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Новости 15:11

YouTube заблокировал канал пранкеров Вована и Лексуса

фото ЗакС политика YouTube заблокировал канал пранкеров Вована и Лексуса

Для пользователей видеохостинга YouTube с 9 июня закрыли доступ к странице известных российских пранкеров Вована и Лексуса (Владимира Кузнецова и Алексея Столярова). Их канал удален, и пока в СМИ не появляются объяснения принятого администрацией сервиса решения.

Пранкеры более десяти лет известны своими телефонными розыгрышами высокопоставленных зарубежных политиков, а также знаменитостей из мира шоу-бизнеса: их "мишенями", в частности, становились экс-канцлерин Германии Ангела Меркель, бывший президент США Джордж Буш-младший, бывший президент Украины Петр Порошенко.

Отметим, что с начала военной спецоперации на Украине YouTube стал массово удалять каналы, связанные с РФ, в том числе страницы государственных телеканалов. У отечественных депутатов и чиновников это продолжает вызывать протест, однако периодически звучащие угрозы заблокировать видеохостинг в России пока не реализуются.


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