Депутаты снова отвечают

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

ЗАКС.Ру получил новые вопросы читателей и передал их депутатам. В этот раз вопросы касались как локальных проблем, так и более широких вопросов: от отсутствия баков по раздельному сбору мусора до расчета пособий по МРОТ.

Вопрос от Михаила Терентьева: "Я 20 лет жил на набережной реки Фонтанки, и даже в 2021 году там два бачка для смешанного мусора. Я слышал только о нескольких контейнерах для ПЭТ, единично распределенных по всему Центральному району, и то у меня нет понимания, действительно ли утилизируется этот вид мусора подобающим образом. Из-за недостатка таких пунктов мне приходится копить сортируемый мусор дома на протяжении месяца-двух, а потом разом вывозить все в пункт приема на Софийской улице, где принимают почти все. Почему так медленно внедряется раздельный сбор мусора в Центральном районе?"

Отвечает Андрей Рябоконь, член комиссии по экологии и природопользованию ("Единая Россия"):

"В конкретном случае я бы отдельно разобрался. Читатель может мне написать письмо, а мы попробуем инициировать установку дополнительных бачков, если люди заинтересованы.

Медленно в Петербурге вводится раздельный сбор мусора, потому что, наверно, есть определенные финансовые затраты на установку этих бачков. Сделать это максимально быстро и единовременно, может быть, не получается у наших профильных исполнительных органов. Есть определенная этапность введения раздельного сбора мусора.

И горожан надо подготовить к этому, и город не всегда имеет возможность установить такого рода бачки. Управляющие компании, которые занимаются сбором мусора, не готовы к этому. Может, надо дополнительно выделить средства, чтобы город помогал управляющим компаниям. Но надо, чтобы и дальше шла правильная переработка собранного мусора.

Я это поддерживаю и буду поддерживать. Мы к этому должны идти и создавать условия для того, чтобы это популяризировать и с детства приучать к раздельному сбору мусора".

Вопрос от анонима: "Когда в центре Петербурга перестанут действовать незаконные фургоны-кофейни?"

Отвечает Александр Рассудов, член комитета по законодательству и комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам (КПРФ):

"Наверно тогда же, когда у нас будет покончено и с другими проявлениями несанкционированной торговли. У нас есть районы - лидеры, где взамен одного снесенного ларька вырастает три, как у Гидры.

Какой бы закон мы ни вводили, вплоть до смертной казни, все будет упираться в одну простую и очевидную вещь, которую описали достаточно давно: суровость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения. У нас, к сожалению, очень-очень-очень много во всех девиантных формах проявления пороков правоприменительной практики. Когда исполнительные органы, которые по названию своему должны исполнять законы, подзаконные акты, начнут действовать значительно более эффективно и использовать какие-то профилактические меры, наверно, тогда мы все заживем лучше".

Отвечает и Денис Четырбок, член комитета по законодательству ("Единая Россия"):

"Вопрос достаточно сложный и стоит шире, чем кофейни. Если мы берем эти кофейни, которые торгуют с фургонов, то это транспортные средства. Я лично сам очень часто вижу, что они припаркованы с нарушением правил дорожного движения: они стоят на тротуаре, либо они стоят ближе 5 метров от пешеходного перехода. Здесь, конечно, есть прямое нарушение правил дорожного движения. Есть 12 глава Кодекса об административных правонарушениях, которая однозначно дает ответ, что в таких случаях надо делать: сотрудники ГИБДД составляют протокол и осуществляют эвакуацию соответствующего транспортного средства. Здесь какого-то дополнительного правового регулирования не требуется.

Другой вопрос в целом идет о несанкционированной торговле. Года три назад в Петербурге мы ввели изменения в наше городское законодательство по противодействию несанкционированной торговле. Мы предусмотрели ответственность за незаконное занятие земельного участка, как раз для того, чтобы можно было изымать ларьки, лотки, павильончики, которые стоят в нарушение закона и фактически осуществляют несанкционированную торговлю. Лазейки на городском уровне мы, в принципе, уже закрыли. Но торговцы не стоят на месте и совершенствуются в обходе законодательства.

Проблема решается на федеральном уровне: необходимо упрощение процедуры изъятия товара. Достаточно сложно товар описывать, где-то его хранить, отвечать за то, что он испортился. Если торговец не может предъявить документы, что это его товар, если у него отсутствуют документы или обязательные сертификаты, то товар надо просто изымать и всё. Такая процедура изъятия победит несанкционированную торговлю, поскольку торговать таким образом просто станет не выгодно.

Мы с соответствующим обращением уже обращались и в Роспотребнадзор, и в правоохранительные структуры. Надо со всех сторон "навалиться": и со стороны надзорных ведомств, и со стороны правоохранителей более системно фиксировать такие нарушения, и с точки зрения упрощения надзорных приказов".

Вопрос от Сергея Кривошлыкова: "Существует минимальный прожиточный минимум, включающий стоимость минимально необходимого набора товаров и услуг. Пособия и другие выплаты рассчитываются исходя из него. Но при расчете права на выплаты максимальный уровень среднедушевого дохода семьи считается до вычета налогов, что противоречит самому принципу прожитого минимума. Эти расчеты касаются и назначения льгот на оплату коммуналки, и выплат пособий на детей, и признания семьи малоимущей. Прошу вас изменить схему расчета минимального среднедушевого дохода с дохода до налогообложения до дохода после налогообложения".

Отвечает Оксана Дмитриева, член комитета Государственной думы по бюджету и налогам (Партия роста):

"В принципе, это можно сделать. Надо вносить поправки в расчет каждого пособия или выплаты, которые исчисляются на основании МРОТа и прожиточного минимума. Потому что в каждом случае задают свой механизм расчета.

Сейчас в Государственную думу такие законы не внесены. Некоторые расчеты по пособиям принимаются и на уровне субъектов. Но есть необлагаемый налогом минимум на детей.

Можно решить вопрос по-другому. Можно ввести необлагаемый минимум по подоходному налогу. Закон, который я вносила по прогрессивной шкале подоходного налога, предлагал не облагать приближенный к прожиточному минимуму доход. Тогда все будет учитываться автоматически".

Вопрос от Ларисы Мухиной депутату Борису Вишневскому: "Предлагаю ввести в каждом доме счета на капремонт и текущий ремонт, чтобы жители сами решали, что ремонтировать".

Отвечает Борис Вишневский ("Яблоко"):

"Жилищным кодексом прямо предусмотрена возможность открытия счета на дом. Для этого необходимо провести общее собрание собственников и принять решение о том, чтобы деньги, которые граждане платят на капремонт, аккумулировались на специальном счете только для этого дома. Иначе действует принцип по умолчанию: если такого решения не принято, то деньги уходят в общий котел фонда капремонта и потом уже в соответствии с региональной программой капремонта и очередностью, которая там установлена, они выделяются на ремонт домов. Если жители хотят, чтобы их деньги в общий котел не шли, расходовались только на ремонт их дома, они должны принять такое решение на общем собрании и направить его в жилищный комитет. Тогда будет создан специальный счет, они должны будут полностью обслуживать этот счет и заниматься заказом ремонта, с помощью фонда капремонта, конечно. Другое дело, что тех денег, которые граждане соберут, может не хватить на необходимый ремонт. Это тоже надо понимать. Принцип общего котла имеет свои минусы и свои плюсы".

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга