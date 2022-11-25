Минюст добавил Meta* в перечень экстремистских организаций

Министерство юстиции добавило 25 ноября американскую компанию Meta Platforms* в перечень экстремистских организаций, ликвидированных по решению суда. Компания расположилась в списке под номером 96.

"Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc*. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook** и Instagram**", — говорится в описании компании, приведенном в списке.

Meta* была признана экстремистской организацией решением Тверского суда Москвы от 21 марта 2022 года. В октябре Росфинмониторинг внес компанию перечень террористов и экстремистов. В середине ноября СПБ Биржа прекратила торговлю ее акциями вслед за Московской биржей. Перед этим первый зампред Центробанка Владимир Чистюхин допустил возможность уголовного преследования владельцев акций после уточнения их легального статуса.

*Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook** и Instagram**, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена