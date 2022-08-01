Каждый шестой участник довыборов в Петербурге выбывает из гонки на этапе регистрации

На утро 1 августа территориальные избиркомы Петербурга рассмотрели 225 заявок на участие в дополнительных выборах в местные советы города. По информации председателя Горизбиркома Максима Мейксина, зарегистрировали 188 кандидатов.

Отказ в регистрации получили 26 человек. Одиннадцать участников гонки утратили статус кандидата.

Всего было выдвинуто 260 кандидатов. Таким образом, на начало рабочей недели решение не было принято по 35 потенциальным участникам довыборов.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал об отказе в регистрации кандидатом одному из лидеров консервативного движения "Общество.Будущее" Савве Федосееву и претензиях к подписям избирателей, которые представила лидер движения "Маяк" Дарья Хейкинен.

Дополнительные выборы пройдут 11 сентября в 17 муниципалитетах Петербурга.