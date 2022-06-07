Экс-депутат ЗакСа Ивченко дал показания в суде по делу Коваля

На заседание Выборгского районного суда 7 июня по делу бывшего депутата Законодательного собрания Романа Коваля пришёл давать показания экс-парламентарий Борис Ивченко, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Ранее Ивченко не являлся в суд под предлогом больничного.

Когда Ивченко зашёл в зал заседания, он помахал Ковалю и поднял руку со сжатым кулаком как знак поддержки. Последнее действие свидетель повторил и при выходе из кабинета.

Ивченко в суде заявил, что Коваль к нему никогда не обращался с просьбами о подаче поправок к бюджету по выделению денег Госпиталю для ветеранов войн. Прокурор и судья заметили, что эти слова противоречат показаниям экс-депутата следователю. Прокурор зачитал эти показания: Ивченко рассказывал, что Коваль к нему якобы обращался в 2017 году с просьбой помочь выделению денег госпиталю, и уточнял, что говорили они о подобном в кабинете ЗакСа и по телефону. Ивченко на заседании заявил, что верить стоит его нынешним словам, а тогда он "поверхностно" отнёсся к допросу у следователя. Он настаивал, что Коваль к нему по поводу "депутатских поправок" не обращался, но потом предположил, что мог что-то обсуждать с бывшим коллегой:

- Насчёт обращения Коваля… Я думаю, что может, наверно, мы обменивались мнениями.

Также Ивченко положительно охарактеризовал своего бывшего коллегу. Он назвал Коваля высоко организованным, очень ответственным и крайне дисциплинированным человеком.

В суде в качестве свидетеля выступила бывшая руководительница аппарата бюджетно-финансового комитета ЗакСа Людмила Дьяконова. Она рассказала о работе комитета. В частности, Дьяконова сообщила, что депутаты не являются распределителями бюджетных средств.

Распорядитель - это орган исполнительной власти, уточнила она.

- Депутаты у нас обладают определёнными полномочиями. Но сказать, что исполнительная власть "принимает под козырёк" [их приказы] - нет, - сказала Дьяконова.

Свои показания дала глава отдела экономики и перспективного планирования комитета по здравоохранению Елена Степанова, которая рассказала о процессе распределения бюджетных денег внутри ведомства в комитета. После этого сторона защита начала представлять свои доказательства.

Адвокат Коваля Игорь Резонов попросил зачитать несколько документов из дела. Среди них - ответ на его запрос экс-спикера ЗакСа Вячеслава Макарова. В этом письме бывший председатель парламента сообщил, что Коваль не вносил поправок в бюджет на 2018 год, озвучил Резонов.

Следствие считает, что Коваль якобы с помощью "депутатской поправки" добивался выделения бюджетных денег определенным медицинским организациям. Позже они заключали контракты с компаниями, за что предприниматели якобы платили деньги экс-депутату, следует из обвинения. Поправки, по которым выделили деньги на фигурирующие в деле контракты, подавали также депутаты от "Единой России" Константин Чебыкин и Борис Ивченко, уверено следствие. Правда они не знали о схеме обогащения Коваля, заявил в суде прокурор. Чебыкин уже давал свои показания в суде. Подробнее о вменяемой обвинением схеме заключения контрактов и передачи денег - в материале ЗАКС.Ру.

Напомним, на прошлом заседании суд решил не настаивать на вызове неявившихся свидетелей. Прокурор заявил, что готов отказаться от их показаний, если они не явятся в очередной раз.

София Саттарова