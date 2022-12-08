Клишас не увидел необходимости в издании указа о завершении частичной мобилизации

Необходимость в издании отдельного указа президента об окончании частичной мобилизации отсутствует, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в интервью "Ведомостям". По мнению сенатора, слова главы государства имеют больший вес, нежели официальный документ.

"С политической точки зрения, с точки зрения легитимности, большей силы, чем слова президента, у нас в стране нет. Президент является верховным главнокомандующим, и он объявил об окончании мобилизации", — высказался Клишас.

В обоснование позиции о ненужности отдельного указа парламентарий выразил мнение, что власти страны не способны "для каждой такой общественно значимой ситуации выпускать по документу". При этом он сослался на некое "восприятие людей" о том, что речи президента более значимы по сравнению с его же указами.

Накануне президент Владимир Путин заявил на встрече с членами Совета по правам человека, что необходимости в проведении сейчас "дополнительных мобилизационных мероприятий" нет. Набор граждан по частичной мобилизации продолжался в России с 21 сентября по 28 октября, однако указ о ее завершении так и не был опубликован. Сам Путин говорил, что не видит в этом нужды, и обещал проконсультироваться с юристами. Позже его пресс-секретарь Дмитрий Песков выступил с заявлением, что официальной публикации документа о завершении мобилизации не требуется.

При этом тема прекращения частичной мобилизации по-прежнему остается в публичном поле. В начале недели стало известно об обращении троих депутатов Мосгордумы к Путину с просьбой издать соответствующий указ. До этого соответствующие запросы делали представители фракций "Яблоко" в парламентах Петербурга и Карелии, а также гордумы Великого Новгорода.

Фото: Telegram-канал Андрея Клишаса