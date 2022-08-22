"Стоит только автопром": Смольный отчитался о борьбе за экономику

фото Сергея Еремеева, ЗАКС.Ру

В то время как в Германии экономят на воде, в Петербурге стабилизировали ситуацию в экономике и уже ждут роста. Городские власти помогают и бизнесу, и социально уязвимым категориям граждан. Есть, правда, 10 тысяч рабочих в простое, но сложности связаны только с автопромом. Об этом всем и многом другом депутатам ЗакСа рассказал врио главы КЭПиСП Алексей Зырянов.

Позитивный доклад

Заксобрание Петербурга постепенно возвращается к работе после летних отпусков. Первым, как обычно, собрался бюджетно-финансовый комитет. Уже в пятницу, 26 августа он приступит к "нулевым чтениям" проекта бюджета на 2023 год. А в первый день рабочей недели БФК решил обсудить эффективность мер, принятых для развития экономики города в условиях санкций.

Для доклада пригласили врио председателя комитета по экономической политике и социальному планированию (КЭПиСП) Алексея Зырянова. Как известно, у руководителей Смольного что ни выступление по теме борьбы с последствиями санкций, то рапорт об успехах. Зырянов тоже решил рассказать депутатам о хорошем. С помощью графиков, таблиц и диаграмм он демонстрировал позитивные тенденции в деле преодоления козней Запада.

Весь пакет мер поддержки петербуржцев и бизнеса чиновник оценил в 33,5 млрд рублей. Город уже реализовывает 71 мероприятие, направленное на социальную и экономическую стабилизацию. Еще 36 могут запустить в ближайшее время.

Город борется с опасностью безработицы, рассказывал врио главы комитета. Трудоустроили 1073 работника, рисковавшего быть уволенными, запустили программу обучения граждан и общественные работы.

- В этом году размер социальных выплат, компенсаций и пособий увеличен на 8,4%, с 1 июня на 10% увеличен региональный прожиточный минимум. Теперь на душу населения он составит 14 476 рублей, - гордо зачитал Зырянов.

С помощью социальных контрактов город поддерживает малоимущих, а с помощью ежемесячных денежных выплат - семьи с детьми, продолжил чиновник. Врио главы КЭПиСП отметил значимость введенных налоговых льгот, в том числе для гостиниц и туристического бизнеса в целом, а также арендную и кредитную поддержку предпринимателей. То, что налогоплательщики активно пользуются предоставленными льготами, подтвердил замначальника УФНС по Петербургу Владимир Полежаев. Он тоже присутствовал на заседании БФК.

- Очень важная мера была по снижению ставок, по упрощенной системе налогообложения. Огромное количество компаний этим пользуется, прежде всего - по IT-бизнесу, - отметил Полежаев.

Депутаты пользуясь случаем спросили представителя налоговой службы, какие отрасли стали меньше платить в казну после введения санкций. Полежаев достал заготовленные бумаги, ненадолго погрузился в них и объявил, что таких нет.

- А вот у торговли, куда входит "Газпром", там у нас 300%, почти 350% - темпы роста, - отметил замруководителя УФНС.

- Ни хрена себе, - сказал кто-то в зале в выключенный микрофон.

- Это связано с фактором одного налогоплательщика, - подытожил Полежаев.

Наш ответ полотенчику

Доклад Зырянова из КЭПиСП остался бы на 100% оптимистичным, если бы не пришлось отвечать на вопросы депутатов. Впрочем, некоторым парламентариям чиновник развернутых ответов не давал. Вместо этого он предлагал обратиться к своим коллегам из других органов власти. Член ОНФ Андрей Рябоконь поинтересовался, сколько получают люди, которых направляют на общественные работы. Зырянов согласился, что зарплаты небольшие, и посоветовал за более подробной информацией писать в комитет по труду и занятости. Единоросс Алексей Цивилёв рассказал, что в отсутствии проверок со стороны властей - одной из мер поддержки - в Кировском районе расплодились ларьки. Докладчик заметил, что заняться решением этой проблемы можно совместно с комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле.

Другой единоросс Наталия Астахова задала вопрос, который, наверняка, интересовал многих: "К каким результатам привели меры, которые так долго перечислялись в докладе?"

- Экономическая и социальная стабильность в Санкт-Петербурге, - ответил чиновник. - Я буквально недавно слышал, что в Германии предлагают уже не мыться, а вытираться полотенчиком. Мы, я все-таки считаю, стабилизировали ситуацию. Более того, уже рассчитываем рост.

Астахова вдогонку спросила, сколько рабочих находится в простое. Докладчик ответил, что "количество не такое большое": более 10 тысяч человек.

- Прежде всего, это люди, которые заняты в автопроме, - уточнил врио главы.

Депутат Рябоконь заметил, что 10 тысяч человек - немаленькая цифра, и предложил устроить еще один доклад в БФК, чтобы обсудить исключительно результаты использования мер поддержки граждан.

- Все остальные сектора экономики растут. Еще раз повторю, у нас стоит только автопром, - настоял Зырянов.

Депутат от Колпинского района Елена Киселева заметила, что, готовясь к "нулевым чтениям" бюджета, обнаружила 10 проектов, которые выпали из адресной инвестиционной программы за последнее время. Среди них есть социальные объекты.

- Можно ли будет ознакомиться с планами по устойчивому экономическому развитию города? - спросила Киселева.

Зырянов в ответ заметил, что ни от одного объекта в этом году в программе не отказались, а в следующем АИП вообще вырастет и превысит 200 млрд рублей.

- Честно говоря, не знаю, про какие объекты вы говорите. Если речь идет про дороги, скорее всего вопрос к так называемому проекту планировки, - продолжил чиновник.

- Приведу вам пример очень грустный, зато понятный, - не успокаивалась Киселева. - въезд на кладбище, на котором в Петербурге хоронят в последнее время ковидных больных - это Новое Колпинское кладбище. Туда нет дороги. Потому что не можем спроектировать разворотное кольцо. И годами эти сроки переносятся. Из АИПа объект уходит. Может быть, вернуться к объектам, потерянным за прошлые годы?

Врио главы комитета поблагодарил за замечание и заметил, что работа над АИП на 2023 год еще не завершена.

Сергей Еремеев