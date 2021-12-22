Горсуд отказался отпустить Юрия Хованского из СИЗО

Горсуд Петербурга отклонил жалобу на продление ареста блогеру Юрию Хованскому, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Хованский в ходе заседания пояснил, что доводы следователя насчет необходимости продлить ему арест голословны, вина блогера не доказана, и срок давности по делу истек. Хованский подчеркнул, что не собирается скрываться, у него прописка и жилье в Петербурге, родители преклонного возраста, отец — инвалид и нуждается в помощи. Блогер просил суд отменить постановление и заменить ему меру пресечения на домашний арест или иную более мягкую.

Защита настаивала, что в постановлении все изложено абстрактно, не дана оценка доводам стороны защиты, ссылались на волокиту. Прокурор просил оставить постановление суда без изменений. Суд встал на сторону обвинения: постановление Куйбышевского суда оставлено без изменений, жалобы — без удовлетворения.

Ранее Хованский подал жалобу в ЕСПЧ по своему делу.

29 ноября было опубликовано письмо Хованского, в котором блогер заявил об угрозах со стороны следствия ему и его девушке. Перед этим сообщалось, что ему предлагали сделку со следствием, но Хованский от нее отказался.

Хованского обвиняют в оправдании терроризма из-за песни о теракте в театре на Дубровке в 2002 году. По версии следствия, он якобы исполнил ее в стриме 2018 года, хотя показания свидетелей и открытые данные подтверждают, что это был эфир 2012 года. Статья об оправдании терроризма появилась в Уголовном кодексе в 2016 году.

Хованский после ареста извинился за свою песню, сказав, что совершил "ужасную ошибку". На заседании суда по продлению ареста блогер заявлял, что ему ломают жизнь и что в его случае применяется обратная сила закона. В письме Хованский рассказал, что в его деле появились "подставные свидетели", которые заявляют, что композиция прозвучала в ходе стрима 2018 года, а не 2012-го. Выяснилось, что двое из трех свидетелей связаны с правоохранительными органами.

фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру