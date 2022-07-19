Суды Петербурга зарегистрировали дела против активистов Ольги Смирновой и Бориса Романова

Суды Петербурга зарегистрировали первые дела о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ (ст.207.3 УК РФ), сообщила вечером 19 июля объединенная пресс-служба городских судов.

Дело в отношении участницы "Мирного сопротивления" Ольги Смирновой зарегистрировано Кировским райсудом, дело против Бориса Романова — Выборгским райсудом. Обоим активистам вменяется распространение фейков по мотивам политической ненависти или вражды (п. "д" ч.2 ст.207.3 УК РФ).

"Дело в отношении Романова передано судье, по делу в отношении Смирновой назначено заседание по продлению меры пресечения", — уточнили в судебной пресс-службе.

Смирнова была задержана 5 мая после состоявшихся в Петербурге обысков у участников "Мирного сопротивления". Позже суд отправил ее в СИЗО, срок ареста был продлен в конце июня до 27 июля.

Задержание Романова состоялось после обыска в его квартире 10 мая, причиной послужила публикация видеозаписи в паблике "Соседи Светлановского" во "ВКонтакте". На следующий день суд определил его под арест, в конце мая его перевели в СИЗО "Кресты". В последний день июня суд продлил ему срок содержания под арестом до 5 августа.