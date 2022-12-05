Кудрин подтвердил переход в "Яндекс"

Алексей Кудрин сообщил о переходе в "Яндекс" на должность советника по корпоративному развитию. По его словам, на новом посту он планирует заниматься вопросами корпоративной структуры для развития нового холдинга.

"Принял предложение Яндекса стать советником по корпоративному развитию. Вместе с менеджментом буду разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга, которая обеспечит долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынках, включая международные", — написал Кудрин в своем Telegram-канале утром 5 декабря.

Одной из главных своих задач на новом месте он назвал помощь в сохранении "уникальной управленческой и технологической культуры Яндекса". Говоря о компании, Кудрин выразил пожелание, чтобы та оставалась "независимой, лучшей в России" и интересной для талантливых сотрудников.

О том, что Кудрин может перейти в "Яндекс" с занимаемого ранее поста главы Счетной палаты, стало известно в конце ноября. Тогда же сама компания выпустила заявление о том, что допускает возможность разделения по нескольким направлениям. Во вторник, 29 ноября, Кудрин подтвердил уход из Счетной палаты, а уже на следующий день Совет Федерации освободил его от занимаемой должности.

Фото: Telegram-канал Алексея Кудрина