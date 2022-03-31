Суд прекратил дело петербургского другоросса о распитии алкоголя после акции 7 ноября

Выборгский райсуд Петербурга решил прекратить административное производство в отношении координатора петербургского отделения незарегистрированной партии "Другая Россия Э. В. Лимонова" Андрея Дмитриева, на которого в ноябре 2021 года в день памяти Октябрьской революции составили протокол о распитии алкоголя в общественном месте, сообщил ЗАКС.Ру адвокат Андрей Калугин.

7 ноября прошлого года в Петербурге прошли торжественные мероприятия по случаю 104-й годовщины Великой Октябрьской революции. Одна акция проходила у памятника Ленину у Финляндского вокзала: в ней приняли участие порядка 50 человек, в числе которых присутствовали представители партий "РОТ-Фронт", "Другая Россия Э. В. Лимонова" и других. По итогам акции задержали одного из лидеров коммунистов, 70-летнего Виктора Тюлькина. Ещё четверых "лимоновцев" задержали спустя некоторое время уже в парке Лесотехнической академии.

На Дмитриева в итоге составили протоколы о распитии алкоголя в общественном месте (ст. 20.20 КоАП), о нарушении правил проведения публичного мероприятия (ч. 5 ст. 20.2 КоАП), о демонстрации символики экстремистской организации (ст. 20.3 КоАП). Суд позднее вернул их все обратно полиции.