Как правило, эти деньги осваивались приближенными к депутатам организациями, а часть из них почти напрямую попадала в карманы депутатских помощников, друзей и родных. Иногда это приводило к уголовным делам, о чем вам, несомненно, известно, - сказал глава фракции "Яблока".

Сейчас Выборгский районный суд Петербурга рассматривает дело бывшего депутата Романа Коваля. Следствие считает, что с помощью "депутатской поправки" он якобы способствовал выделению денег медорганизациям, которые затем заключали госконтракты с определенными компаниями.

Шишлов на заседании ЗакСа добавил, что его фракция не будет голосовать против бюджета, а все-таки воздержится. Хотя в этом законе все еще есть существенные недостатки, отметил депутат. Судя по отчету о поименном голосовании, Шишлов и другой представитель "Яблока" Борис Вишневский действительно воздержались от голосования по проекту бюджета.

Фракция КПРФ тоже воздержалась по голосованию, кроме Ирины Ивановой - она проголосовала за принятие бюджета. Против документа оказался только один депутат - член фракции эсеров Михаил Амосов.

Основные положения бюджета и губернаторских поправок ЗАКС.Ру описывал в своих материалах.

Еще год в онлайне

Еще одно поименное голосование организовали по законопроекту о продлении проведения слушаний по градостроительным вопросам в интернете. Эту норму ввели в 2020 году, когда до Петербурга дошел коронавирус. Проводить обсуждения вопросов градостроительства не очно, а в интернете предложило правительство города. Депутаты документ доработали и приняли: проект изменения должны публиковать на сайте, желающие могут направить свои замечания и предложения, которые затем снова разместят на сайте - вот и все обсуждения.

Сейчас норма действует до конца 2021 года. Губернатор предложил продлить ее действие до конца 2022 года. Против в очередной раз выступил "яблочник" Вишневский. Он поинтересовался у представителя губернатора в ЗакСе Константина Сухенко, почему посещать общественный транспорт петербуржцы могут, а очные обсуждения по градостроительным вопросам - нет. Аналогичный вопрос задал и единоросс Алексей Макаров. Депутат спросил, почему людям можно ходить в театр и кино при наличии QR-кода о вакцинации или медотводе, а на публичные слушания - нельзя. Сухенко ответил, что слушания в интернете демократичнее.

- Это дискуссионный вопрос. <...> На мой взгляд, возможно и так, и так. Но онлайн-решения все-таки вводят более равные возможности для участников обсуждения, чем идея с QR-кодами, ПЦР-тестами - то, что мы сейчас активно используем в общественной жизни, - ответил Сухенко.

Депутат Михаил Амосов заявил, что очные слушания - важный механизм, который помогает исправлять ошибки. Еще большую важность он приобретает в 2022 году, когда должны принимать изменения в Генеральный план Петербурга, напомнил депутат. Об этом же ранее напоминал "яблочник" Вишневский. По его мнению, онлайн-слушания продлевают для бесконфликтного одобрения Генплана.

Поддержал предложение депутат от КПРФ Александр Рассудов. Он отметил, что остановить прогресс невозможно и уже многие сферы жизни плотно связаны с интернетом. Рассудов добавил, что проведение обсуждений в интернете позволяет принять в нем участие большему числу людей. Он проголосовал за принятие документа в первом чтении, как и большинство других депутатов. Против голосовали "яблочники", эсеры и два депутата от КПРФ Ирина Иванова и Алексей Зинчук. Воздержались Алексей Цивилевы ("Единая Россия") и Вячеслав Бороденчик (КПРФ).

Больше комиссий и "лазейка" единороссов

Другие принятые в первом чтении нововведения коснулись работы самого Заксобрания. В частности, обсуждали изменения в Устав Петербурга, которые позволяют парламенту создавать больше семи комиссий и увеличивают полномочия спикера. Если документ примут окончательно, председатель ЗакСа сможет управлять бюджетом парламента без утвержденной коллегами сметы и самостоятельно нанимать сотрудников Мариинского дворца.

Сейчас Устав позволяет организовать не более семи комиссий. По информации "Ведомостей", увеличение их числа может быть связано с предстоящим переводом депутатов на работу без зарплаты. В таком случае деньги будут получать только парламентарии на постах руководителей. Однако, пока даже нет проекта закона о лишении депутатов зарплаты - этот вопрос только периодически обсуждают.

Изменения в Устав представлял депутат от "Единой России" Всеволод Беликов. Он заявил, что ограничение количества комиссий - дискриминационная мера. Депутат Амосов призвал коллег серьезно относиться к Уставу, который вводит ограничения против произвола. Парламентарий предложил при необходимости увеличивать количество комиссий в каждом новом созыве при голосовании двух третей от состава ЗакСа. Также устанавливалась действующая норма об ограничении числа комиссий, напомнил Амосов. Но к нему не прислушались.

Спикер ЗакСа Александр Бельский на брифинге 24 ноября заявил, что число комиссий "раздуваться" не будет. По его словам, есть потребность в увеличении количества органов.

- Где-то нам не хватает каких-то комиссий. Где-то, как например в комиссии по горхозяйству, очень перегружено, и мы, может быть, будем рассматривать вопрос, чтобы из этой комиссии сделать две, - заявил Бельский.

Он также рассказал о своем мнении по введению поименного голосования по всем вопросам. По его словам, сильно работа парламента при новой норме не изменится. Но теперь каждый депутат лично ответственен за свое голосование, отметил Бельский.

- Здесь все-таки мы говорим о личной ответственности каждого человека. Сейчас у нас было поименное голосование по бюджету. Вы, коллеги, увидите, кто и как голосовал, и можете каждому депутату задавать вопросы. Он должен ответить, почему он так голосовал, - сказал спикер.

Законопроект о введении поименного голосования в первом чтении рассматривали 24 ноября. Документ предполагает, что по всем вопросам кроме персональных можно будет увидеть, как голосовал тот или иной депутат. При этом, тайное голосование все же можно будет вернуть, следует из проекта закона. Для этого пять депутатов должны предложить сделать голосование тайным, а поддержать их - не менее одной трети коллег. Этот пункт вице-спикер ЗакСа и глава фракции "Справедливой России - За правду" Марина Шишкина назвала "лазейкой" и "ложкой дёгтя". По ее мнению, эта поправка смажет все впечатление от хорошего закона. В целом же идею документа она поддержала.

- Я считаю, что сегодня исторический день, потому что мы принимаем чрезвычайно важный документ, который призван демонстрировать открытость, транспарентность Законодательного собрания Петербурга, - заявила Шишкина.

Представлявший документ депутат Юрий Гладунов с трибуны сказал, что ранее о введении поименного голосования много говорили, но конкретное предложение внесла только "Единая Россия". Парламентарии оппозиционных партий, работавших в прошлых созывах, возразили Гладунову и напомнили, что и сами вносили подобные законопроекты. Оппозиционеры же поинтересовались у коллеги, зачем нужна норма об отказе от поименного голосования.

- Я же не Нострадамус. Всякие ситуации могут случиться, - ответил Гладунов.

- Можно было бы попробовать обрисовать те случаи, когда может быть закрытое голосование. Например, закрытые статьи бюджета, которых у нас нет, или какие-то еще причины, - возразила Иванова.

При этом, она добавила, что будет голосовать за принятие документа, "потому что лучше так, чем никак". Законопроект поддержали 48 депутатов, голосовавших против и воздержавшихся не было.



















текст: София Саттарова / фото: Михаил Масленников