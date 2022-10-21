"Кажется, мы идем по кругу": Встреча общественного штаба по КРТ в Калининском районе

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

Третья встреча критиков реновации с общественным штабом при Заксобрании прошла в Калининском районе. Слушать представителей штаба собрались порядка ста человек. В зале звучали претензии к закону о комплексном развитии территорий (КРТ) и советы депутата ЗакСа Всеволода Беликова жителям "хрущевок".

Среди заявленных спикеров были депутаты Всеволод Беликов, Елена Рахова и Михаил Амосов. В отличие от предыдущей встречи в Московском районе, где со сцены вещали в основном сторонники реновации и депутат Госдумы Николай Валуев, в Калининском районе активных критиков КРТ было представлено достаточно. Среди них мундеп из МО "Гражданка" Вадим Сафонов и активистка Анастасия Кузнецова. Также в лагерь противников реновации записалась глава МО "Пискаревка" Оксана Умнова. Модератором встречи снова стала представительница "Народного фронта" Екатерина Машкова, которая не забывала регулярно напоминать о своей принадлежности к президентскому движению. Встречу она начала со слов о надежде провести вечер конструктивно, несмотря на активистов, которые, по ее мнению, намеренно "раскачивают аудиторию" и мешают продуктивной работе.

Организаторы собрания учли опыт предыдущих встреч и решили удовлетворить тех, кто желал настоящего протокола — на прошлых встречах ограничивались видеозаписью. Теперь, помимо операторов с телекамерой, в зале сидела сотрудница аппарата ЗакСа, которая в блокноте конспектировала происходящее.

Споры между жителями "хрущевок" и спикерами начались еще до начала встречи. Собравшиеся решили выяснить, кто из присутствующих голосовал за кандидатуру Умновой на выборах в общественный штаб. В зале сторонников главы Пискаревки не нашлось.

На районные встречи в основном приходят одни и те же люди, которые заявляли о своей критической позиции и на предыдущих собраниях. Аргументы за отмену закона о комплексном развитии территорий тоже повторялись. Кроме требования признать закон утратившим силу, у активистов появились претензии к самому штабу. Первой инициативой стало исключение "лишних" участников. Среди кандидатов на вылет называли депутатов ЗакСа, поддерживающих закон о КРТ.

Непродуктивный формат собраний, который сформировался к третьей встречи, отмечали и критики реновации. "За конструктив" высказался мундеп Сафонов.

- Честно скажу, мне крайне не нравится, когда такие мероприятия превращаются в скандал намеренно. Я не считаю, что это конструктивно. Что касается качества этого закона — моя позиция известна с самого начала, она открытая, я сделал много публикаций по этому закону, сделал анализ этого закона. Я со всей ответственностью заявляю, что этот закон не применим ни в какой форме. Этот закон действительно проще отменить, чем переделать его поправками, - рассказал Сафонов.

Также люди задавались вопросом, почему в городе плохо налажена работа по информированию петербуржцев о КРТ. Об этом заговорила член рабочей группы по реновации при МО "Финляндский округ" Марина Крашакова.

- Вы меня простите, кто мне напечатает 20 тысяч листовок? - спросила активистка.

- А кто напечатает для меня, что мы собираем деньги для Донбасса? - возразила глава исполкома "Народного фронта", который был создан по инициативе Владимира Путина.

Спикеры призывали следить за новостями реновации в официальных источниках. В частности, на сайте Законодательного собрания.

Единоросс Беликов время от времени пытался усмирить случайные выкрики из зала, вспоминая свой военный опыт.

- Слушайте, я батальоном командовал, кричать умею, - пригрозил депутат.

Слова бывшего артиллериста не получили достаточного внимания в зале. В очередной раз не утихали споры о том, приостановлен ли закон целиком, или только некоторые его положения.

Депутат Амосов рассказал, что в нынешнем состоянии закон действительно не сможет повлиять на жителей "хрущевок". Выступление Амосова слушали внимательней всего. Его практически не перебивали и дали договорить до конца. Он рассказывал, что реновация — самая популярная тема среди тех, с которыми к нему обращались петербуржцы. Он получил более 200 писем. Амосов также поведал про московский опыт реновации и то, как обновляют "хрущевки" в европейских странах.

- Никто практически не делает упор на снос. Это было сделано в городе Москве, но это совершенно особый город. Туда стремится большое количество людей, они готовы платить за новое жилье и так далее. Плюс Москва тратила на это бюджетные деньги, поэтому я думаю делать упор на реконструкцию домов, - рассказал Амосов.

Собравшиеся в зале продолжали спрашивать у депутатов, почему они поддержали резонансный закон о реновации.

- Если этот закон приостановлен, значит что-то в нем не так. Знаете, мудрость политика в том, чтобы признать свои ошибки, - сказала Рахова.

- Насколько я поняла, приняли свою ошибку, согласились, что будут дорабатывать, - заключила Машкова.

- Стойте, стойте, не надо обобщать, - вмешался Беликов.

Отчаянные борцы с реновацией решили обратиться за помощью к президенту Владимиру Путину.

- Посодействовать отмене этого закона, так как мы третий месяц не можем пробить стены непонимания и игнорирования властей города. Наше требование — признать утратившим силу закон, - зачитывала активистка обращение к Путину.

Еще на собрании обсудили старания нескольких муниципальных депутатов, которые пытались поднять в своих советах вопрос о законодательной инициативе об отмене закона. Напомним, такое удалось направить лишь мундепам из МО "Автово". Активисты спрашивали Умнову, почему она, будучи главой округа, не стала поднимать этот вопрос среди своих коллег. Спикеры пришли к выводу, что одной инициативы из Автово было достаточно, но Умнова решила напомнить, что выступает против реновации.

- Я за отмену этого закона. Я не могу его отменить, но я за отмену в плане того, чтобы сейчас снять напряжение. Вот это напряжение просто снять. Прописать таким, как вы сказали, - рассказала Умнова.

Обсуждала ли глава Пискаревки закон о реновации со своей матерью, депутатом Заксобрания Верой Сергеевой, которая "обеими руками" за КРТ, мундеп рассказывать не стала.

Выступления собравшихся об отмене закона не прекращали повторяться.

- Мне кажется, мы идем по кругу, - заключила Машкова.

Первые призывы расходиться по домам прозвучали спустя час споров. Примерно через полтора часа собрание покинула Машкова. "Модератором" вместо нее стала Кузнецова. Под конец активисты предложили Беликову представить себя на их месте.

- Мы сейчас решим, что вам нужно переехать. Мы так решили. И вы, если не согласны, должны будете выселиться по суду. Представьте что мы ваши соседи, - предложили в зале.

- Смешно, да, - ответил единоросс.

- Не смешно. Это в законе написано, что меня могут выселить мои соседи, потому что им так хочется, а я покупала квартиру с далекой перспективой.

- Не ругайтесь с соседями. Вывод.

В ту же минуту Беликов пояснил, что это была шутка.







Константин Леньков