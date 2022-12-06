Песков посетовал на "провокационные сообщения" в соцсетях из-за слухов о новой волне мобилизации

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал ориентироваться на информацию от Минобороны и главы государства в вопросе возможности "второй волны" частичной мобилизации. Он призвал не обращать внимания на сообщения в соцсетях, касающиеся возможности повторения призыва.

"Очень много провокационных сообщений публикуются в соцсетях. И нужно ориентироваться на ту информацию, которая поступает от Министерства обороны, от президента", — приводит слова Пескова РИА "Новости".

Представитель Кремля добавил, что относительно частичной мобилизации "президент уже все сказал".

Непосредственно глава государства Владимир Путин говорил в конце ноября о том, что необходимости в донаборе военнослужащих в рамках частичной мобилизации нет. При этом в конце октября, отвечая на вопрос журналистов об издании указа о завершении частичной мобилизации, он заявил, что об этом не задумывался, и пообещал посоветоваться с юристами. На следующий день Песков заявил, что издавать указ не нужно.

Также Песков прокомментировал во вторник обращение троих депутатов Мосгордумы к президенту Владимиру Путину, попросивших его опубликовать указ о завершении частичной мобилизации. "Мы же уже все разъясняли, поэтому тут нет никаких новаций на этот счет", — высказался пресс-секретарь.

Обращение к Путину подписали депутаты Мосгордумы Евгений Ступин (КПРФ), Михаил Тимонов ("Справедливая Россия — За правду") и Максим Круглов ("Яблоко"). Аналогичные письма направляли, среди прочих, фракции "Яблоко" в Заксобрании Петербурга, в карельском парламенте и в городской думе Великого Новгорода.