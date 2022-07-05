Памфилова собралась с поездкой в Петербург для "обнуления негатива" вокруг ГИК

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заверила членов петербургского Горизбиркома в ходе его первого заседания в обновленном составе, что в течение года посетит город с рабочим визитом. Как и неделю назад, она подчеркнула, что едет прежде всего помогать коллегам.

"Думаю, что Николай Иванович (член ЦИК Николай Булаев - ЗАКС.Ру), конечно, выберется раньше меня, скорее всего, и, может быть, и не раз. Это, как я уже говорила, не какие-то там инспекции, не какие-то проверки - ничего подобного. Мы как раз хотим обнулить весь тот негатив, который был, - и он был обусловлен объективными предпосылками", - произнесла чиновница по видеосвязи.

Отметим, что 5 июля в Петербурге официально сменился глава Горизбиркома: им стал Максим Мейксин, прежде курировавший внутреннюю политику на посту вице-губернатора. Его кандидатуру рекомендовал ЦИК. С предыдущими главами Горизбиркома (Виктором Миненко и Натальей Чечиной) и их коллегами у Памфиловой рабочие отношения складывались напряженно. Из-за регулярных нареканий в адрес ГИК Петербургу до сих пор ни разу не доверили проведение дистанционного электронного голосования (ДЭГ).