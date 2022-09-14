Горизбирком не увидел массового голосования бюджетников на довыборах в МО

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин на пресс-конференции ТАСС 14 сентября ответил на вопрос о якобы массовом применении административного ресурса на дополнительных выборах в муниципалитеты. Он заявил, что никакой массовости ГИК не заметил.

- Ее просто не было, - сказал Мейксин.

По его словам, за весь период голосования было три сообщения о возможных случаях применения админресурса — голосования сотрудников бюджетных учреждений. С точки зрения Горизбиркома, такого процесса не было, заявил председатель комиссии.

- Мы не нашли людей, которые, не являясь наблюдателями, находились на избирательных участках, - добавил Мейксин.

Его заместитель Олег Зацепа заявил, что минимум один из случаев "имел очевидные признаки инсценировки". По его словам, таким явным образом административный ресурс не применяется. Его слова поддержал Мейксин:

- Я так понимаю, Олег Олегович [говорит] про тот случай, когда пришла дама на избирательный участок, сказала, что ей сказали проголосовать, а она не являлась жителем этого округа. Она настаивала на том, что ей начальство сказало проголосовать. Она охотно давала комментарии. С нашей точки зрения, это странная, больше похожая на постановочную, история, чем объективное желание человека проголосовать.

- При этом, какие именно начальство, умолчала. "Конкретное бюджетное учреждение назовите — разберемся". Молчала, - добавил Зацепа.

На каком именно участке произошла ситуация, члены ГИК не уточнили. Подобный случай описывали в своем Telegram-канале "Наблюдатели Петербурга". Также они рассказывали о других ситуациях с якобы вероятным применением админресурса.

Напомним, 11 сентября в Петербурге прошли дополнительные выборы депутатов в 17 муниципалитетов. Итоговая явка на голосовании составила 9,97%. ЗАКС.Ру рассказывал, чем запомнился день выборов и кто из кандидатов победил.

София Саттарова