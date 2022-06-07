Щедрый ЗакС

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Парламент Петербурга 7 июня разрешил губернатору Александру Беглову отправлять в отставку глав муниципалитетов и избираться больше двух раз подряд. Деньги из бюджета ЗакС позволил тратить на проекты за пределами города. При этом для граждан увеличили плату за социальный наем жилья.

Социальный наем позволяет малоимущим гражданам арендовать государственное жилье. Плату за него в Петербурге не поднимали с 2010 года. И вот теперь Смольный решил, что пора. Стоимость должна вырасти с 4,14 до 10,83 рубля за квадратный метр. Соответствующую инициативу городского правительства ЗакС утвердил в окончательном, третьем чтении.

На том же заседании городской парламент принял поправки в закон о поддержке социально ориентированным некоммерческим организациям. Помимо прочего, они разрешают направлять бюджетные средства НКО, которые зарегистрированы в Петербурге, но действуют за пределами города. Ранее это было невозможно. Законопроект внесли с голоса по просьбе губернатора Александра Беглова и рассмотрели сразу в трех чтениях. Такая поспешность, вероятно, связана с желанием поскорее выделить средства налогоплательщиков "Фонду Победы". Ранее глава города заявил в эфире телеканала "78", что этот фонд будет задействован при восстановлении занятого российскими войсками Мариуполя. Беглов не так давно посетил его и подписал побратимское соглашение. Позже ЗакС одобрил постановление об открытии представительства Петербурга в Мариуполе.

Лидер фракции "Яблоко" Александр Шишлов попытался узнать, во сколько работа этого представительства обойдется бюджету, но прямого ответа не получил. Единоросс Всеволод Беликов лишь ответил, что цена принятия постановления - стоимость бумаги, на которой напечатан этот документ.

О своей поездке в Мариуполь губернатор Беглов рассказал депутатам прямо на заседании. Глава города пришел в Мариинский дворец, чтобы представить кандидата в вице-губернаторы Кирилла Полякова, но спикер Александр Бельский начал с ним публичный разговор о новом побратимстве. В частности, председатель парламента предложил организовать в приазовском городе дежурства петербургских депутатов и их помощников, а возможно и открыть их приемные. Беглов ответил, что открывать пока негде - пока там ещё полевые условия и палатки вместо приемных. Позже Бельский объяснил свою идею журналистам.

- Если говорить, что Мариуполь начинает работать в составе не Украины, а Донецкой народной республики, то там очень много вопросов, связанных с законодательством, формированием органов власти, у кого какие полномочия. Потому что на Украине всё немножко по-другому. Поэтому очень важен обмен опытом между депутатами, чтобы они могли набираться опыта, - рассказал спикер.

Брифинг его прошел в новом формате. Теперь это не пресс-конференция в Синем зале, а пресс-подход в Ротонде Мариинского дворца, вместе с лидерами всех фракций.

Руководитель парламентских единороссов Павел Крупник в рамках своего выступления перед журналистами рассказал об инициативах против распространителей рекламы секс-услуг. Подобные объявления "украшают" стены Петербурга уже много лет и прославляют портовый город не с самой приятной стороны. Крупник вместе с депутатом Денисом Четырбоком предлагают штрафовать расклейщиков. Своих эмоций перед прессой единоросс не скрывал.

- Наши избиратели выучили эти телефоны наизусть, - заявил Крупник.

Когда заседание ЗакСа возобновилось, он объяснил этот тезис парламенту. Крупник рассказал про пенсионерку Ольгу Сергеевну, которая так часто ходит мимо объявлений с рекламой с секс-услугами, что запомнила имена и телефоны проститок своего района.

-Хорошая память у бабушки? Но она говорит: "Павел Анатольевич, ну это стыдно", - посетовал депутат.

ЗакС проекты одобрил, но поскольку документы эти федеральные, окончательное слово будет за Госдумой и Советом Федерации.

В самом конце заседания, когда большинство журналистов ушли, ЗакС принял два пакета поправок в Устав города. Первый предложил губернатор Беглов, второй - парламентский комитет по законодательству. Оба документа внесли с голоса. Оппозиционные депутаты Михаил Амосов и Борис Вишневский негодовали из-за того, что не были приглашены к работе над этими инициативами и даже не имели достаточно времени чтобы заранее с ними ознакомиться.

Большинство поправок приводят Основной закон Петербурга в соответствие с федеральным законом о публичной власти, который Госдума приняла по инициативе Андрея Клишаса и Павла Крашенинникова. В частности, президент получил право распускать ЗакС, а губернатор - отправлять в отставку глав муниципалитетов и местных администраций. Кроме того, из Устава убрали положение о том, что глава города не может избираться на свою должность более двух сроков подряд.

- Возмущению моему нет предела, - спокойно высказался депутат Амосов, который был одним из авторов оригинальной редакции Устава.

А Вишневский заметил, что некоторые изменения никак не коррелируются с законом Клишаса-Крашенинникова. В частности, депутаты теперь лишатся права совещательного голоса на заседаниях правительства Петербурга. В теории это означает, что им могут перестать давать право задавать вопросы губернатору и докладчикам из Смольного. Единоросс Беликов попросил коллегу не драматизировать и заверил, что такого не произойдет.























текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников