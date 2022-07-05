ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:46

Памфилова собралась с поездкой в Петербург для "обнуления негатива" вокруг ГИК

фото ЗакС политика Памфилова собралась с поездкой в Петербург для "обнуления негатива" вокруг ГИК

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заверила членов петербургского Горизбиркома в ходе его первого заседания в обновленном составе, что в течение года посетит город с рабочим визитом. Как и неделю назад, она подчеркнула, что едет прежде всего помогать коллегам.

"Думаю, что Николай Иванович (член ЦИК Николай Булаев - ЗАКС.Ру), конечно, выберется раньше меня, скорее всего, и, может быть, и не раз. Это, как я уже говорила, не какие-то там инспекции, не какие-то проверки - ничего подобного. Мы как раз хотим обнулить весь тот негатив, который был, - и он был обусловлен объективными предпосылками", - произнесла чиновница по видеосвязи.

Отметим, что 5 июля в Петербурге официально сменился глава Горизбиркома: им стал Максим Мейксин, прежде курировавший внутреннюю политику на посту вице-губернатора. Его кандидатуру рекомендовал ЦИК. С предыдущими главами Горизбиркома (Виктором Миненко и Натальей Чечиной) и их коллегами у Памфиловой рабочие отношения складывались напряженно. Из-за регулярных нареканий в адрес ГИК Петербургу до сих пор ни разу не доверили проведение дистанционного электронного голосования (ДЭГ).


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости5 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама